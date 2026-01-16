English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील 29 पैकी 25 महापालिका भाजपने जिंकल्या! भाजपच्या 'या' दोन नेत्यांमुळे भाजपने इतिहास रचला

महाराष्ट्रातील 29 पैकी 25 महापालिका भाजपने जिंकल्या आहेत. भाजपने महाराष्ट्रात इतका प्रचंड विजय मिळवत नवा इतिहास रचला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 16, 2026, 11:14 PM IST
Maharashtra BJP Win : महाराष्ट्रात भाजपने इतिहास रचला आहे. महाराष्ट्रातील 29 पैकी 25 महापालिका भाजपने जिंकल्या आहेत. मुंबईत ठाकरेंची सत्ता भाजपने उलथवून लावली आहे. तर तिकडे पुण्यातही पवारांना भाजपने धक्का दिला आहे. दोन बड्या  नेत्यांमुळे भाजपने इतिहास रचला आहे. या दोन्ही नेत्यांनी रणनीती आखत संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. वेगवेगळ्या महापालिकांचा कल पाहून युती आघाडी यांचा निर्णय घेतला. सर्व प्रयत्न यशस्वी ठरले आणि भाजपने दणदणीत विजय मिळवला. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि  भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण हे भाजपच्या विजयाचे शिल्पकार आहेत. मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाला आणि आमच्या महायुतीला अभूतपूर्व असा कौल मिळालेला आहे. हा लोकांनी दिलेला स्पष्ट कौल आणि पसंती आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्यावर जनतेने दाखवलेला हा विश्वास आहे. हे मताधिक्य इतके मोठे आणि ऐतिहासिक आहे की यापूर्वी महाराष्ट्रात कोणत्याच पक्षाला इतका कौल मिळालेला नाही अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 26 ते 27 महानगरपालिकांमध्ये आम्ही सत्तेत येऊ, असे मी यापूर्वी सांगितले होते. त्यापैकी 25 ठिकाणी आम्ही जिंकत आहोत. आणखी एका ठिकाणी आम्ही निवडून येऊ असेही फडणवीस म्हणाले. 

या विजयाचे श्रेय महाराष्ट्रातील जनतेला आहे. हे यश आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे आहे. आमचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, महाराष्ट्र निवडणूक प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे, मुंबई निवडणूक प्रमुख आशिष शेलार आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा , आमचे नेते नितीन  गडकरी  तसेच असंख्य कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी या सर्वांचे हे यश आहे असेही फडणवीस म्हणाले.

महापालिका निवडणुकांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकसित महाराष्ट्राच्या प्रचाराला राज्यातील जनतेने उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा दिल्याचे चित्र निकालांमुळे स्पष्ट झाले आहे.  शहरी मतदाराची अचूक नस माहिती असलेल्या भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी केलेल्या विचारधारेसोबत राहण्याच्या आवाहनाला मतदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे निकालांवरून दिसले. मागील वर्षी जानेवारीत रविंद्र चव्हाण यांनी भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर राज्यात दीड कोटी प्राथमिक सदस्यांचा टप्पा गाठण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले होते तिथेच ते अर्धी लढाई जिंकल्याचे आज या दणदणीत विजयाने स्पष्ट झाले. 

भाजपा हा धोरण आखणारा आणि धोरण राबविणारा पक्ष आहे. निवडणुकांचे नियोजन, तिकीट वाटप, सभांचे नियोजन याबरोबरच विरोधी पक्षांना जोखण्याचे कसब देवेंद्र फडणवीस आणि रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे आहे. यामुळेच भाजपने निवडणुकीतील ही महत्वाची जबाबदारी या दोन नेत्यांवर सोपवली होती. सरकार आणि भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश पक्ष यातील समन्वयाचे हे यश असल्याने हा अभूतपूर्व विजय मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. 

