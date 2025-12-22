पुन्हा कमळ खुलंलं! अकोला जिल्ह्यात भाजपचाच दबदबा कायम; A to Z माहिती

जयेश जगड, झी 24 तास, अकोला: अकोला जिल्ह्यातील 5 नगरपरिषदा आणि 1 नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने सर्वाधिक यश मिळवून जिल्ह्यात आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. सहापैकी चार नगरपरिषदांमध्ये भाजपने नगराध्यक्ष पदावर विजय मिळवला असून काँग्रेस आणि बहुजन आघाडीला प्रत्येकी एका जागावर सामाधान मानलं. काँग्रेसला एक तर वंचित बहुजन आघाडीला एका नगरपंचायतीत सत्ता मिळवता आली आहे. नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत अकोट, तेल्हारा, मूर्तिजापूर आणि नव्याने स्थापन झालेल्या हिवरखेड नगरपरिषदेवर भाजपने बाजी मारली. बाळापूर नगरपरिषदेवर काँग्रेसने तर बार्शीटाकळी नगरपंचायतीवर वंचित बहुजन आघाडीने सत्ता मिळवली.
भाजप पहिल्या क्रमांकावर
या निवडणुकीत जिल्ह्यातील एकूण 140 नगरसेवकांपैकी 50 नगरसेवक भाजपचे निवडून आले, त्यामुळे नगरसेवक संख्येच्या बाबतीतही भाजप पहिल्या क्रमांकावर आहे. वंचित बहुजन आघाडी 27 नगरसेवकांसह दुसऱ्या, तर काँग्रेस 30 नगरसेवकांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
विशेष म्हणजे सर्वच पक्षांनी...
या निवडणुकीचे विशेष म्हणजे सर्वच पक्षांनी स्वबळावर निवडणूक लढवली. महायुतीतील घटक पक्ष देखील अनेक ठिकाणी एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले होते. अकोट, तेल्हारा, हिवरखेड आणि मूर्तिजापूर या चार ठिकाणी भाजपविरुद्ध मित्रपक्षच आमनेसामने होते, मात्र तरीही भाजपने या सर्व ठिकाणी विजय मिळवलं. नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत मतदारांनी शिवसेना ठाकरे गट, शिवसेना शिंदे गट तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला पसंती दिलेली नाही. बार्शीटाकळी वगळता इतर बहुतांश ठिकाणी सत्ताधारी पक्षांनी आपली सत्ता कायम राखण्यात यश मिळवले.
या निवडणुकीत सर्वच पक्षांतील आजी-माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. मात्र यश भाजपच्या आमदारांनाच मिळाले. त्यामुळे आगामी अकोला महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप अधिक जागांचा दावा करू शकतो. त्याचबरोबर शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाची बार्गेनिंग पॉवर कमी होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या निवडणुकीत एमआयएम पक्षानेही काही ठिकाणी चांगली कामगिरी करत लक्षवेधी उपस्थिती नोंदवली आहे.
नगरसेवक संख्येचा पक्षनिहाय आढावा.. (140 जागा)
भाजप – 50
काँग्रेस – 20
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) – 4
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) – 3
शिवसेना (शिंदे गट) – 8
शिवसेना (उबाठा) – 6
वंचित बहुजन आघाडी – 27
एमआयएम – 7
अन्य – 15
नगराध्यक्ष पदाचे विजयी उमेदवार ...
मुर्तीजापुर येथून भाजपचे हर्षल साबळे 718 मतांनी विजयी झाले, या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडी दुसऱ्या क्रमांकावर ठरली.
अकोट येथून भाजपच्या माया धुळे यांचा 5271 मतांनी विजय झाल्या, या ठिकाणी दुसरा क्रमांक वर एमआयएम राहिली.
तेल्हारा येथे भाजपच्या वैशाली पालीवाल यांचा 1242 मतांनी विजय झाला, या ठिकाणी उबाठाचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते.
बार्शीटाकळी येथून वंचित बहुजन आघाडीच्या अख्तर खातून अलीमुद्दीन यांनी विजय मिळविला त्यांनी 6242 मतांनी भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव केला.
बाळापुर येथून काँग्रेसच्या आफरीन परवीन मोहम्मद जमीर यांनी 1927 मतांनी विजय मिळविला, या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडी दुसऱ्या क्रमांकावर होती.
पहिलीच नगरपालिकेची निवडणूक असलेली हिवरखेड नगरपरिषद भाजपने काबीज केली येथे भाजपच्या सुलभा दुतोंडे यांनी 1241 मतांनी शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवाराचा पराभव करून दणदणीत विजय मिळविला.
एकूण निकाल
भाजप – 4
काँग्रेस – 1
वंचित बहुजन आघाडी – 1
अकोला जिल्ह्यातील या निकालांनी आगामी महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी राजकीय समीकरणे बदलण्याचे संकेत दिले असून, भाजपने जिल्ह्यात आपली पकड अधिक मजबूत केल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.