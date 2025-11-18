महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या मतदानाआधीच भाजपचा पहिला मोठा विजय! बिनविरोध निवड झालेला महाराष्ट्रातील पहिला नगराध्यक्ष

Maharashtra Local Body Election : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची रणधुमाळी पहायला मिळत आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरु आहे. 2 डिसेंबरला नगर परिषद आणि नगर पंचायतींसाठी मतदान घेतलं जाणार आहे. तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या मतदानाआधीच भाजपने पहिला मोठा विजय मिळवला आहे. भाजपचा पहिला नगराध्यक्ष बिनविरोध निवडून आला आहे.
राज्यात पालिका निवडणुकीत भाजपने खातं उघडल आहे. धुळे जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणुकीत भाजपने खात उघडलं आहे. धुळ्यातील दोंडाईचा पालिकेत नगराध्यक्ष पदाचा पाहिला निकाल भाजपाच्या बाजुने लागला आहे. दोंडाईचा नगर पालिका नगराध्यक्ष पदी भाजपाच्या नयनकुवर रावल यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. दोंडाईचा येथे विरोधी उमेदवार शरयू भावसार यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्याने रावल यांची बिनविरोध निवड झाली. 26 पैकी 7 नगरसेवकही बिनविरोध निवडले गेले आहेत. खांदेशात भाजपाची विजयी सुरुवात झाल्याने भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये जल्लोष पहायला मिळत आहे.
दोंडाईचा नगरपरिषदेचा मालमत्ता कर थकवल्याच्या मुद्द्यावरून भाजपाचे डॉ. रवींद्र देशमुख यांनी हरकत घेतली होती. सुनावणीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी छाळणी अंती उमेदवारी अर्ज बाद ठरवला. दोंडाईचा नगर परिषदेच्या भाजपच्या नगराध्यक्ष पदी नयनकुवर रावल यांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली आहे. राज्याचे राज्य शिष्टाचार आणि प्रधानमंत्री जयकुमार रावल यांच्या आई नयन कुवर रावल बिनविरोध निवडूण आल्या आहेत. नगराध्यक्ष पदासाठी एकमेव उमेदवारी अर्ज राहिल्याने नयनकुवर रावल बिनविरोध निवडूण आल्या आहेत. याची अधिकृत घोषणा बाकी आहे.