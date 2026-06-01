/विधान परिषद निवडणुकीत भाजपचे इंपोर्टेड उमेदवार, भाजपच्या निष्ठावंतांना पुन्हा दुय्यम स्थान?

BJPs Imported Candidates: विधान परिषद निवडणुकीसाठी भाजपने अधिकृतरित्या अकरा उमेदवारांची यादी जाहीर केलीये.मात्र यावरुन विरोधकांनी भाजपवर कडाडून टीका केलीये.नुकतंच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातून भाजपात गेलेल्या प्राजक्त तनपुरेंना भाजपने उमेदवारी दिलीये..यावरुन खासदार संजय राऊत यांनी निशाणा साधलाय.तर अर्धे उमेदवार काँग्रेसकडून घेतल्याची टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलीये.
महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी भाजपने अधिकृतपणे 11 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. महायुतीमध्ये सर्वाधिक जागा भाजपच्या वाट्याला आल्याने पक्षाने विजयाचे गणित लक्षात घेऊन उमेदवारांची निवड केली आहे. या यादीत संघटनात्मक काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसह काही नव्याने पक्षात दाखल झालेल्या नेत्यांनाही संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या उमेदवारी यादीची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले प्राजक्त तनपुरे यांना पक्षाने विधान परिषदेसाठी उमेदवारी दिली आहे. यावरून विरोधकांनी भाजपवर टीकेची झोड उठवली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधताना बाहेरून आलेल्या नेत्यांना महत्त्व देणे ही पक्षाची जुनी पद्धत असल्याचा टोला लगावला. या निर्णयामुळे भाजपमधील जुन्या कार्यकर्त्यांमध्येही काही प्रमाणात नाराजी असल्याची चर्चा रंगली आहे.
भाजपच्या 11 उमेदवारांपैकी चार जण हे मूळचे भाजपचे नसून इतर पक्षांतून आलेले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी ‘इंपोर्टेड उमेदवार’ हा मुद्दा पुढे करत भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. विधान परिषदेतील उमेदवारी वाटपात पक्षनिष्ठांपेक्षा नव्याने आलेल्यांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. शिवसेनेचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही या निर्णयावर उपरोधिक टिप्पणी करत भाजपवर टीका केली.