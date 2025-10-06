बँकेवर सत्ता राष्ट्रवादी, भाजपा, काँग्रेस आणि शिंदेंच्या शिवसेनेची कंट्रोल मात्र शरद पवारांच्या बड्या नेत्याकडे; भाजपने बनवला मोठा प्लान

Maharashtra Politics : सांगलीत जयंत पाटलांना घेरण्याचा प्लॅन भाजपकडून आखण्यात आल्याची चर्चा आहे. सांगली जिल्हा बँक भरती प्रकरणावरून भाजप चांगलीच आक्रमक झालीय. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत 559 पदांच्या नोकर भरतीची परवानगी सहकार विभागाकडून मिळाली आहे. या जिल्हा बँकेवर जयंत पाटलांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीयांची सत्ता आहे. दरम्यान जयंत पाटलांचे कट्टर समर्थक असलेल्या दिलीप पाटलांच्या काळात बँकेत घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आलाय.
या प्रकरणांची चौकशी झाली. मात्र, मविआ, महायुतीच्या काळात वेळोवेळी स्थगिती देखील देण्यात आली होती. मात्र, आता मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी आपला मोर्चा या जिल्हा बँकेकडे वळवलाय. या बँकेतील घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. चंद्रकांत पाटलांनी बँकेच्या घोटाळ्याच्या चौकशीच्या पाठपुराव्याची जबाबदारी सदाभाऊ खोतांवर सोपवलीय. तसंच वेळ आल्यास कोर्टात जाण्याचा इशारा देखील चंद्रकांत पाटलांकडून देण्यात आला.
दरम्यान या प्रकरणावरून सदाभाऊ खोत आणि पडळकरांनी आंदोलनं देखील केलीयत.. विधानभवनात देखील चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, कालांतरान हा मुद्दा मागे पडत गेला. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा, काँग्रेस, शिंदेंची शिवसेना अशी एकत्रित सत्ता आहे.. मात्र, या बँकेची सूत्र जयंत पाटलांकडे आहे.. त्यामुळे भाजप आता आक्रमक झाली असून जयंत पाटलांना टार्गेट केलं जात असल्याची चर्चा आहे..