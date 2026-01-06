विलासराव देशमुखांवरील वादग्रस्त विधानानंतर भाजपच्या रवींद्र चव्हाणांची पहिली प्रतिक्रिया; चिरंजीवांच्या भावना...'

Ravindra Chavan Latur Controversy: विलासराव देशमुखांच्या आठवणी हळुहळू पुसल्या जातील, असं वादग्रस्त विधान भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांनी केले. यानंतर राज्यभरातून त्यांच्यावर टीका झाली. रितेश आणि धीरज देशमुख यांनीदेखील रवींद्र चव्हाणांना उत्तर दिलं. यानंतर आता भाजप नेते चव्हाणांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
लातूरमध्ये प्रचार करताना रविंद्र चव्हाण म्हणाले की, 'सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून घोषणा द्यायची आहे. भारत माता की जय, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. खरंतर, आपल्या सर्वांचा उत्साह पाहून असं लक्षात येतं की, 100 टक्के विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी या शहरातून पुसल्या जातील, यात काही शंका नाही.' दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण तापलं असून काँग्रेसमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अशातच त्यांनी विलासराव देशमुख यांचं नाव घेऊन केलेल्या विधानबद्दल टीका झाल्यानंतर माफी मागितली आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी लातूरमध्ये दिवंगत विलासराव देशमुख यांच्याबाबत केलेल्या अतिशय खालच्या पातळीच्या वक्तव्याने त्यांचे संस्कार तर उघडे पडलेच, पण भाजपच्या खोट्या हिंदुत्वाचा मुखवटाही आज गळून पडला, अशी टीका प्रशांत जगताप यांनी केली. आपल्या हिंदू संस्कृतीत कोणत्याही दिवंगत व्यक्तीला पूजनीय मानले जाते. हिंदू धर्मात मृत व्यक्तींच्या स्मृती कायम जीवंत राहाव्यात म्हणून श्राद्ध व तत्सम विधी दरवर्षी केले जातात. याच पवित्र हिंदुत्वाची शाल पांघरून आपला राजकीय अजेंडा राबवणाऱ्या भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष मात्र लातूरमध्ये जाऊन विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी कायमच्या पुसून टाकू असं वक्तव्य करतात, असेही ते म्हणाले. संध्याकाळची वेळ आहे, रवींद्र चव्हाण शुद्धीत असतील की नाही माहिती नाही. पण शुद्धीत असतील तर अजूनही त्यांनी 9821125000 हा स्व. विलासराव देशमुख साहेबांचा मोबाईल नंबर डायल करून बघावा. हा नंबर आजही सुरू आहे, या नंबरवर आजही त्यांचे शब्द ऐकण्यासाठी असंख्य कार्यकर्ते कॉल करतात. देशमुख परिवाराने हा नंबर सुरू ठेवला, कारण आपल्या दिवंगत व्यक्तींच्या स्मृती जतन करणे हाच आपला संस्कार आहे. हा संस्कार आम्ही काँग्रेसी अखेरपर्यंत जपू, राजकीय स्वार्थासाठी आम्ही भाजपच्या पातळीला घसरणार नाही,असेही ते म्हणाले.
विलासराव देशमुखांवरील वादग्रस्त विधानानंतर रवींद्र चव्हाणांनी दिलगीरी व्यक्त केलीय. महापालिका निवडणुका इथल्या नागरी सुविधांसाठी असतात. कुठली पार्टी गतीमान विकास करेल यासाठी असतात. मी विलासरावांवर टीका टिप्पणी केली नाही. ते मोठे नेते होते. त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून काम केलंय. विलासरावांवर लक्ष केंद्रीत करुन काँग्रेस तिथे मत मागतोय. म्हणून आम्ही मोदींचे काम पाहा म्हटल्याचे रवींद्र चव्हाण म्हणाले. तरीसुद्धा त्यांच्या चिरंजीवांच्या भावना दुखावल्या असतील तर दिलगिरी व्यक्त करतो, असे रवींद्र चव्हाण म्हणाले. हे विधान राजकीय दृष्टीने पाहू नका. विकासाचे राजकारण करूया, असे मी त्यांच्या चिरंजीवांना म्हटल्याचे रवींद्र चव्हाण म्हणाले.