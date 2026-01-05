बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवाराने अविनाश जाधवांना दिलं प्रत्युत्तर, 'कार्यकर्तेही नसलेल्यांना...'

Deepesh Mhatre On Avinash Jadhav: महापालिका निवडणुकीआधीच बिनविरोध निवडीवरुन राज्यातील राजकारण चांगलच तापलंय. यातून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत. मनसे नेत्यांनी असाच गंभीर आरोप भाजपवर केला होता. याला आता प्रत्युत्तर देण्यात आलंय. मागील दोन तीन दिवसात बिनविरोधी निवड जे काही महाराष्ट्रात घडत आहे त्याची चौकशी लावून काही होत नाही.निवृत्त न्यायाधीनामार्फत याची चौकशी व्हावी किंवा न्यायालयाच्या निर्णयात व्हावी.तोपर्यंत हा निकाल राखून ठेवला पाहिजे असा आरोप मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केलाय. आधी मतदार विकत घेतला जात होता आता उमेदवार विकत घेतला जात असल्याचेही ते म्हणाले. या सर्वावर भाजपकडून बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवाराने पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. सविस्तर जाणून घेऊया.
या संपूर्ण निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयाने लक्ष घालावं अशी विनंती करायला आलो आहोत.नियम असा सांगतो की जमलेले फॉर्म चेक करून त्यानंतर उमेदवार ऑब्जेक्शन घेतो. निरंक चा फॉर्म लावलाच नाही. विसरलो असे सांगत होते. अपक्षांच्या बाजूने निर्णय पटापट घेतले मात्र अधिकृत पक्षाचे घेतले जात नव्हते. निवडणुकीत प्रचंड पैशांचा वापर केला गेला.राजश्री नाईक म्हणून आमच्या एडवर होता त्यांना असा फोन आला होता.आज आवाज उठवला नाही तर महाराष्ट्र बदनाम होईल.शेवटचा मार्ग आम्ही पत्करत आहोत. न्याय द्यायचा की नाही ते कोर्टाच्या हातात. पण न्याय मागायला आम्ही गेलोच नाही असा नको व्हायला म्हणून हा शेवटचा मार्ग आहे. प्रक्रियाच पार पडायची नसेल तर काय अर्थ? निवडणूक आयोग पूर्णपणे सरकारी यंत्रणेला मिळाल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय.
ठाणे महापालिका महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यासाठी दम दिला जातो असा आरोप मनसेने केला. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्याच्या निवासस्थानी आमच्या उमेदवाराला एक पोलीस अधिकारी कसा घेऊन जात असल्याचा व्हिडिओ त्यांनी दाखवला होता. शिंदे यांच्या घरी गेल्यानंतर आमचा उमेदवार अर्ज मागे घेतो, असेही ते म्हणाले. मनसे नेते अविनाश जाधव आणि ठाकरे गटाचे नेते राजन विचारे यांनी पोलीस अधिकारी कशाप्रकारे उमेदवाराला शिंदेंच्या घरी नेत असतानाच व्हिडिओ दाखवत आरोप केला होताय
मनसे उमेदवार विक्रांत घाग असे या उमेदवाराचं नाव असून सध्या त्यांनी आपला मोबाईल बंद ठेवला असल्याचं अविनाश जाधव यांनी म्हटल आहे. तसंच पक्षासोबत जो गद्दारी करेल त्याचा पाहुणचार केला जाणार आहे. ज्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतला त्याचा देखील चांगला समाचार घेणार असल्याचेही ते म्हणाले.
मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी ठाणे,कल्याण–डोंबिवली सह राज्यात बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांवर आरोप करत न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर आता भाजपकडून थेट प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे. भाजपचे बिनविरोध निवडून आलेले उमेदवार दीपेश म्हात्रे यांनी अविनाश जाधव यांच्यावर “नोटा म्हणजे काय, याचाही अभ्यास नसताना आरोप केले जात आहेत” अशी टीका केली आहे. तसेच नोटा (NOTA) हा कोणताही उमेदवार नसून ‘None of the Above’ म्हणजेच कोणताही उमेदवार पसंत नसल्याचा पर्याय आहे, जो सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर मतदान यंत्रावर देण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
अविनाश जाधव यांचा अभ्यास कमी असून त्यांच्या पक्षातील उमेदवार पळून गेले आणि पक्षाची पीछेहाट झाली हे लपवण्यासाठी भाजपवर आरोप केले जात असल्याचा दावा म्हात्रेंनी केला. तसेच त्यांना मोर्चा काढायचेच असेल तर आधी उमेदवारी मागे घेणारे आणि पळून गेलेल्या उमेदवारांच्या घरावर मोर्चा काढा आणि त्यांना माघार का घेतली? हे विचारा असा थेट सल्लाही त्यांनी दिला.
मनसे आणि ठाकरे गटाने बाहेरून आलेल्या तात्पुरत्या उमेदवारांना तिकीट दिलं तर अनेक उमेदवार पक्षाचे कार्यकर्तेही नव्हते असाही आरोप त्यांनी केला आहे तसेच आरोप करण्याआधी थोडा अभ्यास करा आणि आधी स्वतःचा पक्ष सावरावा असा टोला दीपेश म्हात्रे यांनी अविनाश जाधव यांना लगावला आहे.