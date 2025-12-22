English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सांगलीत भीषण स्फोट, पाच किमीपर्यंत हादरे, गाड्या आणि घराच्या काचा फुटल्या; दोघे गंभीर जखमी

Sangli Blast: सांगलीच्या भाळवणी येथे फटाका कारखान्यात भीषण स्फोट झाला आहे. स्फोटाचे हादरे पाच किलोमीटर पर्यंत जाणवले असून, दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 22, 2025, 04:39 PM IST
Sangli Blast:  सांगलीच्या खानापूर तालुक्यातील भाळवणी येथे फटाके कारखान्यात भीषण स्फोट झाला आहे. शोभेच्या दारूचा स्फोट झाल्याचं समोर आलं आहे. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की भाळवणीसह आसपासच्या पाच किलोमीटर परिसरात जमीन संपूर्णतः हादरली आहे. तसंच आसपासच्या वाहनांचे आणि घराच्या काचांना तडे गेल आहेत. या स्फोटानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. 

या स्फोटात दोन लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. आफताब मन्सूर मुल्ला आणि अमीन मुल्ला अशी त्यांची नावं आहेत. या दोघांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. स्फोटाची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाच्या मदतीने आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत. 

