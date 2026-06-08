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Blog:बालेकिल्ल्यातच अजितदादांची राष्ट्रवादी 'पोरकी'....!

राज्यात सत्तेत असले तरी स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादीला गिळंकृत करायला सज्ज असलेल्या भाजपला रोखण्यासाठी म्हणूनच विधान परिषदेच्या रूपाने राष्ट्रवादी काँग्रेसने एखाद्या स्थानिक नेत्याला आमदार करणे गरजेचे असल्याची भावना नेत्यांमध्ये आहे!

Written ByKailas PuriEdited By:Shivraj Yadav
Published: Jun 08, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:23 PM IST
Blog:बालेकिल्ल्यातच अजितदादांची राष्ट्रवादी 'पोरकी'....!

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Kailas Puri

Kailas Puri

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