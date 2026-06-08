Blog:बालेकिल्ल्यातच अजितदादांची राष्ट्रवादी 'पोरकी'....!

कैलास पुरी, पिंपरी चिंचवड
राज्यात होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकांचे चित्र जवळपास स्पष्ट झालंय. पुण्यात असलेल्या आणि राष्ट्रवादीला मिळालेल्या जागेवर विक्रम काकडे यांची वर्णी लागली आणि पिंपरी चिंचवड मधल्या राष्ट्रवादीची या जागेची संधी पुन्हा एकदा गेली...! जागा कोणाला द्यायची त्याचे निकष काय हे ठरवण्याचा निर्णय अर्थात पक्षाच्या ज्येष्ठ आणि निर्णय प्रक्रियेतल्या नेत्यांचा! पण पिंपरी चिंचवडपुरता विचार केला तर राष्ट्रवादीला संधी देणे गरजेचे होते असा सूर पक्षातील सर्वच नेत्यांनी लावलाय. त्यात काही चूक आहे असंही नाही! बारामती नंतर दिवंगत अजित पवार यांनी सर्वाधिक प्रेम केले ते पिंपरी चिंचवड वर. वेळोवेळी त्यांनी ते बोलून ही दाखवले!
महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत दिवंगत अजित पवार यांच्या प्रचारामुळे शहरात ३७ जागा जिंकत पक्षाने प्रतिष्ठा राखली. राज्यात सत्तेत असले तरी स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादीला गिळंकृत करायला सज्ज असलेल्या भाजपला रोखण्यासाठी म्हणूनच विधान परिषदेच्या रूपाने राष्ट्रवादी काँग्रेसने एखाद्या स्थानिक नेत्याला आमदार करणे गरजेचे असल्याची भावना नेत्यांमध्ये आहे! अजित पवार यांच्या रूपाने पिंपरी चिंचवड शहरातील कामकाजावर नियंत्रण ठेवणारा नेता उपलब्ध होता. त्यांच्या मृत्यूनंतर शहराला त्यांच्या एवढ्या ताकदीने नेतृत्व देईल असा नेता नाही. त्यांच्या निधनाने राष्ट्रवादी नेत्यांमध्ये अस्वस्थता असताना पक्षाला एकसंध ठेवण्यासाठी एखाद स्थानिक नेतृत्व मजबूत करणे गरजेचे आहे. ती संधी विधान परिषद निवडणुकांच्या निमित्ताने पक्षाकडे होती. पण ती गमावली गेली आहे.
साहजिकच विलास लांडे, योगेश बेहल यांनी या संदर्भात उघड नाराजी व्यक्त केली तर संदीप वाघेरे यांच्या सारख्या नेत्याने पक्ष रामभरोसे असल्याची टीका केलीय. या नेत्यांच्या अस्वस्थतेला नक्कीच कारणे आहेत. मुळात पिंपरी चिंचवड मध्ये भाजप चे विधान परिषद आणि विधानसभा असे 4 आमदार आहेत. राष्ट्रवादीचे आमदार अण्णा बनसोडे शहरात असले तरी त्यांचे नेतृत्व सर्वमान्य नाही त्यांना मर्यादा आहेत. त्यामुळे शहरातल्या एकाला संधी मिळेल आणि पक्ष मजबूत एकसंध राहण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा पिंपरी चिंचवड राष्ट्रवादी मध्ये होती. पण ती फोल ठरलीय.
पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद आहे यात शंका नाही. पण ती ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी प्रसंगी वाढवण्या साठी स्थानिक नेतृत्व तयार करणे गरजेचे झालंय.. पुणे जिल्ह्यावर मजबूत पकड निर्माण करण्यासाठी सज्ज असलेल्या भाजपला स्थानिक नेतृत्वाच्या जोरावरच रोखणे शक्य होणार आहे. अशा स्थितीत पिंपरी चिंचवड सारख्या अजित पवारांचं विशेष लक्ष असलेल्या शहराला नेतृत्व तयार करण्यापासून रोखणे म्हणजे आगामी काळात पक्षाला रामभरोसे सोडण्या सारखेच आहे!
आगामी काळात शहरात कोणत्याही निवडणुका नाहीत किंवा राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता नाही! पण नेतृत्वहीन दिशाहीन झालेली स्थानिक संघटना खूप काळ टिकेल अशी शक्यताही नाही! त्यामुळे विधान परिषद जरी नाकारली तरी पिंपरी चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी टिकवून ठेवायची असेल तर निर्णय प्रक्रियेतील नेत्यांना स्थानिक नेते जपणे आणि त्यांना ताकत देणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच सत्तेत सहभागासाठी किमान महामंडळ मिळावे ही अपेक्षा स्थानिक नेते करत आहेत. त्यांची ही अपेक्षा तरी पूर्ण होते का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. अन्यथा कधी काळी अजित पवारांच्या नेतृत्वामुळे ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी चिंचवड मध्ये अजित पवारांचीच राष्ट्रवादी ओळख गमावण्याची शक्यता निर्माण झाली तर आश्चर्य वाटायला नको! ती खबरदारी निर्णय प्रक्रियेतल्या नेत्यांनी घेणे आवश्यक आहे. नाही तर शहरातील घड्याळाचे काटे उलटे ही फिरू शकतील!