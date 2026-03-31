BLOG: आयुक्त साहेब, 'मी पिंपरी चिंचवड, पत्रास कारण की...'

कैलास पुरी, झी २४ तास, पिंपरी चिंचवड: ऐकताय ना आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी...! मी पिंपरी चिंचवड...! गणपती बाप्पा मोरया या घोषात ज्या मोरयांचा उल्लेख येतो त्या महान साधू मोरया गोसावी यांच्या पावन पदस्पर्शाने पुनीत झालेली भूमी ही माझी ओळख...! संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जगतगुरु संत तुकाराम महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या आळंदी आणि देहू च्या कुशीत वसलेले शहर हीपण माझीच ओळख...!
रँड ची हत्या करत क्रांतीचा एल्गार करणाऱ्या आणि फाशीवर जात हौतात्म्य पत्करलेल्या चाफेकर बंधूंची भूमी ही माझी ओळख...! ज्या फोर्ड कंपनीने स्वर्गीय रतन टाटा यांचा अपमान केला होता त्याच फोर्डच्या आंतराष्ट्रीय ब्रँड असलेल्या जॅग्वार आणि लँड रोव्हर ब्रँड ला खरेदी करत जागतिक पातळीवर दंतकथा बनलेल्या रतन टाटा यांच्या सर्वात मोठ्या टाटा मोटर्स चे शहर ही ही माझी ओळख...!
इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस यासारख्या कंपनीमुळे जागतिक पातळीवर गेलेल्या हिंजवडीला पायाभूत सुविधा पुरवणारे आणि आयटी कंपन्यामध्ये काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांचे राहण्याचे ठिकाण ही माझी ओळख...! हजारो कष्टकऱ्यांच्या हाताला काम देणारी उद्योगनगरी ही माझी ओळख...! राज्यातल्याच नाही तर देशातल्या कोणत्याही शहराला हेवा वाटावा असा विकास साधलेली बेस्ट सिटी ही पण माझी ओळख...! पण आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी साहेब तुम्हाला ही ओळख दिसली नाही...!
कार्यभार घेऊन अजून महिनाही झाला नसताना तुम्हाला 'पिंपरी चिंचवड' ची ओळख नाही याचा साक्षात्कार झाला...! आयुक्त म्हणून आपली बदली ज्या शहरात होतेय त्याची ओळख नसताना तुम्ही तिथं आलाच कसा याचे मात्र मला आश्चर्य आहे....! शहराच्या नावलौकिकात आपण भर घालताल अशी अपेक्षा घेऊन मी तुमचे स्वागत केले आणि त्याची कसलीही परवा न करता तुम्ही थेट माझे अस्तित्वच नाकारले...!
देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या प्रत्येकाला भरभरून देणाऱ्या या शहराला क्षणार्धात परके करण्यात थोडा ही वेळ आपण घालवला नाही...! वास्तविक पाहता आयुक्त पदाची सूत्र हातात घेतल्या नंतर विकासाची ब्लू प्रिंट सादर करत शहराचा कायापालट कसा होईल याची माहिती आपण देणे अपेक्षित.. पण आपल्याला शहराची ओळखच नसेल तर ही अपेक्षा फोलच म्हणायची...!
विकासाचे मॉडेल, बेस्ट सिटी , स्मार्ट सिटी आपल्या लेखी शहराची ही कसली ओळख...! अर्थात आता तुमच्याकडून जास्त अपेक्षा ठेवणे ही व्यर्थच म्हणा...! आपण तरी आयुक्त म्हणून येताना शहरातल्या कोणाला माहिती होता...? कोकण विभागीय आयुक्त म्हणून आपली कारकीर्द तरी आम्हाला ज्ञात नव्हती...!
पण असो...लाखो कष्टकऱ्यांचे पोट भरणाऱ्या मला तुम्ही ओळखलं नाही तरी मी सर्वांप्रमाणे तुम्हाला ही सामावून घेईल...! फक्त एकच अपेक्षा...आपल्या लेखी माझी ओळख नसेल तर तुम्ही ती बनवा...शहरवासीय आपले ऋणी राहतील...!