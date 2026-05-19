/जयंत पाटलांना मोठा धक्का! भाजपाने थेट बालेकिल्ल्यातच दिला दणका, रात्रीच झाला पक्षप्रवेश

Big Blow to Jayant Patil: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांना मोठा धक्का बसला आहे. भाजपाने पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाला दणका दिला आहे. सांगली मिरज कुपवाड महापालिकेतील दोन नगरसेवक भाजपच्या गळाला लागले आहेत. या दोन्ही नगरसेवकांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पक्षात प्रवेश केला आहे. भाजप प्रदेश कार्यालयामध्ये हा पक्षप्रवेश पार पडला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचं नेतृत्व करणाऱ्या जयंत पाटलांसाठी हा मोठा धक्का आहे.
सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नगरसेवक सुरेश लक्ष्मण बंडगर आणि युवराज शिवाजीराव गायकवाड या दोन्ही नगरसेवकांनी आज भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई येथील प्रदेश कार्यालयात भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील, सुमित कदम देखील उपस्थित होते.
भाजपा पक्ष प्रवेश सोहळा, सांगली मिरज कुपवाड— Ravindra Chavan (@RaviDadaChavan) May 19, 2026
पक्ष प्रवेश करणारे मान्यवर -
सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) गटाचे नगरसेवक सुरेश लक्ष्मण बंडगर आणि नगरसेवक युवराज शिवाजीराव गायकवाड आदी.
उपस्थित मान्यवर -
मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील,… pic.twitter.com/6zBXLTnGgO
देशात पेट्रोलचे दर 120 ते 130 रुपये होतील. डॉलरचा दर 100 रुपयांपर्यंत जाईल, असं विधान राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांनी करत भाजपावर टीका केली आहे. तसंच देशात आपोआप लॉकडाऊन लागेल की काय? अशी भीती आपल्या मनात निर्माण झाल्याचं जयंत पाटलांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधानांनी केलेल्या इंधन बचतीच्या आव्हानावर देखील खोचक टीका केली आहे,ते सांगलीच्या ईश्वरपूर येथे शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांच्या अमृत महोत्सवाच्या कार्यक्रमादरम्यान बोलत होते.
त्यावर भाजपा नेते गोपीचंद पडळकर यांनी टीका केली. 9 ते 10 वेळा अर्थमंत्री होऊन अर्थसंकल्प मांडणारे देशात लॉकडाऊन होईल, असं विधान करत आहेत. त्यांचं डोकं मेंढरांच्या डागणीने डागलं पाहिजे, त्यावेळी अक्कल येईल,अशी घणाघाती टीका भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.