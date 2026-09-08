दोन्ही ठाकरे बंधू, BJP, एकनाथ शिंदेंसहीत ओवैसींचं टेन्शन वाढवणारी बातमी; 'त्या' 79 जणांचं काय होणार?

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सर्वच पक्षांना मोठा धक्का बसू शकतो अशी थक्क करणारी आकडेवारी समोर आली आहे. याच वर्षाच्या सुरुवातीला मुंबई महापालिका निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतरही सुमारे 79 नगरसेवकांच्या डोक्यावर निवडणूक याचिकेची टांगती तलवार आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले. त्यांच्यासह पालिकेतील पाच नगरसेवकांची निवड आतापर्यंत रद्द झाली आहे. यामुळे निवडणुकीत मिळालेला विजय हा अंतिम नसून उमेदवारी अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, जात प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रांची कायदेशीर वैधताही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेतील निवडणूक याचिकांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
पराभूत उमेदवारांनी विविध कारणांवरून विजयी उमेदवारांच्या निवडीला आव्हान दिल्याची ही प्रकरणं आहेत. यात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांविरोधात सर्वाधिक 24 याचिका दाखल झाल्या आहेत. तर, भाजपच्या 16, काँग्रेसच्या 10, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या 7, एमआयएमच्या 5, मनसेच्या 2 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नगरसेवकांविरोधात याचिका दाखल झाली आहे. यासंदर्भातील तपशील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केलेल्या अर्जाला देण्यात आलेल्या उत्तरातून समोर आली आहे.
निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात उमेदवाराला मालमत्ता, दायित्वे, गुन्हेगारी प्रकरणे व इतर महत्त्वाची माहिती जाहीर करावी लागते. याचा आधार घेत प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेपासून प्रतिज्ञापत्रातील माहितीपर्यंत विविध मुद्दे उपस्थित करत याचिका दाखल केल्या आहेत. उमेदवारांनी खोटी अथवा चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप, गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती लपविणे, संपत्ती व आर्थिक बाबींबाबत चुकीच्या घोषणा करणे आदी कारणांवरूनही निवडीला आव्हान देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या याचिकांमध्ये विशिष्ट पक्षांचे नगरसेवक लक्ष्य नसून सर्वपक्षीय नगरसेवकांविरोधात निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
एकीकडे महापालिकेतील पक्षीय संख्याबळ निश्चित झाले असले तरी दुसरीकडे दाखल याचिकांमुळे काही नगरसेवकांच्या पदांवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे. उर्वरित याचिकांमध्ये काय निर्णय होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. आणखी काही नगरसेवकांच्या निवडी बाद झाल्यास त्याचा थेट परिणाम महापालिकेतील पक्षीय संख्याबळावर होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेतील एकूण पाच नगरसेवकांचे आतापर्यंत जात प्रमाणपत्र रद्द ठरले आहे. यात, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या विशाखा राऊत, दीपक सावंत, एमआयएमचे शमीर पटेल, रोशन शेख व राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार) बुशरा मलिक यांचा समावेश आहे. दरम्यान, राऊत यांच्यावरील कारवाईमुळे उद्धव ठाकरेंच्या नगरसेवकांचे संख्याबळ आता 65 वरून 63 वर आले आहे.