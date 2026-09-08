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दोन्ही ठाकरे बंधू, BJP, एकनाथ शिंदेंसहीत ओवैसींचं टेन्शन वाढवणारी बातमी; 'त्या' 79 जणांचं काय होणार?

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने अशी इतरही प्रकरणं चर्चेत आली असून एकूण 79 नगरसेवकांच्या निवडीवर आक्षेप घेण्यात आलाय

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 08, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:00 AM IST
दोन्ही ठाकरे बंधू, BJP, एकनाथ शिंदेंसहीत ओवैसींचं टेन्शन वाढवणारी बातमी; 'त्या' 79 जणांचं काय होणार?
Image Credit: समोर आली थक्क करणारी आकडेवारी (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य- फेसबुक)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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