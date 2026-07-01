चेंबूरमध्ये झाड कोसळून विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर आयुक्त अश्विनी भिडेंचा मोठा निर्णय! अधिकाऱ्यांना निर्देश, '8 दिवसात....'

मुंबईतील चेंबूर पश्चिम परिसरातील डायमंड गार्डनजवळ शाळेच्या बसवर झाड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एका 11 वर्षाच्या शाळकरी मुलाला आपला जीव गमवावा लागला आहे. दरम्यान या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई महागनरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिले आहेत. दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत उप आयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) पुरुषोत्तम माळवदे, उप आयुक्त (अभियांत्रिकी) शशांक भोरे यांचा समावेश आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी आठ दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. यासोबतच समितीने या प्रकरणात तज्ञांचेचा सल्ला घ्यावा. तसेच अशा घडना वारंवार घडू नये यासाठी शिफारशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
चेंबूर पश्चिम येथील हरीताज प्रीतम इमारत, रोड नं.11, डायमंड गार्डन जवळ दिनांक 30 जून 2026 रोजी दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास रस्त्याच्या कडेचा पिंपळ वृक्ष मुळासकट उन्मळून रस्त्यावरुन जाणाऱ्या 'युनिव्हर्सल हायस्कूलच्या' बसवर पडला. सदर बसमध्ये एकूण 13 मुले अडकली होती. त्यापैकी 12 मुलांना तत्काळ मुंबई अग्निशमन दल, बसवाहक, स्थानिक नागरीकांमार्फत सुटका करुन नजीकच्या रुग्णालयात उपचारार्थ रुग्णवाहिकेद्वारे पाठविण्यात आले. 5 विद्यार्थ्यांपैकी 4 विद्यार्थी किरकोळ जखमी झाले होते. तर विहान श्रीवास्तव (वय 11) हा गंभीर असल्यामुळे त्याला उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषीत केले.
महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. तसंच सदर घटनेच्या सखोल चौकशीसाठी चौकशी समिती गठीत केली आहे.
उन्मळून पडलेला पिंपळ वृक्ष 60 ते 70 वर्ष जुना होता. संबंधित वृक्षाबाबत यापूर्वी कोणतीही अधिकृत सार्वजनिक तक्रार प्राप्त आलेली नव्हती. तथापी, जानेवारी 2026 मध्ये परिसरातील रस्त्याच्या कडेला कामांच्या अनुषंगाने तपासणी करून आवश्यक खबरदारी घेण्याच्या सूचना एम पश्चिम विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त यांनी दिल्या होत्या. तत्पूर्वी पडलेल्या वृक्षाचे सर्वेक्षण दिनांक 12 मे 2026 रोजी पूर्ण करण्यात आले होते. बाह्य निरीक्षणानुसार सदर वृक्ष सुस्थितीत व मजबूत असल्याचे निदर्शनास आले होते. तथापि, पावसाळयापूर्वी प्रचलित पध्दतीनुसार दिनांक 29 मे 2026 रोजी या वृक्षाची छाटणी देखील करण्यात आली होती. त्यावेळी झाड सुरक्षित अवस्थेत असल्याचे आढळले.
पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, सन 2026 मध्ये अशाप्रकारे 468 झाडे ही मृत आणि धोकादायक आढळून आली. ही सर्व झाडे काढून टाकण्यात आली. यासोबत 1 लाख 318 झाडांच्या फांद्या छाटण्यात आल्या. याशिवाय विविध कारणांनी देखील महानगरपालिका क्षेत्रात वृक्ष उन्मळून पडण्याच्या घटना घडतात.
सन 2023 मध्ये महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात 180 आणि खासगी क्षेत्रात 507 असे एकूण 687 वृक्ष उन्मळून पडले होते. तर, सन 2024 मध्ये महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात 171 आणि खासगी क्षेत्रात 482 असे एकूण 653 वृक्ष उन्मळून पडले होते. तर सन 2025 मध्ये महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात 221 आणि खासगी क्षेत्रात 634 असे एकूण 855 वृक्ष उन्मळून पडले होते.
चेंबूर दुर्घटनेसारखी घटना घडू नये यासाठी महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी धोकादायक झाडांची नव्याने छाटणी आणि कालबद्ध पुनर्परिक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. धोकादायक ठरणाऱ्या वृक्षांच्या छाटनीबाबत तसेच सुस्थितीतीबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश महानगरपालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.