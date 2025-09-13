बीएमसीची चाहूल मराठी दांडियावरुन काहूर, 'ऑपरेशन सिंदूर' थीमवरून भाजपवर घणाघात

मुंबई : भाजपकडून नवरात्रोत्सवात यंदाही मुंबईत मराठी दांडियाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. 27 सप्टेंबर ते 1ऑक्टोबर असे 5 दिवस विक्रोळीतील कन्नमवारनगरमध्ये दांडिया रंगणार आहे. ऑपरेशन सिंदूर संकल्पनेवर आधारित यंदाचा दांडिया असणार आहे. याच थीमवरून ठाकरेंनी भाजपवर घणाघात केला आहे.
गणेशोत्सवानंतर आता संपूर्ण महाराष्ट्राला नवरात्रोत्सवाचे वेध लागले आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नवरात्रोत्सवाला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व प्राप्त झालं आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भाजपने मुंबईत मराठी दांडियाचं आयोजन केलं आहे. काळा चौकीऐवजी यंदा भाजपने विक्रोळीतील मराठी बहुल कन्नमवार भागात मराठी दांडियाचं आयोजन केलं आहे. त्यामुळे भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे. 27 सप्टेंबर ते 1ऑक्टोबर असे 5 दिवस हा दांडिया रंगणार आहे. सुप्रसिद्ध गायक अवधूत गुप्ते यांचे या दांडियात सादरीकरण असेल या दांडियात प्रवेश निःशुल्क असणार आहे. तसेच मराठमोळ्या वेशभूषेत उत्तम सादरीकरण करणा-या तिघांना आयफोनचं बक्षीस दिलं जाणार आहे.
भाजपच्या यंदाच्या दांडियाची थीम ऑपरेशन सिंदूर ही आहे. यावरूनच उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर घणाघात केला आहे. तसेच या दांडियाची जाहिरात भारत-पाकिस्तान सामन्यात द्यावी असा खोचक टोलाही लगावला आहे.
दरम्यान भाजपचा मराठी दांडिया हा केवळ निवडणुकीसाठी असल्याची चर्चा आहे. मराठी दांडियामार्फत मराठी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जातंय. भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी मात्र या चर्चा फेटाळल्या आहेत.
निवडणुकीच्या तोंडावर होत असलेल्या भाजपच्या मराठी दांडियावरून मुंबई राजकीय गरबा रंगला आहे. भाजपकडून मराठी दांडियाचं आयोजन केलं जाणार असल्यानं विरोधकांनी त्यावरूनही टीका केलीय. तर मराठा गरबा आणि पालिका निवडणुकीचा कोणताही संबंध नसल्याचं भाजपकडूनही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
