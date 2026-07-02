मुंबई - साकीनामधील दुर्घटनेनंतर शिंदेंच्या शिवसेनेचा मोठा आरोप; आयुक्त अश्विनी भिडेंच्या राजीनाम्याची मागणी, 'नुसत्या ढिम्मपणे....'

मुंबईत पावसाला आठवडाही पूर्ण झालेला नसता रस्ते तुंबण्यास, झाडं पडण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातच मुंबईतील साकीनाका येथे मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे मुंबई महापालिकेच्या मान्सूनपूर्व कामाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. दरम्यान एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून साकीनाकामधील दुर्घटनेचं खापर महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडेंवर फोडलं जात आहे. उपमहापौर संजय घाडी यांनी थेट अश्विनी भिडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे
"अस्लम शेख असं व्यक्तीचं नाव असून ते फोनवर बोलत असताना मॅनहोलमध्ये पडले. सकाळी 11 वाजता ही घटना घडली असून त्यांचा मृत्यू झाला आहे. ही अत्यंत दुर्देवी घटना आहे. यासाठी आमच्या मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे जबाबदार आहेत," असा आरोप संजय घाडी यांनी केला आहे.
आपल्या आरोपामागील कारण सांगताना ते म्हणाले, "मी 4-5 दिवसांपूर्वी आयुक्तांना पुराव्यांसकट पत्र दिलं होतं. मॅनहोल्सचं कंत्राट दोन वर्षापूर्वी वॉर्ड स्तरावर काढलं होतं. त्याची मुदत संपली आहे. तसंच त्यावर संरक्षण जाळ्या लावण्यात आल्या नसून, काही ठिकाणी तुटल्या आहेत. त्यामुळे चौकशी करुन त्याचं काम कऱण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी केली होती. परवा भेटलो तेव्हाही आठवण करुन दिली होती. पण आयुक्तांनी त्यावर अत्यंत ढम्मपणाने प्रतिक्रिया दिली होती".
साकिनाक्यात मॅनहोलमध्ये पडून इसमाचा मृत्यू #MumbaiRain pic.twitter.com/oDEce2O0zX— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 2, 2026
आयुक्तांनी स्वत:हून जबाबदारी घेऊन राजीनामा द्यावा अशी मी शिवसेनच्या वतीने मागणी करतो असंही ते म्हणाले आहेत.
मुंबईतील साकीनाका परिसरातील खैरानी रोडवरील सन्मान हॉटेलजवळ उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. दुपारी 12.26 वाजता या घटनेची माहिती मिळाली. घटनास्थळी देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने खासगी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी (तीन कर्मचारी आणि एक वाहन) मॅनहोलचे झाकण उघडले होते.
याचवेळी मोबाईल फोनवर बोलत असलेली एक व्यक्ती उघड्या मॅनहोलमध्ये पडली. कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ मॅनहोलमध्ये शिडी उतरवून शोध सुरू केला. मात्र त्यांना त्या व्यक्तीची केवळ छत्री आणि चप्पल सापडली. मॅनहोलमधील पाण्याचा प्रवाह प्रचंड असल्याने संबंधित व्यक्ती कोणत्या दिशेने वाहून गेली, हे सुरुवातीला स्पष्ट होऊ शकले नाही.
यानंतर मुंबई अग्निशमन दलाने (MFB) शोधमोहीम सुरू केली. दुपारी 2.15 वाजेपर्यंतच्या माहितीनुसार, संबंधित व्यक्तीचा मृतदेह दिसून आला असून अग्निशमन दलाच्या जवनांनी तो बाहेर काढला.