मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला! 122 आणि 70... मुंबईचे राजकीय गणित बदलणार

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Alliance : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. ठाकरे बंधूंमध्ये जागावाटपाच्या हालाचाली सुरू झाल्या आहेत. मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून मनसेला 70 जागा देण्याची तयारी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय, दरम्यान या फॉर्म्युलावर वरिष्ठ नेत्यांमध्ये प्राथमिक सहमती झाल्याची माहिती देखील सूत्रांनी दिली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत एकूण 227 जागा आहेत, त्यापैकी 157 जागा ठाकरेंच्या शिवसेनेला आणि 70 जागा मनसेला देण्याची तयारी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मुंबईतील 36 विधानसभा मतदारसंघात मनसेला प्रत्येकी दोन जागा देण्याची तयारी ठाकरेंच्या शिवसेनेची असल्याची माहितीही सूत्रांकडून मिळाली आहे.. मात्र, काही मतदारसंघात मनसेनं 3 जागांची मागणी केल्याची माहिती आहे.
वरळी विधानसभा, शिवडी, दादर - माहीम विधानसभा, भांडुप या भागातील मतदार संघामध्ये मनसेकडून अधिक जागांची मागणी होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मनसे आणि शिवसेनेच्या जागावाटपाच्या फॉर्म्युलावर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी स्पष्ट बोलणं टाळल आहे. जागावाटपाचा कोणाताही निर्णय झाला नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय. तर युती करायची असल्यास अनेक गोष्टींचा त्याग करावा लागतो असं विधान सचिन अहिर यांनी केले. दरम्यान अद्याप युती झाली नसल्यामुळे जागावाटपावर चर्चा झाली नसल्याचं संदीप देशपांडे यांनी म्हटलंय. युती झाल्यानंतर यासंदर्भात राज ठाकरे निर्णय घेणार असल्याचं संदीप देशपांडेंनी सांगितलं. 'युतीची अजून घोषणाच झालेली नाही, घोषणेनंतरच जागावाटपाचा निर्णय घेतला. युती झाल्यानंतर राज ठाकरे याबाबत त्यांची भूमिका मांडणार असल्याचे संदीप देशपांडे म्हणाले. ठाकरे बंधूंच्या जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मनसेला 70 जागा देण्याची तयारी दर्शवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, राज ठाकरे ठाकरेंच्या शिवसेनेचा प्रस्ताव मान्य करणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.