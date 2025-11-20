English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला! 122 आणि 70... मुंबईचे राजकीय गणित बदलणार

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये ठाकरे बंधूंची जागावाटपावर चर्चा सुरू झाल्याची माहिती आहे. तसंच ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मनसेला 70 जागा देण्याची तयारी दर्शवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे युतीआधीच ठाकरेंमध्ये जागावाटपाची चर्चा सुरू झाली का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 20, 2025, 10:46 PM IST
मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला! 122 आणि 70... मुंबईचे राजकीय गणित बदलणार

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Alliance : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. ठाकरे बंधूंमध्ये जागावाटपाच्या हालाचाली सुरू झाल्या आहेत. मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून मनसेला 70 जागा देण्याची तयारी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय, दरम्यान या फॉर्म्युलावर वरिष्ठ नेत्यांमध्ये प्राथमिक सहमती झाल्याची माहिती देखील सूत्रांनी दिली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेत एकूण 227 जागा आहेत, त्यापैकी 157 जागा ठाकरेंच्या शिवसेनेला आणि 70 जागा मनसेला देण्याची तयारी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मुंबईतील 36 विधानसभा मतदारसंघात मनसेला प्रत्येकी दोन जागा देण्याची तयारी ठाकरेंच्या शिवसेनेची असल्याची माहितीही सूत्रांकडून मिळाली आहे.. मात्र, काही मतदारसंघात मनसेनं 3 जागांची मागणी केल्याची माहिती आहे.

वरळी विधानसभा, शिवडी, दादर - माहीम विधानसभा, भांडुप या भागातील मतदार संघामध्ये मनसेकडून अधिक जागांची मागणी होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मनसे आणि शिवसेनेच्या जागावाटपाच्या फॉर्म्युलावर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी स्पष्ट बोलणं टाळल आहे. जागावाटपाचा कोणाताही निर्णय झाला नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय.  तर युती करायची असल्यास अनेक गोष्टींचा त्याग करावा लागतो असं विधान सचिन अहिर यांनी केले. दरम्यान अद्याप युती झाली नसल्यामुळे जागावाटपावर चर्चा झाली नसल्याचं संदीप देशपांडे यांनी म्हटलंय. युती झाल्यानंतर यासंदर्भात राज ठाकरे निर्णय घेणार असल्याचं संदीप देशपांडेंनी सांगितलं. 'युतीची अजून घोषणाच झालेली नाही, घोषणेनंतरच जागावाटपाचा निर्णय घेतला.  युती झाल्यानंतर राज ठाकरे याबाबत त्यांची भूमिका मांडणार असल्याचे संदीप देशपांडे म्हणाले.  ठाकरे बंधूंच्या जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मनसेला 70 जागा देण्याची तयारी दर्शवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, राज ठाकरे ठाकरेंच्या शिवसेनेचा प्रस्ताव मान्य करणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
BMC Election 2025Seat sharing formula between MNS and Thackeray Shiv SenaUddhav Thackeray Raj Thackeray Allianceउद्धव ठाकरेऱाज ठाकरे

इतर बातम्या

'खत्म कर देंगे…', विवेक ओबेरॉयला पाकिस्तानहून धमक...

मनोरंजन