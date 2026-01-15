BMC Election 2026: " उद्याचा निकाल…", शाई पुसण्याच्या प्रकारावरून मुख्यमंत्र्यांचं सूचक विधान

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
BMC Election 2026 Voting: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकुटुंब नागपुरात मतदान केले. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी सवांद साधताना बोटाला लावली जाणारी शाई पुसली जात आहे त्यावर एक मोठं विधान केलं.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 15, 2026, 01:51 PM IST
CM Devendra Fadnavis responds to concerns over marker ink erasing: राज्यात आजपासून महानगरपालिका निवडणुकीसाठी (BMC Election 2026 Voting) मतदानाला सुरुवात झाली आहे. मात्र मतदानानंतर बोटावर केली जाणारी खूण सहज पुसली जात असल्याचे प्रकार समोर आल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. यंदा मुंबई महापालिका निवडणुकीत शाईऐवजी मार्कर वापरण्यात येत असल्याने या प्रक्रियेवर विरोधकांकडून शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. मतदानानंतर शाईऐवजी लावलेला मार्कर पुसला जात असल्याच्या चर्चांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूचक प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी यावर एक मोठे विधान केले आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

नागपूरमध्ये आई आणि पत्नीसह मतदान केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांना या मुद्द्यावर प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले की, मतदान प्रक्रियेचे नियम ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे आणि यापूर्वीही अनेक निवडणुकांत मार्करचा वापर करण्यात आला आहे. “कोणाला आक्षेप असेल तर आयोगाने त्याची दखल घ्यावी,” असे सांगतानाच, “उद्याचा निकाल डोळ्यासमोर ठेवून काहीजण आधीच आरोपांची तयारी करत असल्याचे स्पष्ट दिसते,” असा टोला त्यांनी लगावला.

 

शाईऐवजी मार्कर किट 

महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, राज्य निवडणूक आयोगाने यंदा शाईऐवजी मार्कर किट उपलब्ध करून दिली आहेत. आयोगाच्या माहितीनुसार, हा मार्कर २०१२ पासून विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये वापरात आहे.

PADU या नव्या यंत्राचा समावेश

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या काही शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या निर्णयांवरही वाद निर्माण झाला आहे. यामध्ये PADU (Printing Auxiliary Display Unit) या नव्या यंत्राचा समावेश आहे. हे यंत्र ईव्हीएमला तांत्रिक अडचण आल्यास बॅकअप म्हणून वापरण्यात येणार असून, मुंबईतील काही वॉर्डमध्येच ते उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

यंत्राबाबत वेळेवर माहिती न दिल्याचा आरोप

विरोधकांनी या यंत्राबाबत वेळेवर माहिती न दिल्याचा आरोप केला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही यापूर्वी कधी न वापरलेले यंत्र आता का आणले, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. यावर आयोग आणि प्रशासनाने स्पष्टीकरण देत सांगितले की, PADU फक्त अपवादात्मक परिस्थितीतच वापरले जाईल आणि नेहमीच्या मतमोजणी प्रक्रियेत त्याचा समावेश नसेल. मुंबईसाठी एकूण 140PADU यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व घडामोडींमुळे निवडणुकीभोवतीची चर्चा अधिकच रंगत चालली आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. 

