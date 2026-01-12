मुंबईकरांसाठी नेमकं कुणी काय केलं? ठाकरे बंधूंच्या घणाघाती टीकेवर भाजपची पहिली प्रतिक्रिया, टोळीयुद्धाचा उल्लेख करत..

BMC Election 2026 : मुंबईतील दादर इथं शिवाजी पार्क मैदानावर अर्थात ठाकरेंसाठी अनन्यसाधारण महत्त्वाच्या असणाऱ्या शिवतीर्थावर 'शिवशक्ती' म्हणजेच ठाकरे बंधू आणि राष्ट्रवादी SP ची संयुक्त सभा नुकतीच पार पडली. यावेळी नेतेमंडळींच्या भाषणानं गाजलेल्या या सभेमध्ये आदित्य ठाकरे, (Raj Thackeray, Uddhav Thackeray Shiovaji Park sabha) राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईच्या विकासासंदर्भातील अनेक आश्वासक वक्तव्य केली, तर सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांचा पाढासुद्धा वाचला. ठाकरेंची सभा आणि त्यात राज ठाकरेंचं भाषण, हा योग इथं जुळून आल्यानं उपस्थितांच्या टाळ्या थांबत नव्हत्या. नेत्यांच्या प्रश्नांना समर्थक उत्तरंही देत होती. मात्र, मुंबईच्या विकासाच्या मुद्द्यावरून ठाकरेंनी केलेली टीका जिव्हारी लागल्यानं भाजपनंही त्यावर स्पष्ट शब्दांत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
एकिकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे सध्या विविध सभांमध्ये व्यग्र असतानाच भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ठाकरेंच्या सभेवर पक्षाच्या वतीनं भूमिका स्पष्ट करत काही आरोप परतवून लावले आणि तत्कालीन ठाकरेंच्या सत्तेवर टीकेची झोड उठवली.
''मुंबईकरांसाठी नेमकं कुणी काय केलं?
मुंबईत ५६ उड्डाणपूल -नितीन गडकरी
मुंबईला टोळीयुद्धातून मुक्त केलं -गोपीनाथ मुंडे
मुंबईचा प्रसिध्द सी-लिंक -नितीन गडकरी
मुंबईचा अभिमान – अटल सेतू - देवेंद्र फडणवीस
देखणा कोस्टल रोड - देवेंद्र फडणवीस
मेट्रोचं जाळं -देवेंद्र फडणवीस
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
आणि दुसरी बाजू…
कोरोनात सर्वाधिक मृत्यू -मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
ट्रो प्रकल्प अडवले- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
महापालिकेत भ्रष्टाचार
रस्ते
कचरा
खिचडी वाटप
मृतदेह बॅग्स - सत्तेत उबाठा''
मुंबईकरांसाठी नेमकं कुणी काय केलं?
▪️मुंबईत ५६ उड्डाणपूल -नितीन गडकरी
▪️मुंबईला टोळीयुद्धातून मुक्त केलं -गोपीनाथ मुंडे
▪️मुंबईचा प्रसिध्द सी-लिंक -नितीन गडकरी
▪️मुंबईचा अभिमान – अटल सेतू - देवेंद्र फडणवीस
▪️देखणा कोस्टल रोड - देवेंद्र फडणवीस
▪️मेट्रोचं जाळं -देवेंद्र फडणवीस…
— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) January 12, 2026
काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करत ठाकरेंच्या सभेत केंद्रस्थानी असणारी 'मुंबई, मराठी माणूस' या फक्त गप्पा असून कोणताही आश्वासक शब्द नसूबन उबाठानं मुंबई स्तब्ध करण्याचं काम केलं असा प्रतिवार उपाध्येंनी केला. 'मुंबई आणि मराठी माणसाच्या विकासासाठी प्रत्यक्ष काम केलं ते भाजपाने!' असं म्हणत 'विकास करणारे कामातून ओळख पटवतात, बोलघेवडे फक्त घोषणांवर जगतात!' असा टोलाही त्यांनी लगावला. आता यावर ठाकरे बंधूंकडून काय आणि कसं उत्तर येतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.