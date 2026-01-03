English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

‘भाजपला राक्षसी भूक’, अजित पवारांच्या वक्तव्यावर राऊतांचा खोचक टोला, ‘काहीतरी वेगळा...’

Sanjay Raut Ajit Pawar Local Body election: महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडत असतानाच संजय राऊत यांच्या वक्तव्यानं पुन्हा वळवल्या नजरा...

सायली पाटील | Updated: Jan 3, 2026, 11:04 AM IST
‘भाजपला राक्षसी भूक’, अजित पवारांच्या वक्तव्यावर राऊतांचा खोचक टोला, ‘काहीतरी वेगळा...’
BMC Election 2026 mahapalika nivadnuk shivsena ubt sanjay raut slams ajit pawar over political stand local body election

Sanjay Raut Ajit Pawar Local Body election: महापालिका निवडणुका तोंडावर असतानाच आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एकमेकांवर केल्या जाणाऱ्या टीकांचं वारं स्वैर वाहताना दिसत आहे. त्यात सध्या चर्चेत असणारी टीका केली आहे शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी आणि त्यांच्या निशाण्यावर आहेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार.

Add Zee News as a Preferred Source

शनिवार, 3 जानेवारी 2026 रोजी माध्यमांशी संवाद साधत असताना संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेची सुरुवातच राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांवर टीकेची झोड उठवत केली आणि त्यांच्यात एका वक्तव्यावरून त्यांची फिरकीसुद्धा घेतली.

नुकतंच, ‘भाजपला सत्तेचा माज आलाय असं म्हणत या पक्षाला राक्षसी भूक आहे’ असं वक्तव्य अजित पवारांनी केलं आणि त्यावर प्रश्न विचारला असता राऊतांनी पवारांना एकामागून एक टोले लगावले. ‘स्थआनिक नेत्याकडे किती प्रॉपर्टी आहे मला माहितीये’ असं म्हणणाऱ्या अजित पवारांचा मार्ग काहीतरी वेगळा दिसतोय,  असं सूचक वक्तव्य राऊतांनी केलं.

वेगळ्या मार्गानं जाण्याचा अजित पवारांचा इरादा?

‘वेगळ्या मार्गानं जाण्याचा अजित पवारांचा इरादा स्पष्ट आहे’ असं म्हणत, ‘भारतीय जनता पक्ष खा खा खातोय आणि त्यांना खाणं सोयीचं व्हावं यासाठी इतर पक्षातील खा खा खाणाऱ्यांनी त्यांनी सोबत घेतलं आहे. भाजप जर लूट करत असेल आणि अजित पवार त्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत त्यातच ते असं विधान करत असतील तर याचा अर्थ जनतेने काय घ्यायचा?’ हा फिरकीचा सवाल राऊतांनी विचारला.

तुमच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप भाजपनं केले आणि आता तुम्ही भाजपवर तसेच आरोप करताय, मग सरकारमध्य़े कशाला राहताय? असा खोचक प्रश्नार्थक टोला राऊतांनी लगावला. शरद पवारांसोबत पुन्हा एकत्र या असं म्हणत पिंपरी चिंचवडमधील दोन्ही राष्ट्रवादींच्या युतीकडे राऊतांनी कटाक्ष टाकला.

हेसुद्धा वाचा : BMC Election 2026 : महत्त्वाचं! भाजपकडून मुंबईत सर्वाधिक गुजराती-मारवाडी उमेदवार, तर शिवसेना- मनसेनं...

अजित पवारांची एकंदर भूमिका पाहता भाजपची साथ सोडावी आणि मूळ राष्ट्रवादी पक्षात विलीन व्हावं. अमित शाहांनी दिलेला पक्ष हा मूळ राष्ट्रवादी नसून मूळ पक्ष हा शरद पवारांचा आहे याचीच आठवण राऊतांनी पुन्हा करून दिली.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
BMC Election 2026mahapalika nivadnukमहानगरपालिका निवडणूक 2026Shivsena UBTSanjay Raut

इतर बातम्या

"वाचवा..." भारताच्या अव्वल खेळाडूंचा आक्रोश, मदत...

स्पोर्ट्स