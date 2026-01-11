मुंबईत मराठी टिकवण्यात ठाकरेंचा काय सहभाग? भाजपाचा सवाल; 'मायकल जॅक्सनला...'

BJP Slams Uddhav Thackeray Raj Thackeray Over Marathi Issue: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला अवघ्या तीन दिवसांचा कालावधी शिल्लक असतानाच मराठीच्या मुद्द्यावरुन ठाकरे बंधू विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी असा कलगीतुरा पाहायला मिळत आहे. दोन्ही बाजूने एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. मराठी माणसाला मुंबईतून हद्दपार करण्याचा, मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळं करण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचा आरोप ठाकरे बंधूंच्या पक्षांकडून केला जात आहे. मराठी माणसाला मुंबईत टिकवून ठेवायचं असेल तर ही निवडणूक शेवटी संधी असून यंदा मतदारांनी चूक करु नये आणि शिवसेना-मनसेच्या उमेदवारांनाच मतं द्यावीत असा प्रचार ठाकरेंच्या पक्षांकडून केला जात आहे. तर भाजपाकडून आम्ही विकासाचं राजकारण करतो असं सांगतानाच मुंबईत केलेल्या प्रकल्पांचा लेखाजोखा मांडला जातोय. या साऱ्या गदारोळामध्ये मराठीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत असतानाच आता भाजपाने या मुद्द्यावरुन थेट ठाकरें बंधूंना लक्ष्य केलं आहे.
"मुंबईत मराठी टिकवण्यात ठाकरेंचा काय सहभाग?" असा थेट सवाल भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे. "मराठी माणसांचे उध्दारकर्ते असल्याचं दावा करणारे ठाकरे बंधू आता एकत्र आहेत तर, चला… मुद्देसूद प्रश्न विचारू!" असं म्हणत केशव उपाध्येंनी चार प्रश्न विचारले आहेत. त्यांनी विचारलेले प्रश्न खालीलप्रमाणे:
1 - 1996 मध्ये राज ठाकरे यांनी शिवउद्योग सेना काढली. त्यासाठी मायकल जॅक्सनला आणलं, कोट्यावधीचा निधी गोळा केला गेला. यातून किती मराठी उद्योगपती गेल्या 30 वर्षात उभे राहिले?
2 - उध्दव ठाकरे यांनी शिववडा सुरू केला. दादरला मोठी स्पर्धा घेतली… किती उद्योजक यातून उभे राहिले ?
3 - मुंबईत मराठी शाळांची संख्या कमी होत असताना त्या वाचविण्याचा काय केले?.
4 - मराठी माणसाला नव्या जमान्यातील तंत्रकुशल नोकऱ्या मिळाव्या यासाठी काय केले?
"असे कितीही प्रश्न विचारले तरी उत्तरांची नकारघंटा वाजेल. मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होण्यास ठाकरेच जबाबदार हे वास्तव मुंबईकरांनी अनुभवलेले आहे!" असा घणाघात उपाध्ये यांनी केला आहे.
आता उपाध्ये यांना मनसे किंवा ठाकरेंची शिवसेना काय उत्तर देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.