Video : 'भ्रष्टाचाराच्या गोष्टी, तर फडणवीसांनी करूच नये'; संयुक्त मुलाखतीत ठाकरेंची तोफ धडाडली, पाहा...

BMC Election 2026 Video Raj Thackeray Uddhav Thackeray Interview : महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरेंचा दरारा अद्यापही कायम असून याच ठाकरेंच्या युतीनंतर आता उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या संयुक्त मुलाखतीचा पहिला व्हिडीओ समोर आला आहे. शिवसेना UBT चे खासदार संजय राऊत आणि सिनेनिर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेता महेश मांजरेकर यांनी ही मुलाखत घेतली असून, मुलाखतीमध्ये ठाकरे बंधूंनी भाजपचा घेतलेला समाचार पाहता संपूर्ण मुलाखतीकडेच आता संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. अशा या मुलाखतीचा टीझर पाहा...
'राज्यकर्त्याचे प्रेम हे राज्यावर असले पाहिजे सत्तेवर असता कामा नये!' असं म्हणत सत्ताधाऱ्यांवर उद्धव ठाकरेंनी निशाणा साधल्याचं या मुलाखतीच्या टीझरमध्ये पाहायला मिळत आहे, तर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर फडणवीसांनी काही बोलूच नये अशा आशयाचं वक्तव्य राज ठाकरेंनी करत थेट मुख्यमंत्री फडणवीसांवर घणाघात केला.
अतिशय लक्षवेधी आणि ठळक मथळ्यानं या टीझरची सुरुवात होत असून, त्यामध्ये 'संयुक्त मुलाखत' असे शब्द लिहिल्याचं पाहायला मिळतं. महाराष्ट्राला 20 वर्ष वाट का पाहावी लागली? हा राऊतांनी विचारलेला प्रश्न पाहता त्यावर ठाकरे बंधूंनी काय उत्तर दिलं असेल हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. तर, मुंबई महाराष्ट्रापासून स्वतंत्र करत वेगळी करण्यासाठीचा हा खटाटोप सुरू आहे असं म्हणत सध्या सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय खेळीवर राज ठाकरे यांनी घणाघात केला.
फडणवीसांनी ठाकरेंच्या युतीवर वक्तव्य करताना 'ही करप्शन आणि कंन्फ्यूजनची युती' असल्याचं म्हटलं होतं, त्यासंदर्भातील प्रश्नसुद्धा राऊतांनी विचारला. आता त्यावर कोण काय उत्तर देलं हे पाहणं मत्त्वाचं. शिवसेना UBT- मनसे युतीच्या निमित्तानं घेण्यात आलेल्या या पहिल्या मुलाखतीमध्ये राज ठाकरे यांनी फडणवीसांना निशाण्यावर घेतल्याचं स्पष्टपणे पाहायला मिळत आहे. मुंबईकर म्हणून आपण जेव्हा घरातून निघतो तेव्हा आपल्याला लाज वाटते, असं म्हणणाऱ्या महेश मांजरेकर यांनी शहरातील एक नागरिक म्हणून जेव्हा वस्तूस्थिती ठाकरे बंधूंसमोर मांडली, तेव्हा मुंबई खराब व्हायला एक काळ लोटला असं म्हणणाऱ्या राज ठाकरे यांनी नेमकं काय सविस्तर उत्तर दिलं आहे हे 8 जानेवारी 2026 रोजी संपूर्ण मुलाखतीत पाहायला मिळणार आहे.