Raj Thackeray Uddhav Thackeray Interview : '...तर महाराष्ट्र आम्हाला माफ करणार नाही'; असं का म्हणाले राज ठाकरे? दुराव्यावरही केलं भाष्य...

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Interview : (BMC Election 2026) महापालिका निवडणुकांच्या या रणधुमाळीमध्ये काही दिवसांपूर्वीच एक अधिकृत घोषणा झाली, ती म्हणजे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंच्या अधिकृत राजकीय युतीली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येत प्रामुख्यानं दोन्ही ठाकरे बंधू साधारण दोन दशकांच्या दुराव्यानंतर एकाच व्यासपीठावर आणि एकमतानं युतीच्यानिमित्त एकत्र आले. 'एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी', असं सुरुवातीपासूनच म्हणणाऱ्या याच ठाकरे बंधूंनी आगामी पालिका निवडणुकांच्या धर्तीवर नुकतीच एक मुलाखत दिली, जिथं मराठी, महाराष्ट्र आणि अस्तित्वं या मुद्द्यांवर त्यांनी आपली स्पष्ट मतं मांडली. शिवसेना उबाठा खासदार संजय राऊत आणि सिनेविश्वातील मोठं नाव असणाऱ्या महेश मांजरेकर य़ांनी त्यांची ही मुलाखत घेतली.
मुलाखतीच्या प्रारंभी दोन्ही नेत्यांची ओळख करून दिल्यानंतर राऊतांनी महाराष्ट्राला 20 वर्षे वाट का पाहावी लागली? असा प्रश्न विचारला आणि उद्धव ठाकरेंनी अतिशय हक्कानं राज यांना उत्तर द्यायला सांगत नात्यातील दुराव्यावर भाष्य करत राज ठाकरे यांनी अतीव महत्त्वाचं वक्तव्य केलं.
'मला असं वाटतं, काही गोष्टी का घडतात, काय झालं? कशा घडल्या? य़ा गोष्टी आता सोडून दिल्या पाहिजेत. मी महेश मांजरेकरांच्या मुलाखतीमध्ये मी सांगितलं होतं, की कोणच्याही भांडण आणि वादापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे आणि आज संकट महाराष्ट्रावर, मुंबईवर आणि महाराष्ट्रातील अनेक शहरांवर आहे. जे संकट आहे ते मराठी माणसाला समजलं आहे की काय प्रकारचं राजकारण महाराष्ट्रात सुरू आहे. आणि ही एकच गोष्ट एकत्र येण्यामागचं सर्वात महत्त्वाचं कारण असून, आज हा आमच्या अस्तित्वाचा विषय नसून हा मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचा विषय आहे.'
या विषयावर मी आणि उद्धव गेली बरेच वर्षे बोलत असलो तरीही आज अशा एका वळणावर ही निवडणूक आणि महाराष्ट्र आला आहे की आपण 'अभी नही तो कभी नही' असं जे नेहमी म्हणतो तर, ही परिस्थिती आज मुंबई, ठाणे आणि MMR क्षेत्रावर येऊन ठेपली आहे, याची आठवण राज ठाकरेंनी करून दिली. 'मी एमएमआर मुद्दाम बोलतोय आणि त्याच सर्व गोष्टींसाठी आपण एकत्र आलो असून, आज एकत्र नाही आलो आणि आज या गोष्टींचा सामना नाही केला तर, महाराष्ट्र आम्हाला माफ नाही करणार', असं राज ठाकरेंनी ठामपणे सांगितलं.
राज यांनी दिलेल्या उत्तरात उद्धव ठाकरे यांनी आपलं मत जोडत म्हटलं, 'आम्ही दोन भाऊ एकत्र आलो आहोत हा मुद्दा वेगळा आहे, भावनिक आहे. पण, दोन भाऊ एकत्र येणं याचा अर्थ महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसानं एकत्र आलं पाहिजे. कारण, महाराष्ट्र वाचवायचा असेल तर पक्ष, राजकीय मतं वेगळी असतील. पण, आपण मराठी आहोत आणि महाराष्ट्र आपला आहे. आपणच एकमेकांमध्ये वेगळ्या चुली मांडल्या तर महाराष्ट्र तोडणारे त्यांच्या पोळ्या भाजून जातील.'