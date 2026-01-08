कट की इच्छा? 'हे सगळे ससाणे; मुंबई गुजरातनं मागणं...', संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची आठवण करून देत ठाकरे बंधू कडाडले

Raj Thackeray Uddhav Thackeray interview : (Maharashtra News) महाराष्ट्राच्या राजकराणातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या युतीकडे पाहिलं जात आहे. याच युतीच्या धर्तीवर ठाकरे बंधूंनी एक संयुक्त मुलाखत देत, त्यामध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केलं. विकासाच्या नावावर नागरिकांच्या होणाऱ्या फसवणुकीवर त्यांनी कटाक्ष टाकला. 'इतक्या वर्षानंतरही (samyukta maharashtra movement) संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची उदाहरणं नेहमी दिली जातात, ठाकरे कुटुंबाच्या प्रत्येक भाषणात हा विषय आला, मात्र या क्षणी संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेळची परिस्थिती तुम्हाला आता जाणवतेय का? तेव्हा मराठी माणूस मुंबईसह महाराष्ट्रात राहण्यासाठी एकवटला होता, तेच वातावरण तुम्हाला आता दिसतंय का?' असा प्रश्न राऊतांनी केला तेव्हा क्षणाचाही विलंब न करता, 'अर्थातच दिसतंय!' असे उद्गार राज ठाकरे यांनी काढले.
आपल्या उत्तरामागचं स्पष्टीकरण समोर आणत राज ठाकरे म्हणाले, 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती फुटली आणि त्यानंतर साधारण 6 वर्षांनी शिवसेनेची स्थापना झाली. परंतु जेवढे लोंढे, जितकी लोकं आज महाराष्ट्रात येतात, तर आज जवळपास दररोज उत्तरेतून 56 च्या आसपास ट्रेन खच्च भरून महाराष्ट्रात येतात आणि रिकाम्या जातायत. आज ठाणे जिल्हा, एक जिल्हा पाहिला तर, हा एकमेव जिल्हा आहे जिथं ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई (मी आता पालघर वेगळा पकडत नाही जो एकच होता आणि आता वेगळा झालाय) मीरा- भाईंदर अशा जवळपास 8 ते 9 महानगरपालिका आहे. या सर्व गोष्टींची सुरुवात होते ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका.
मुळात महानगरपालिका वगैरे गोष्टी या लोकसंख्येनुसार त्या वाढत जातात. जर एखाद्या जिल्ह्यात 8 ते 9 महापालिका असतील, तर मुंबईत आहे एक, पुण्यात आहेत दोन, बाकी जिल्ह्यांमध्येही एकएक. ठाणे जिल्ह्यात 8 ते 9 महानगरपालिका, याचा अर्थ बाहेरून येणाऱ्यांचं प्रमाण आणि तेच प्रमाण मुंबईत वाढणं. फक्त मुंबईत प्रमाण वाढणं नव्हे, तर दादागिरीसुद्धा. 'अशी वाक्य कशी येऊ शकतात? मुंबईचा महापौर आम्ही उत्तर भारतीय करणार, हिंदू करणार... हे कधीपासून सुरू झालं?'
आपण गेली अनेक वर्ष सांगतोय की माणसं नुसती येत नाहीयेत, याची आठवण करून देताना, 'हे फक्त रोजीरोटीसाठी येत नसून हे आपआपले मतदारसंघ बनवताहेत. तेच चित्र आता दिसतंय. जी जुनी जखम आहे, ज्या जुन्या गोष्टी आहेत जसंकी मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करणं हे जुनं स्वप्न कसं पूर्ण करता येईल याच्यासाठी हा खटाटोप सुरू आहे. ते वातावरण जे संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेळी होतं, जी मुंबई वेगळी, स्वतंत्र करणं किंवा गुजरातनं मागणं.... तेच आज आहे. आज अशी परिस्थिती आहे की केंद्रात ते आहेत ज्यांची इच्छा आहे. राज्यात ते आहेत आणि महानगरपालिकेतही जर ते आले तर मराठी माणूस काहीच करु शकणार नाही', ही वस्तूस्थिती राज ठाकरे यांनी मांडली. किंबहुना, या सगळ्या गोष्टींकडे हतबलतेनं पाहणं हे आमच्याकडून होणार नाही आणि म्हणून आम्ही एकत्र आहोत या वक्तव्यावर त्यांनी भर टाकला.
मराठी माणूस पेटला तेव्हा महाराष्ट्रात परिवर्तन झालं, आताही तुम्हाचा तसं चित्र दिसतंय? असा प्रश्न केला असता उत्तर देत उद्धव ठाकरेंनी, 'एक लक्षात घ्या, मराठी माणूस पेटला तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्र झाला आणि मुंबई महाराष्ट्राला मराठी माणसानं मिळवून दिली. मधला जो काळ होता, 60-66 त्या काळात राज यांनी सांगितलेली परिस्थिती निर्माण झाली, मराठी माणूस खचून गेला होता, आत्मविश्वास गमावला होता आणि त्याच्याच चैतन्य निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेची स्थापना झाली. इतकी वर्षे सगळं व्यवस्थित होतं. आता कोणाचं धाडस होणार नाही असं वाटत असतानाच शिवसेना ज्या पद्धतीनं त्यांनी फोडली, पक्ष संपवणं, मान्यता रद्द करणं, अस्तित्वं लक्ष करणं हे काय लक्ष्य होतं?' असा सवाल उपस्थित केला.
तेव्हाही लढाई मराठी माणसाविरोधातच होती हे खरं, पण मुळात हे सगळे ससाणे असल्याचाच खोचक टोला राज ठाकरे यांनी लगावत सत्ताधाऱ्यांना निशाण्यावर घेतलं. 'मालकाच्या हातावर बसून पक्षी मारून आणणं हे ससाण्याचं काम असतं. इथं मालकाच्या हातावर बसून आपलीच माणसं फोडणं हे आताच्या लोकांचं काम आहे. आपल्याच लोकांकडून या गोष्टी करवून घ्यायच्या जेणेकरून मराठी म्हणून तुम्ही एकत्र आलंच नाही पाहिजे आणि यासाठीचं हे राजकारण सुरू आहे', असा तीव्र नाराजीचा सूर त्यांनी आळवला.