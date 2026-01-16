English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
BMC Election Byculla Ward 207 Results: कुख्यात गुंड अरुण गवळीच्या मुलीचा पराभव, भाजप उमेदवाराने मारली बाजी

BMC Election Byculla Ward 207 Results: योगिता गवळी ही भायखळा प्रभाग क्रमांक 207 मधून अखिल भारतीय सेनेकडून निवडणूक लढवली होती. मात्र तिचा भाजपच्या उमेदवाराकडून पराभव झालाय. 

पूजा पवार | Updated: Jan 16, 2026, 02:24 PM IST
BMC Election Byculla Ward 207 Results: दगडी चाळीचा कुख्यात गुंड अरुण गवळीची मुलगी योगिता गवळी हिचा मुंबई महापालिका निवडणुकीत भायखळा प्रभाग क्रमांक 207 मधून पराभव झाला आहे. योगिता गवळी ही भायखळा प्रभाग क्रमांक 207 मधून अखिल भारतीय सेनेकडून निवडणूक लढवली होती. मात्र तिचा भाजपच्या उमेदवाराकडून पराभव झालाय. 

कुख्यात गुंड अरुण गवळीची निवडणुकीच्या काहीच महिन्यांपूर्वी तुरुंगातून सुटला झाली होती. शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या गवळीला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. गुंड अरुण गवळी यांची भावजय वंदना गवळी आणि थोरली कन्या गीता गवळी यांनी यापूर्वी महापालिका निवडणूक लढविलेली आहे. योगिता गवळी ही गवळी कुटुंबातील तिसरी व्यक्ती होती जी थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली. योगिता गवळी ही अरुण गवळीची धाकटी मुलगी आहे. 

योगिता गवळी ही भायखळा प्रभाग क्रमांक 207 मधून अखिल भारतीय सेनेकडून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली होती. मात्र तिला यात यश मिळालं नाही. अरुण गवळी यांच्या मुलीचा भाजपचे उमेदवार रोहिदास लोखंडेंकडून पराभव झाला. भायखळा प्रभाग क्रमांक 207 मधून भाजप उमेदवार रोहिदास लोखंडे हे विजयी झाले आहेत. मनसेच्या शलाका हरयाणा सुद्धा भायखळा प्रभाग क्रमांक २०७ मधून निवडणुकीसाठी उभ्या होत्या मात्र त्यांचाही पराभव झालाय. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

