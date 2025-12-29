शिवसेना UBT- मनसे युतीत अंतर्गत नाराजी, ठाकरे बंधूंमध्ये वाद? राऊतांच्या उत्तरातून सगळंच स्पष्ट झालं..

BMC Election : शिवसेना उबाठा पक्षाचे खासदार (Sanjay Raut) संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा ठाकरे बंधूंच्या युतीतील जागावाटपासंदर्भातील चर्चांना पूर्णविराम दिल्याचं पाहायला मिळालं आहे. सध्या युतीमध्ये नेमकी काय स्थिती आहे आणि कार्यकर्त्यांच्या मनात नेमकं काय आहे याचीच माहिती त्यांनी 29 डिसेंबर 2025 रोजी, सोमवारी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली.
जागावाटपासह पक्षांतर्गत नाराजीबाबत प्रश्न विचारला असता, (Raj Thackeray, Uddhav Thackeray) राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये मुळातच जागावाचपावरून वाद नव्हता, किंबहुना आता निवडणुकीच्या धर्तीवर प्रचाराचे मेळावे सुरू झाले आहेत, कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत, असं म्हणत राऊतांनी सर्व परिस्थिती स्पष्ट करत अफवा फेटाळून लावल्या.
'तिकीट वाटपावरून पक्षांतर्गत नाराजीची चर्चा, अपेक्षित तिकिटांवरून नाराजी, शिवसेनेतही असंच चित्र? दोन्ही ठाकरेंपुढं हे आव्हान आहे का?' असा प्रश्न केला असता, 'जेव्हा दोन पक्षांहून अधिक पक्ष एकत्र येतात आणि जागांची देवाणघेवाण होते त्यात ज्यांच्या जागा जातात अशा पक्षांमध्ये त्या त्या प्रभागातील प्रमुख मंडळी अस्वस्थ होणारच. मग ते काँग्रेस असोत किंवा राष्ट्रवादी, शिंदे गट, शिवसेना किंवा अजित पवाकर गट असो. म्हणूनच अजित पवार स्वतंत्र लढत आहे.', असं राऊत म्हणाले.
कार्यकर्त्यांना समजवून सांगून ही लढाई मुंबई, महाराष्ट्राची आहे असं सांगितलं तर कार्यकर्ते 100 टक्के उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंचं ऐकतील असा विश्वास राऊतांनी व्यक्त केला. असं करुनही जर एखादा कार्यकर्ता नाराज असला तर त्यालाही नाराजी व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं मत मांडत सध्यातरी युतीत असा उघडपणे राग व्यक्त झाल्याचं दिसत नसल्याचं म्हणत, 'या क्षणापर्यंत तरी लोकं सस्त्यावर आलेली नाही, जसं शिंदे गटात सुरुय, तिथं तर राजीनामा सत्र सुरुय म्हणून आम्ही कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन प्रत्येक गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न करत आहोत', असं सांगत शिंदेंना टोला लगावला.
युतीत बंड होऊ शकतं अशा चर्चांवर राऊतांनी त्यांच्याच शैलीत पडदा टाकला. 'बंड होऊ शकतं असं म्हटलं जायला हे काय 1857 चं बंड आहे का? बंड कशाला म्हणतात? देशासाठी, क्रांतीसाठी केलं जातं ते बंड... हा प्रत्येकाचा व्यक्तीगत निर्णय असतो. ज्या पक्षानं आपल्याला खूप काही दिलं आहे, त्यांना एखाद्या क्षणी नाही तिकीट मिळत अशा वेळी कोणी नाराजी व्यक्त केली तर ते बंड नाही. आता शिंदे गट म्हणतो आम्ही बंड केलं, कुठलं बंड केलं? बंडाची व्याख्या त्यांनी आधी समजून घेतली पाहिजे. वेगळ्या निर्णयाला बंड म्हणू नये', असं परखड मत त्यांनी मांडलं.
सध्या अनेत पक्षांची उमेदवार यादी जाहीर होत असताना, आमच्यात मात्र यादी जाहीरण्याची पद्धत नाही, आणि राहीला मुद्दा स्टार प्रचारकांचा तर आम्ही सगळे स्टार प्रचारक आहोत, असं ते उत्साहात म्हणाले. यावेळी वंचित आणि काँग्रेसच्या युतीचंही त्यांनी स्वागत केलं. 'प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांची वंचित बहुजन आघाडी, काँग्रेस एकत्र येत भाजपच्या पराभवाला हातभार लावणार असतील तर या युतीचं स्वागत आहे', असं म्हणत त्यांनी भाजपवर अप्रत्यक्ष टीकाही केली.