BMC Election Shivsena Winner List: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने किती जागा जिंकल्या? वाचा विजयी आणि पराभूत उमेदवारांची यादी!

Shivsena Eknath Shinde Winner Candidate List: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल अखेर शुक्रवारी लागला आहे. मुंबई महापालिका भाजपा ऐतिहासिक विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, एकनाथ शिंदेंना मात्र अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही आहे. भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंसमोर महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंचं कडवं आव्हान होतं. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने 91 जागा लढवल्या होत्या. दरम्यान त्यांना अपेक्षित यश मिळालेलं दिसत नाही. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या विजयी आणि पराभूत उमेदवारांची नावं येथे जाणून घ्या.
|शिंदे शिवसेना उमेदवारांची यादी
|अ.क्र.
|वार्ड क्रमांक
|उमेदवार
|विजय/पराभव
|1
|18
|संध्या विपुल दोषी
|2
|1
|रेखा राम यादव
|विजय
|3
|6
|दीक्षा हर्षद कारकर
|4
|4
|मंगेश पांगारे
|विजय
|5
|5
|संजय शंकर घाडी
|6
|11
|अदिती भास्कर खुरसुंगे
|7
|12
|सुवर्णा गवस
|8
|28
|वृषाली सुरेश हुंडारे
|9
|32
|मनाली भंडारी
|10
|34
|विजय महाडिक
|11
|48
|सलमा सलीम आलमेकर
|12
|53
|अशोक खांडवे
|13
|73
|दीप्ती वायकर
|14
|77
|प्रियंका आंबोळकर
|15
|78
|नाजिया सोफी
|16
|38
|रिषिता आत्माराम चाचे
|17
|39
|विनया विष्णू सावंत
|18
|41
|मानसी दिलीप पावसकर
|19
|42
|धनश्री वैभव भराडकर
|20
|51
|वर्षा टेंबवलकर
|विजय
|21
|61
|राजुल पटेल
|22
|62
|राजू श्रीपाद पेडणेकर
|23
|79
|सायली परब
|24
|86
|रितेश राय
|25
|121
|प्रतिमा खोपडे
|26
|117
|सुवर्णा सहदेव करंजे
|27
|118
|तेजस्वी गाडे
|28
|119
|राजेश सोनावणे
|29
|120
|राजराजेश्वरी अनिल रेडकर
|30
|109
|राजश्री मांडविलकर
|31
|113
|रुपेश अशोक पाटील
|32
|114
|सुप्रिया धुरत
|33
|124
|ज्योती हारून खान
|34
|128
|अश्विनी दीपकबाबा हांडे
|35
|125
|सुरेश आवळे
|36
|133
|श्रुतिका (निर्मिती) कानडे
|37
|134
|समीरा अनिस कुरेशी
|38
|136
|निजाम जैनुद्दीन शेख
|39
|137
|आयेशा रफिक शेख
|40
|138
|अमोल आंबेकर
|41
|139
|जरीना अख्तर कुरेशी
|42
|140
|सोनाली संजय जाधव
|43
|83
|निधी सावंत
|44
|156
|अश्विनी अशोक माटेकर
|विजय
|45
|160
|किरण ज्योतीराम लांडगे
|46
|161
|विजयेंद्र ओंकार शिंदे
|47
|162
|वाजिद वाहिद कुरेशी
|48
|163
|शैला दिलीप लांडे
|विजय
|49
|169
|जय मंगेश कुडाळकर
|50
|171
|सान्वी विजय तांडेल
|51
|89
|राजेश प्रकाश नाईक
|52
|91
|सगुन नाईक
|53
|166
|संजय रामचंद्र तुर्डे
|विजय
|54
|92
|सलीम कुरेशी
|55
|93
|सुमित वाजळे
|56
|94
|पल्लवी कुणाल सरमळकर
|57
|96
|तिभा तन्वीर शेख
|58
|142
|अपेक्षा गोपाळ खांडेकर
|59
|143
|शोभा जायभाये
|60
|145
|दीपक माहेश्वरी
|61
|146
|समृद्धी गणेश काते
|विजय
|62
|147
|प्रज्ञा सुनील सदाफुले
|विजय
|63
|148
|अंजली संजय नाईक
|64
|153
|तन्वी काते
|65
|183
|वैशाली नवीन शेवाळे
|66
|184
|कोमल प्रवीण जैन
|67
|187
|वकील शेख
|68
|188
|भास्कर शेट्टी
|69
|173
|पूजा रामदास कांबळे
|70
|175
|मानसी मंगेश सातमकर
|71
|179
|शमा बी सरदार
|72
|180
|तृष्णा विश्वासराव
|73
|181
|पुष्पा कृष्णा कोळी
|74
|178
|अमेय अरुण घोले
|75
|201
|सुप्रिया सुनील मोरे
|76
|191
|प्रिया गुरव-सरवणकर
|77
|192
|प्रीती प्रकाश पाटणकर
|78
|194
|समाधान सदा सरवणकर
|79
|193
|प्रल्हाद वरळीकर
|80
|197
|वनिता दत्ता नरवणकर
|81
|198
|वंदना गवळी
|82
|199
|रुपाली राजेश कुसळे
|83
|203
|समिधा संदीप भालेकर
|84
|204
|अनिल कोकीळ
|85
|206
|नाना आंबोले
|86
|208
|विजय लिपारे
|87
|209
|यामिनी यशवंत जाधव
|विजय
|88
|213
|आशा मामेडी
|89
|223
|प्रिया रुपेश पाटील
|90
|224
|रुची वाडकर
|91
|225
|सुजाता सानप