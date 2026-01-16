English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • BMC Election Shivsena Winner List: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने किती जागा जिंकल्या? वाचा विजयी आणि पराभूत उमेदवारांची यादी!

BMC Election Shivsena Winner List: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने किती जागा जिंकल्या? वाचा विजयी आणि पराभूत उमेदवारांची यादी!

Eknath Shinde Shivsena Winner List: मुंबई महापालिका निवडणुकीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने भाजपासोबत युतीने महापालिका निवडणूक लढवली आहे. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने मुंबईत 91 जागा लढवल्या आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 16, 2026, 05:14 PM IST
BMC Election Shivsena Winner List: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने किती जागा जिंकल्या? वाचा विजयी आणि पराभूत उमेदवारांची यादी!

Shivsena Eknath Shinde Winner Candidate List: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल अखेर शुक्रवारी लागला आहे. मुंबई महापालिका भाजपा ऐतिहासिक विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, एकनाथ शिंदेंना मात्र अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही आहे. भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंसमोर महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंचं कडवं आव्हान होतं.  एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने 91 जागा लढवल्या होत्या. दरम्यान त्यांना अपेक्षित यश मिळालेलं दिसत नाही. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या विजयी आणि पराभूत उमेदवारांची नावं येथे जाणून घ्या. 

 





शिंदे शिवसेना उमेदवारांची यादी
अ.क्र. वार्ड क्रमांक उमेदवार विजय/पराभव
1 18 संध्या विपुल दोषी  
2 1 रेखा राम यादव विजय
3 6 दीक्षा हर्षद कारकर  
4 4 मंगेश पांगारे विजय
5 5 संजय शंकर घाडी  
6 11 अदिती भास्कर खुरसुंगे  
7 12 सुवर्णा गवस  
8 28 वृषाली सुरेश हुंडारे  
9 32 मनाली भंडारी  
10 34 विजय महाडिक  
11 48 सलमा सलीम आलमेकर  
12 53 अशोक खांडवे  
13 73 दीप्ती वायकर  
14 77 प्रियंका आंबोळकर  
15 78 नाजिया सोफी  
16 38 रिषिता आत्माराम चाचे  
17 39 विनया विष्णू सावंत  
18 41 मानसी दिलीप पावसकर  
19 42 धनश्री वैभव भराडकर  
20 51 वर्षा टेंबवलकर विजय
21 61 राजुल पटेल  
22 62 राजू श्रीपाद पेडणेकर  
23 79 सायली परब  
24 86 रितेश राय  
25 121 प्रतिमा खोपडे  
26 117 सुवर्णा सहदेव करंजे  
27 118 तेजस्वी गाडे  
28 119 राजेश सोनावणे  
29 120 राजराजेश्वरी अनिल रेडकर  
30 109 राजश्री मांडविलकर  
31 113 रुपेश अशोक पाटील  
32 114 सुप्रिया धुरत  
33 124 ज्योती हारून खान  
34 128 अश्विनी दीपकबाबा हांडे  
35 125 सुरेश आवळे  
36 133 श्रुतिका (निर्मिती) कानडे  
37 134 समीरा अनिस कुरेशी  
38 136 निजाम जैनुद्दीन शेख  
39 137 आयेशा रफिक शेख  
40 138 अमोल आंबेकर  
41 139 जरीना अख्तर कुरेशी  
42 140 सोनाली संजय जाधव  
43 83 निधी सावंत  
44 156 अश्विनी अशोक माटेकर विजय
45 160 किरण ज्योतीराम लांडगे  
46 161 विजयेंद्र ओंकार शिंदे  
47 162 वाजिद वाहिद कुरेशी  
48 163 शैला दिलीप लांडे विजय
49 169 जय मंगेश कुडाळकर  
50 171 सान्वी विजय तांडेल  
51 89 राजेश प्रकाश नाईक  
52 91 सगुन नाईक  
53 166 संजय रामचंद्र तुर्डे विजय
54 92 सलीम कुरेशी  
55 93 सुमित वाजळे  
56 94 पल्लवी कुणाल सरमळकर  
57 96 तिभा तन्वीर शेख  
58 142 अपेक्षा गोपाळ खांडेकर  
59 143 शोभा जायभाये  
60 145 दीपक माहेश्वरी  
61 146 समृद्धी गणेश काते विजय
62 147 प्रज्ञा सुनील सदाफुले विजय
63 148 अंजली संजय नाईक  
64 153 तन्वी काते  
65 183 वैशाली नवीन शेवाळे  
66 184 कोमल प्रवीण जैन  
67 187 वकील शेख  
68 188 भास्कर शेट्टी  
69 173 पूजा रामदास कांबळे  
70 175 मानसी मंगेश सातमकर  
71 179 शमा बी सरदार  
72 180 तृष्णा विश्वासराव  
73 181 पुष्पा कृष्णा कोळी  
74 178 अमेय अरुण घोले  
75 201 सुप्रिया सुनील मोरे  
76 191 प्रिया गुरव-सरवणकर  
77 192 प्रीती प्रकाश पाटणकर  
78 194 समाधान सदा सरवणकर  
79 193 प्रल्हाद वरळीकर  
80 197 वनिता दत्ता नरवणकर  
81 198 वंदना गवळी  
82 199 रुपाली राजेश कुसळे  
83 203 समिधा संदीप भालेकर  
84 204 अनिल कोकीळ  
85 206 नाना आंबोले  
86 208 विजय लिपारे  
87 209 यामिनी यशवंत जाधव विजय
88 213 आशा मामेडी  
89 223 प्रिया रुपेश पाटील  
90 224 रुची वाडकर  
91 225 सुजाता सानप  
About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
महानगरपालिका निवडणूक निकाल 2026महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMumbaimumbai municipal corporation

इतर बातम्या

ठाकरेच मुंबईचे राजे? शेवटच्या तासांमध्ये निकाल फिरण्याची दा...

महाराष्ट्र बातम्या