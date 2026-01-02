'ना कार्यालय फोडलं, ना एबी फॉर्म गिळला...'; अमित ठाकरेंनी थेट शिवसेना भवनातून साधला भाजपावर निशाणा, 'हीच खरी निष्ठा'

Aditya Thackeray Amit Thackeray Press Conference: आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधूंनी युती केली असून, एकत्र लढण्याची ही त्यांची पहिलीच वेळ आहे. दोन्ही ठाकरे प्रथमच एकत्र असल्याने मुंबईसह इतर महापालिकांमध्ये घवघवीत यश मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु असून त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी शिवसेना भवनातून उमेदवारांना मार्गदर्शन केलं. दोन्ही ठाकरे बंधूंनी एकत्र संवाद साधण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यावेळी त्यांनी सादरीकरण करत सत्ता आल्यानंतर नेमक्या कोणत्या प्रश्नांवर ते काम करणार आहेत याची माहिती दिली.
"यावेली आमचं छान समीकरण जुळलं आहे. मुंबईत शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आलो आहोत. आपण काय ताकदीने लढत आहोत हे माहिती आहे. समोरच्यांकडून साम दाम दंड भेद वापरलं जात आहे. आमच्याकडे तन, मन आहे, आणि धन त्यांच्याकडे आहे. त्यांच्याकडे असल्याने धनाचा वापर होणार आहे. कुठे ताटं, वाट्या, पैसे वाटले जात आहेत. निवडणूक आयोग कोणाच्या बाजूने राहणार याच्या कथा आहेत," अशी टीका आदित्य ठाकरेंनी केली.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ | मुंबईतील उमेदवारांशी संवाद | शिवसेना भवन, दादर - #LIVE https://t.co/bXWXF0ZitP
— ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) January 2, 2026
पुढे ते म्हणाले आहेत की, "अनेकांना उमेदवारी मागे घेण्यासाठी धमक्या येत आहेत. हे फक्त मुंबईत नाही तर अनेक ठिकाणी होत आहे. पण हे सगळं होत असताना उद्धव आणि राज यांची चर्चा सुरु असते. आपण एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी. आपण जिंकण्यासाठी, मुंबई वाचवण्यासाठी लढत आहोत".
दरम्यान यावेळी अमित ठाकरेंनी भाजपाचा उल्लेख न करता टोला लगावला. "मला सर्वांचे आभार मानायचे आहेत. कार्यालय फोडलं नाही, एबी फॉर्म गिळला नाही, शिवीगाळ केली नाही, मारामारी केली नाही. सर्वांनी समजून घेतलं. ही निष्ठा असते. हाच आपल्यात आणि त्यांच्यात फरक आहे. ही निष्ठा फार कमी पाहायला मिळते."
दरम्यान यावेळी आदित्य आणि अमित ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेत सत्ता आल्यास मराठी माणसासाठी 1 लाख परवडणारी घरं, कॅन्सर हॉस्पिटल, बसचं परडवणारं भाडं अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख केला आहे.