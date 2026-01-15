'शाई पुसावीशी का वाटली?', आशिष शेलार यांना वेगळीच शंका; म्हणाले 'दोन्ही ठाकरे बंधू रडके'

Ashish Shelar on Indelible ink Controversy: ज्या व्यक्तीने शाई पुसण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्या मनात शाई पुसावी असा विचार का आला? म्हणजे त्यांचा गुन्हेगारी करण्याचा हेतू होता. निवडणूक आयोगाने याची चौकशी केली पाहिजे अशी मागणी भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी केली आहे. ज्यांनी शाई पुसली त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा. ठाकरे बंधूंना प्रश्न आहे की, तुमच्या बोटाची शाई पुसली गेली का? मग दुसऱ्याची कशी काय पुसणार? असं कोणता तेल आहे? असंही त्यांनी विचारलं आहे. ठाकरे बंधू राजकीय नटसम्राट आहेत असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.
"निवडणूक आयोगाने या सगळ्यांवर लक्ष ठेवलं पाहिजे असं माझं मत आहे. निवडणुकीच्या दिवशीच उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषद घेत आहेत. राजकीय हेतू त्यांना साध्य करायचे आहेत का? आचारसंहितेचा भंग आहे का ? हे पाहावं लागेल. मतदार जोरदार मतदान करत आहेत. 30 टक्के मतदान पार झालं आहे. विश्वास ठेऊन मतदान होत असताना ही आडकाठी का? गतिरोधक आहे का? निवडणूक आयोगाने लक्ष ठेवलं पाहिजे, हे वारंवार करत आहेत," असा आरोप आशिष शेलार यांनी केला आहे.
"निवडणूक यंत्रणांना तक्रार केलेली समोर आलेली नाही. लेखी तक्रार, ईमेल केलं आहे असं पण काही नाही. थेट पत्रकार परिषद घेत आहेत. आम्हाला उत्तर द्यावं लागतं आहे कारण ते बोलले आहेत. देवेंद्रजींचं ते नाव घेत आहेत. उद्धव ठाकरे बोलले ते सर्वस्व असत्य आहे. आधी मतदारयादीमध्ये चोरी झाली बोलले, मग कंपन्या आणि एजन्सींवर बोलले. मग दुबार मतदारांची चोरी बोलले, मतदान केंद्र निवड प्रक्रियेत चोरी आहे सांगितलं. तेवढ्यावर थांबले नाही मग नियमांमध्ये चोरी आहे सांगितलं. पाडूमध्ये चोरी सांगितली आणि आता शाईत चोरी केली जात आहे असं बोलत आहेत. राजकीय मेंदूत यांचा केमिकल लोचा झालाय. आता 5.30 पर्यंत आकडे अधिक असतील तर तेव्हा पण करतील. त्यातही बोलतील चोरी केली. ठाकरे बंधूंचे सल्लागार सडके, आणि ठाकरे रडके," असा टोला त्यांनी लगावला.
मतदारांना आवाहन आहे, जोरात मतदान करा, यांचा भरोसा दिसत नाही. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी मतदान करा असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. शाई पुसण्याचा प्रकार केला, त्याला शाई पुसाविशी का वाटली? त्यांचा हेतू काय? का पुसायची होती? माध्यमांचं समजू शकतो, मात्र इतर पक्षातील लोकांचा हेतू गुन्हेगारीचा होता. बोगस मतदान करायचं होतं हा आमचा आरोप आहे. यांच्यावर गुन्हा रजिस्टर झाला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
"ठाकरेंच्या बोटांची शाई गेली का? मात्र बगलबच्चांची शाई जाते. तेल काय तुम्ही रशियावरुन आणलं आहे का? ठाकरे बंधूंनी उत्तर द्यावं तुमची शाई का नाही गेली? लोचा आहे म्हणणाऱ्यांनी तक्रार केली आहे का? त्यांनी शाई पुसली, तक्रार मात्र केली नाही. कथानक रचण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून होत आहे. दोन्ही बंधू राजकीय नटसम्राट आहेत," असा टोला त्यांनी लगावला.
व्हीव्हीपॅट आधी होतं त्याला विरोध यांनीच केला. रडण्याचे धंदे बंद करा, नाहीतर अडनाव बदलावं लागेल, रडके बोलतील लोकं. ठाकरेंनी हवेत गोळीबार करु नये. निवडणूक आयोगाला ठाकरेंनी तक्रार केली आहे का? पीसी घेत नटसम्राट होऊ नका. मुंबईतील 227 पैकी किमान 50 ठिकाणी त्यांचे डिपॉझिट जाणार. मतदार करायला मतदात्यांनी यावं, लोकशाहीसाठी पुढे यावं असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.