English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'शाई पुसावीशी का वाटली?', आशिष शेलार यांना वेगळीच शंका; म्हणाले 'दोन्ही ठाकरे बंधू रडके'

Ashish Shelar on Indelible ink Controversy: ज्या व्यक्तीने शाई पुसण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्या मनात शाई पुसावी असा विचार का आला? म्हणजे त्यांचा गुन्हेगारी करण्याचा हेतू होता. निवडणूक आयोगाने याची चौकशी केली पाहिजे अशी मागणी भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी केली आहे.    

शिवराज यादव | Updated: Jan 15, 2026, 04:42 PM IST
'शाई पुसावीशी का वाटली?', आशिष शेलार यांना वेगळीच शंका; म्हणाले 'दोन्ही ठाकरे बंधू रडके'

Ashish Shelar on Indelible ink Controversy: ज्या व्यक्तीने शाई पुसण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्या मनात शाई पुसावी असा विचार का आला? म्हणजे त्यांचा गुन्हेगारी करण्याचा हेतू होता. निवडणूक आयोगाने याची चौकशी केली पाहिजे अशी मागणी भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी केली आहे. ज्यांनी शाई पुसली त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा. ठाकरे बंधूंना प्रश्न आहे की, तुमच्या बोटाची शाई पुसली गेली का? मग दुसऱ्याची कशी काय पुसणार? असं कोणता तेल आहे? असंही त्यांनी विचारलं आहे. ठाकरे बंधू राजकीय नटसम्राट आहेत असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'विश्वास ठेऊन मतदान होत असताना ही आडकाठी का?'

"निवडणूक आयोगाने या सगळ्यांवर लक्ष ठेवलं पाहिजे असं माझं मत आहे. निवडणुकीच्या दिवशीच उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषद घेत आहेत. राजकीय हेतू त्यांना साध्य करायचे आहेत का? आचारसंहितेचा भंग आहे का ? हे पाहावं लागेल. मतदार जोरदार मतदान करत आहेत. 30 टक्के मतदान पार झालं आहे. विश्वास ठेऊन मतदान होत असताना ही आडकाठी का? गतिरोधक आहे का? निवडणूक आयोगाने लक्ष ठेवलं पाहिजे, हे वारंवार करत आहेत," असा आरोप आशिष शेलार यांनी केला आहे. 

'ठाकरे बंधूंचे सल्लागार सडके, आणि ठाकरे रडके'

"निवडणूक यंत्रणांना तक्रार केलेली समोर आलेली नाही. लेखी तक्रार, ईमेल केलं आहे असं पण काही नाही. थेट पत्रकार परिषद घेत आहेत. आम्हाला उत्तर द्यावं लागतं आहे कारण ते बोलले आहेत. देवेंद्रजींचं ते नाव घेत आहेत. उद्धव ठाकरे बोलले ते सर्वस्व असत्य आहे. आधी मतदारयादीमध्ये चोरी झाली बोलले, मग कंपन्या आणि एजन्सींवर बोलले. मग दुबार मतदारांची चोरी बोलले, मतदान केंद्र निवड प्रक्रियेत चोरी आहे सांगितलं. तेवढ्यावर थांबले नाही मग नियमांमध्ये चोरी आहे सांगितलं. पाडूमध्ये चोरी सांगितली आणि आता शाईत चोरी केली जात आहे असं बोलत आहेत. राजकीय मेंदूत यांचा केमिकल लोचा झालाय. आता 5.30 पर्यंत आकडे अधिक असतील तर तेव्हा पण करतील. त्यातही बोलतील चोरी केली. ठाकरे बंधूंचे सल्लागार सडके, आणि ठाकरे रडके," असा टोला त्यांनी लगावला. 

'शाई पुसाविशी का वाटली? त्यांचा हेतू काय?'

मतदारांना आवाहन आहे, जोरात मतदान करा, यांचा भरोसा दिसत नाही. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी मतदान करा असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. शाई पुसण्याचा प्रकार केला, त्याला शाई पुसाविशी का वाटली? त्यांचा हेतू काय? का पुसायची होती? माध्यमांचं समजू शकतो, मात्र इतर पक्षातील लोकांचा हेतू गुन्हेगारीचा होता. बोगस मतदान करायचं होतं हा आमचा आरोप आहे. यांच्यावर गुन्हा रजिस्टर झाला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

ठाकरेंच्या बोटांची शाई गेली का? 

"ठाकरेंच्या बोटांची शाई गेली का? मात्र बगलबच्चांची शाई जाते. तेल काय तुम्ही रशियावरुन आणलं आहे का? ठाकरे बंधूंनी उत्तर द्यावं तुमची शाई का नाही गेली? लोचा आहे म्हणणाऱ्यांनी तक्रार केली आहे का?  त्यांनी शाई पुसली, तक्रार मात्र केली नाही. कथानक रचण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून होत आहे. दोन्ही बंधू राजकीय नटसम्राट आहेत," असा टोला त्यांनी लगावला. 

'रडण्याचे धंदे बंद करा, नाहीतर आडनाव बदलावं लागेल'

व्हीव्हीपॅट आधी होतं त्याला विरोध यांनीच केला. रडण्याचे धंदे बंद करा, नाहीतर अडनाव बदलावं लागेल, रडके बोलतील लोकं. ठाकरेंनी हवेत गोळीबार करु नये. निवडणूक आयोगाला ठाकरेंनी तक्रार केली आहे का? पीसी घेत नटसम्राट होऊ नका. मुंबईतील 227 पैकी किमान 50 ठिकाणी त्यांचे डिपॉझिट जाणार. मतदार करायला मतदात्यांनी यावं, लोकशाहीसाठी पुढे यावं असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation Electionbmc Electionबीएमसी निवडणूक 2026

इतर बातम्या

अर्चना पुरण सिंगच्या हातातील अंगठी पाहून सुनील ग्रोवर चकीत,...

मनोरंजन