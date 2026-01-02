English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
BMC Election मध्ये मोठा ट्विस्ट, BJP ची आपल्याच उमेदवाराविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार; कारवाईची मागणी, कारण...

BJP Files Complaint Against Shilpa Keluskar: भाजपावर आपल्याच उमेदवाराविरोधात तक्रार करण्याची वेळ आली आहे. यामागील कारणंही तसंच आहे. नेमकं काय झालं आहे जाणून घ्या.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 2, 2026, 07:58 PM IST
BJP Files Complaint Against Shilpa Keluskar: भाजपा एकीकडे मुंबई महापालिका जिंकण्यासाठी प्रयत्न करताना दुसरीकडे त्यांच्यासमोर बंडखोरांचं आव्हानही आहे. यामुळेच भाजपावर आपल्या एका इच्छुक उमेदवाराविरोधात तक्रार करण्याची वेळ आली आहे. भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी शिल्पा केळुस्कर यांच्या उमेदवारीवरुन पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. शिल्पा केळुस्कर यांच्यावर कारवाईची मागणी भाजपाने केली आहे. अमित साटम यांनी भोईवाडा पोलिसांना यासंदर्भात पत्र दिलं आहे. 

तक्रार करण्यामागील कारण काय?

शिल्पा केळुस्कर यांनी भाजपा उमेदवार म्हणून एबी फॅर्मची झेरॉक्स काढली होती आणि आपला उमेदवारी अर्ज भरला होता. अशात, निवडणूक आयोगाकडून तो ग्राह्य धरत भाजपच्याच उमेदवार म्हणून अर्ज वैध केला होता. दरम्यान, महायुतीत वॉर्ड क्रमांक 173 मधून शिवसेना उमेदवार पूजा कांबळे अधिकृत उमेदवार आहेत. यामुळेच भाजपावर आपल्याच उमेदवाराविरोधात तक्रार करण्याची वेळ आली आहे. 

मुंबईत बंडखोरामुळे भाजपच्या डोक्याला ताप

शिल्पा केळुस्कर यांनी पक्षाने अधिकृत एबी फॉर्म दिलेला नसतानाही बनावट एबी फॉर्म (कलर झेरॉक्स) जोडल्याने संभ्रम निर्माण झाला होता. विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाने बनावट अर्ज दाखल केलेल्या शिल्पा केळुसकर यांचा भाजप उमेदवार म्हणून अर्ज ग्राह्य धरला. महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार म्हणून शिवसेनेचे माजी नगरसेवक रामदास कांबळे यांच्या पत्नी पूजा कांबळे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. 

मुंबईत शिंदे-भाजपच्या  महायुतीत मिठाचा खडा?

सायन प्रतिक्षानगरच्या प्रभाग 173 मध्ये भाजपचा नकली एबी फॉर्म जोडण्यात आला. भाजपच्या दत्ता केळुस्कर यांच्या पत्नी शिल्पा केळुस्कर यांनी भाजपचा नकली एबी फॉर्म जोडल्याची तक्रार मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. महायुतीत ही जागा शिंदेंच्या शिवसेनेला सुटलेली असतानाही भाजपाच्या एबी फॉर्म आधारे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला. यामुळे भाजपासमोर तिढा निर्माण होता. 

सायन येथील प्रतीक्षा नगर प्रभाग क्रमांक 173 मध्ये भाजपच्या दत्ता केळुस्कर यांना अमित साटम पक्षाचा एबी फॉर्म दिला होता. मात्र, भाजपा शिंदेंच्या  महायुतीत ही जागा शिंदे गटाच्या उमेदवारासाठी सुटली. 

ठाकरेंच्या शिवसेनेतून शिदेंच्या सेनेत गेलेले माजी नगरसेवक रामदास कांबळे यांच्या पत्नी पूजा कांबळे यांना महायुतीकडून उमेदवारी देण्यात आली. मात्र दत्ता केळुस्कर यांच्या पत्नी शिल्पा केळुस्कर यांनीही भाजपाच्या एबी फॉर्मच्या आधारे आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यानंतर अमित साटम यांनीच शिल्पा केळुस्कर यांनी जोडलेला भाजपचा सदर एबी फॉर्म नकली असल्याबाबतची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या प्रणिता प्रकाश वाघधरे यांनीही अनिशा केळुस्कर यांच्या उमेदवारी अर्जावर हरकत घेतली आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

महापालिका निवडणूक 2026bmc Electionbmcबीएमसी निवडणूकmumbai municipal corporation

