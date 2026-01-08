English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
BMC Election: भाजपाची मोठी कारवाई! तब्बल 26 जणांचं 6 वर्षांसाठी निलंबन, वाचा यादी

BJP Suspends 26 from Party: मुंबईत महापालिका निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना, भाजपाने पक्षांतर्गत मोठी कारवाई केली आहे. भाजपाने 26 जणांना पक्षातून हाकललं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 8, 2026, 11:01 PM IST
BJP Suspends 26 from Party for 6 Years: मुंबईत महापालिका निवडणुकीची तयारी सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. भाजपाकडून संपूर्ण राज्यभरात जोरदार प्रचार सुरु आहे. यादरम्यान भाजपाने पक्षांतर्गत मोठी कारवाई केली आहे. भाजपाने 26 जणांना पक्षातून हाकललं आहे. तब्बल सहा वर्षांसाठी निलंबन करण्यात आलं आहे. दादर पक्ष कार्यालयातील बैठकीनंतर निलंबनाची कारवाई केली आहे. पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या निर्देशानुसार कारवाई झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

निलंबनाच्या कारवाईचं कारण काय?

भाजपाकडून मुंबईत बंडखोरी करणाऱ्या नेत्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. महापालिका निवडणुकीत पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका ठेवत मुंबई भाजपकडून 26 जणांचे 6 वर्षांसाठी निलंबन करण्यात आलं आहे. दादर पक्ष कार्यालयातील बैठकीनंतर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या निर्देशानुसार कारवाई झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

ते 26 जण कोण?

1) आसावरी पाटील
2) मुक्ता महेश पटेल
3) सुचित्रा नाईक
4) जयमुरगन नाडार
5) दिवेश यादव
6) अयोध्या पाठक
7) सुचित्रा संदिप जाधव
8) कॅ, राकेश कोहेलो
9) दिव्या ढोले
10) उर्मिला गुप्ता
11) सुषमा देशमुख
12) स्नेहाली वाडेकर
13) प्रिया प्रविण मरगज
14) प्रविण मरगज
15) संगिता खुटवड
16) प्रशांत ठाकूर
17) धनश्री अजय बागल
18)  विनित सिंह
19) सरबजित सिंग संधू
20) अमित शेलार
21) शोभा साळगावकर
22) मोहन आंबेकर
23) सुशिल सिंह
24) नेहल शहा
25) सिद्धेश कोयंडे
26) जान्हवी राणे

