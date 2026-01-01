शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंना धक्का! मतदानाआधीच पहिला उमेदवार पडला; BJP चा मोठा नेता मारणार बाजी

Blow to Sharad Pawar and Uddhav Thackeray: मुंबई महापालिका निवडणूक जिंकण्यासाठी दंड थोपटलेल्या उद्वव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. मुंबईत शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे बंधूंच्या आघाडीची पहिली विकेट पडली आहे. मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 107 मध्ये शरद पवार गट आणि ठाकरे बंधूंच्या आघाडीला धक्का बसला आहे. भाजपने मुंबईतील मुलुंड परिसरातील वॉर्ड क्रमांक 107 मध्ये किरीट सोमय्या यांचा मुलगा नील सोमय्या यांना उमेदवारी दिली आहे.
वार्ड क्रमांक 107 मधून उमेदवारी अर्ज भरलेल्या शरद पवार गटाच्या उमेदवाराचा अर्ज बाद झाला आहे. प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यामुळे उमेदवारी अर्ज बाद झाला आहे. भाजपचे उमेदवार नील सोमय्या आणि शरद पवार गटाचे भरत दनानी यांच्यात प्रमुख लढत होणार होती. मात्र भरत दनानी यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यामुळे शरद पवार गट आणि ठाकरे बंधूंच्या आघाडीची पहिली विकेट पडली आहे.
नील सोमय्या हे 2017 साली सर्वात प्रथम मुलुंडच्या प्रभाग क्रमांक 107 मधून निवडून आले होते. ही त्यांची दुसरी महापालिका निवडणूक आहे. मुलुंड भाजपाचा बालेकिल्ला असून, या भागात गुजराती, मारवाडी समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतही भाजपाला मुलुंडमधून चांगला प्रतिसाद मिळतो. त्यामुळे असंही नील सोमय्या यांचं पारडं जड मानलं जात होतं.
दरम्यान याठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीसह 9 अपक्ष उमेदवार अजूनही रिंगणात आहेत. त्यामुळे ठाकरे बंधू अपक्षांपैकी एकाला पाठिंबा जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
कल्याण डोंबिवलीमध्ये भाजपा सेनेचे एकूण आठ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. भाजपाचे पाच तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे चार उमेदवार बिनविरोध जिंकले आहेत.
पनवेल महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 18 मधून भाजपचे उमेदवार नितीन पाटील यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. या प्रभागातून त्यांच्या विरोधात शेकापचे रोहन गावंड उमेदवार होते. परंतु गावंड यांचा अर्ज बाद झाला असल्याने नितीन पाटील यांची बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली.