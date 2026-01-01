English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंना धक्का! मतदानाआधीच पहिला उमेदवार पडला; BJP चा मोठा नेता मारणार बाजी

शिवराज यादव | Updated: Jan 1, 2026, 04:44 PM IST   

शिवराज यादव | Updated: Jan 1, 2026, 04:44 PM IST
Blow to Sharad Pawar and Uddhav Thackeray: मुंबई महापालिका निवडणूक जिंकण्यासाठी दंड थोपटलेल्या उद्वव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. मुंबईत शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे बंधूंच्या आघाडीची पहिली विकेट पडली आहे. मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 107 मध्ये शरद पवार गट आणि ठाकरे बंधूंच्या आघाडीला धक्का बसला आहे. भाजपने मुंबईतील मुलुंड परिसरातील वॉर्ड क्रमांक 107 मध्ये किरीट सोमय्या यांचा मुलगा नील सोमय्या यांना उमेदवारी दिली आहे. 

वार्ड क्रमांक 107 मधून उमेदवारी अर्ज भरलेल्या शरद पवार गटाच्या उमेदवाराचा अर्ज बाद झाला आहे. प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यामुळे उमेदवारी अर्ज बाद झाला आहे. भाजपचे उमेदवार नील सोमय्या आणि शरद पवार गटाचे भरत दनानी यांच्यात प्रमुख लढत होणार होती. मात्र भरत दनानी यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यामुळे शरद पवार गट आणि ठाकरे बंधूंच्या आघाडीची पहिली विकेट पडली आहे. 

नील सोमय्या हे 2017 साली सर्वात प्रथम मुलुंडच्या प्रभाग क्रमांक 107 मधून निवडून आले होते. ही त्यांची दुसरी महापालिका निवडणूक आहे. मुलुंड भाजपाचा बालेकिल्ला असून, या भागात गुजराती, मारवाडी समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतही भाजपाला मुलुंडमधून चांगला प्रतिसाद मिळतो. त्यामुळे असंही नील सोमय्या यांचं पारडं जड मानलं जात होतं. 

दरम्यान याठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीसह 9 अपक्ष उमेदवार अजूनही रिंगणात आहेत. त्यामुळे ठाकरे बंधू अपक्षांपैकी एकाला पाठिंबा जाहीर करण्याची शक्यता आहे. 

कल्याण डोंबिवलीमध्ये भाजपा सेनेचे एकूण आठ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. भाजपाचे पाच तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे चार उमेदवार बिनविरोध जिंकले आहेत.

पनवेल मध्ये भाजप उमेदवार नितीन पाटील विजयी 

पनवेल महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 18 मधून भाजपचे उमेदवार नितीन पाटील यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. या प्रभागातून त्यांच्या विरोधात शेकापचे रोहन गावंड उमेदवार होते. परंतु गावंड यांचा अर्ज बाद झाला असल्याने नितीन पाटील यांची बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

महापालिका निवडणूकbmc Electionbmcबीएमसी निवडणूकmumbai municipal corporation

