English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • मुंबईत रात्री तुफान राडा! अजित पवारांच्या कार्यकर्त्यांकडून एकनाथ शिंदेंचा रोड शो अडवण्याचा प्रयत्न, पोलीस आणि NCP कार्यकर्ते भिडले

मुंबईत रात्री तुफान राडा! अजित पवारांच्या कार्यकर्त्यांकडून एकनाथ शिंदेंचा रोड शो अडवण्याचा प्रयत्न, पोलीस आणि NCP कार्यकर्ते भिडले

NCP Activist opposed Eknath Shinde Road Show: महापालिका निवडणुकीचा प्रचार आता शेवटच्या टप्प्यात असताना मुंबईत मध्यरात्री तुफान राडा पाहायला मिळाला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ताफा अडवण्याचा प्रयत्न धारावीत झाला. यावेळी पोलीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे कार्यकर्ते आमने-सामने आले होते.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 13, 2026, 06:20 AM IST
मुंबईत रात्री तुफान राडा! अजित पवारांच्या कार्यकर्त्यांकडून एकनाथ शिंदेंचा रोड शो अडवण्याचा प्रयत्न, पोलीस आणि NCP कार्यकर्ते भिडले

NCP Activist opposed Eknath Shinde Road Show: महापालिका निवडणुकीचा प्रचार आता शेवटच्या टप्प्यात असताना मुंबईत मध्यरात्री तुफान राडा पाहायला मिळाला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ताफा अडवण्याचा प्रयत्न धारावीत झाला. यावेळी पोलीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे कार्यकर्ते आमने-सामने आले होते. आचारसंहिता फक्त विरोधकांनाच का सत्ताधाऱ्यांना नाही का? असा संतप्त सवाल यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते विचारत होते.  

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय झालं?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शिवाजी पार्क मैदानात सभा पार पडली. शिवाजी पार्कातील सभेनंतर एकनाथ शिंदेंचा यांचा धारावीत दौरा होता. एकनाथ शिंदे यांचा रोड शो होणार असल्याने तिथे जय्यत तयारी करण्यात आली होती. जोरजोरात गाणी लावण्यात आली होती, तसंच डीजे लावण्यात आला होता. रात्रीचे 10 वाजल्यानंतरही हे सर्व सुरु असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी याचा विरोध केला. 

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते विरोध करताना रस्त्यावर उतरले. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांचा ताफा अडवण्याचा प्रयत्न केला. आचारसंहिता फक्त विरोधकांनाच का सत्ताधाऱ्यांना नाही का? असा प्रश्न यावेळी त्यांनी विचारला. पोलीस आणि कार्यकर्ते यावेळी भिडले होते. यानंतर तिथे काही काळासाठी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. पोलिसांकडून परिस्थिती शांत कऱण्यासाठी प्रयत्न सुरु होता. 

शिवाजी पार्कातून ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल

दरम्यान एकनाथ शिंदे यांनी शिवाजी पार्कातील सभेतून ठाकरे बंधूंवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, 'आज जे लोक मराठी माणसाच्या नावाने गळे काढतायत ते निवडणूक संपल्यावर कुठे जातात हे तुम्हाला माहितीये. आता म्हणतात आमच्या वादापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. 20 वर्षांपूर्वी वेगळे का झालात. तेव्हा तुमच्यासाठी महाराष्ट्र छोटा होता का? तेव्हा बाळासाहेबांपेक्षा तुमचा स्वार्थ मोठा होता, अहंकार मोठा होता, हे साऱ्या महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे. स्वार्थासाठी वेगळे झालात आणि स्वार्थासाठीच एकत्र आलात. मराठी माणसाच्या नावाने खोटं प्रेम दाखवतात. मराठी माणसांसाठी यांनी काय केलं ते बघा आणि मागच्या साडेतीन वर्षात आम्ही काय केलं ते सुद्धा पाहा". 

ठाकरे बंधूंकडून निवडणूक प्रचारात भाजप शिवसेना युती ही मुंबई तोडण्याच्या प्रयत्नात आहे. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, '25 वर्ष मुंबईला लुटणारे आज भ्रष्टाचारावर बोलतायत. आम्ही आयत्या बिळयावरचा नागोबा नाही तर कार्यकर्त्यापासून मोठे झालो. आम्ही सत्तेवर पाणी सोडून गेलो होतो. महायुतीने केलेल्या कामाचं क्रेडिट चोरणारी टोळी आता सक्रिय झाली आहे. करून दाखवलं त्याची होर्डिंग दाखवलीत आता खाऊन दाखवलं त्याची पण होर्डिंग लावा. मुंबईचा कोस्टल रोड आम्ही विरारपर्यंत नेणार. मुंबईतून ४० मिनिटात विरारपर्यंत पोहोचता येईल. तसेच रस्त्यांसंदर्भात अनेक प्रकल्प आम्ही राबवत आहोत.जे गेमचेंजर प्रकल्प ठरतील. आम्ही मुंबईला जोडणारे आहोत तोडणारे नाही. मुंबईला फिनटेक कॅपिटल करायचंय. मुख्यमंत्री दररोज बैठक घेरतायत. ग्लोबल फायनान्शिअल हब करण्याचा प्रयत्न करतोय. भारताला आर्थिक महासत्ता करायचं असेल तर आर्थिक राजधानी मुंबईची प्रगती झाली पाहिजे अशी पंतप्रधान मोदींची भूमिका आहे.  मोदींनी मुंबईला महाराष्ट्राला १० वर्षात १० लाख कोटी दिले  विकासासाठी. तुमच्या काळात मागायला गेले नाहीत एवढा अहंकार होता,' अशी टीका शिंदेनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
dharaviekanth shindeNCPAjit pawarमहापालिका निवडणूक 2026

इतर बातम्या

'गौतम अदानींनी बंदुकीचा धाक दाखवत...', राज ठाकरें...

महाराष्ट्र बातम्या