BMC Election: मुंबई महापालिकेसंदर्भात मनोज जरांगेंचं मोठं विधान, म्हणाले 'मुंबईत ठाकरेच....'

Manoj Jarange on BMC Election Uddhav Thackeray Raj Thackeray: मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकवण्यासाठी भाजपाकडून सर्वेतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र भाजपासाठी ही निवडणूक फार सोपी नाही, कारण त्यांच्यासमोर ठाकरे बंधूंचं आव्हान आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच युती केली असून, मुंबई महापालिका निवडणूक एकत्र लढणार आहेत. यादरम्यान मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मोठं विधान केलं आहे. मुंबईत ठाकरे पाहिजेत असं लोकच म्हणत आहेत असं त्यांनी म्हटलं आहे.
मनोज जरांगे यांनी मुंबई महापालिका ठाकरेंच्याच हाती शोभून दिसेल असं विधान केलं होतं. त्याचा संदर्भ देत प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, "मी तसं म्हटलं नव्हतो. ते दीड वर्षांपूर्वीचं विधान आहे. जर कोणी आता ते व्हायरल करत असेल तर मी काय करु? मी एक म्हण सांगितली होती की, मुंबईत ठाकरे असायला हवे. कारण त्यावेळी वातावरण तसं दूषित होतं. पूर्वी ग्रामीण भागात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा कोणताही पक्ष असला तरी मुंबईत ठाकरे असायला हवे असं बोललं जायचं. कारण त्यावेळी तशी समस्या, वातावरण होतं".
मुंबईत ठाकरेच पाहिजे, यात वाईट काय? मुंबई आंदोलनावेळीही मी म्हणालो होतो त्यात बदलायचं काही नाही. सत्तेत कुणीही आलं तरी राजकीय पक्ष सारखेच आहेत. भाजपा-ठाकरे एकमेकांचे विरोधक नाहीत तर सोयीनुसार युती करत आहेत असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज पाटीदार समाजाचे होते असं वक्तव्य सुरतमध्ये केंद्रीयमंत्री सी. आर पाटील यांनी केलं आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सांगितलं की, "मतासाठी आणि सत्तेसाठी भाजप कोणाला काहीही जोडतात. अमित शाहांनी या मंत्र्यांच वक्तव्य मागे घ्यायला लावलं नाही तर राज्यभरात निषेध सुरु होईल".
कुणबी प्रमाणपत्रावर निवडणूक लढवणारे बोगस नाहीत. आमच्या नोंदी 150-200 वर्षांपासूनच्या आहेत. 1994 मध्ये घुसखोरी करणारे ओरिजनल बोगस आहेत. मराठे कुणबी म्हणून ओबीसी प्रवर्गातून लढण्यात वावगं काय? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.