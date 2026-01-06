English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
BMC Election: मुंबई महापालिकेसंदर्भात मनोज जरांगेंचं मोठं विधान, म्हणाले 'मुंबईत ठाकरेच....'

Manoj Jarange on BMC Election Uddhav Thackeray Raj Thackeray: लोकच म्हणत आहेत की, मुंबईत ठाकरे पाहिजे असं मोठं वक्तव्य मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 6, 2026, 03:51 PM IST
Manoj Jarange on BMC Election Uddhav Thackeray Raj Thackeray: मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकवण्यासाठी भाजपाकडून सर्वेतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र भाजपासाठी ही निवडणूक फार सोपी नाही, कारण त्यांच्यासमोर ठाकरे बंधूंचं आव्हान आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच युती केली असून, मुंबई महापालिका निवडणूक एकत्र लढणार आहेत. यादरम्यान मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मोठं विधान केलं आहे. मुंबईत ठाकरे पाहिजेत असं लोकच म्हणत आहेत असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

मनोज जरांगे यांनी मुंबई महापालिका ठाकरेंच्याच हाती शोभून दिसेल असं विधान केलं होतं. त्याचा संदर्भ देत प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, "मी तसं म्हटलं नव्हतो. ते दीड वर्षांपूर्वीचं विधान आहे. जर कोणी आता ते व्हायरल करत असेल तर मी काय करु? मी एक म्हण सांगितली होती की, मुंबईत ठाकरे असायला हवे. कारण त्यावेळी वातावरण तसं दूषित होतं. पूर्वी ग्रामीण भागात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा कोणताही पक्ष असला तरी मुंबईत ठाकरे असायला हवे असं बोललं जायचं. कारण त्यावेळी तशी समस्या, वातावरण होतं".

मुंबईत ठाकरेच पाहिजे, यात वाईट काय? मुंबई आंदोलनावेळीही मी म्हणालो होतो त्यात बदलायचं काही नाही. सत्तेत कुणीही आलं तरी राजकीय पक्ष सारखेच आहेत. भाजपा-ठाकरे एकमेकांचे विरोधक नाहीत तर सोयीनुसार युती करत आहेत असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे. 

छत्रपती शिवाजी महाराज पाटीदार समाजाचे होते असं वक्तव्य सुरतमध्ये केंद्रीयमंत्री सी. आर पाटील यांनी केलं आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सांगितलं की, "मतासाठी आणि सत्तेसाठी भाजप कोणाला काहीही जोडतात. अमित शाहांनी या मंत्र्यांच वक्तव्य मागे घ्यायला लावलं नाही तर राज्यभरात निषेध सुरु होईल". 

कुणबी प्रमाणपत्रावर निवडणूक लढवणारे बोगस नाहीत. आमच्या नोंदी 150-200  वर्षांपासूनच्या आहेत. 1994 मध्ये घुसखोरी करणारे ओरिजनल बोगस आहेत. मराठे कुणबी म्हणून ओबीसी प्रवर्गातून लढण्यात वावगं काय? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

