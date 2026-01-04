English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • उद्या तुम्ही गेल्यानंतर सगळं दामदुपटीने..., राज ठाकरेंची भाजपावर घणाघाती टीका, अशा प्रकारे वाटोळं करणं...

'उद्या तुम्ही गेल्यानंतर सगळं दामदुपटीने...,' राज ठाकरेंची भाजपावर घणाघाती टीका, 'अशा प्रकारे वाटोळं करणं...'

Raj Thackeray on BJP: पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या होत्या, तेव्हा भारतीय जनता पक्ष सुप्रीम कोर्टात गेला होता याची आठवण राज ठाकरेंनी करुन दिली.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 4, 2026, 02:24 PM IST
'उद्या तुम्ही गेल्यानंतर सगळं दामदुपटीने...,' राज ठाकरेंची भाजपावर घणाघाती टीका, 'अशा प्रकारे वाटोळं करणं...'

Raj Thackeray on BJP: सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीही येत नाही. उद्या तुम्ही गेल्यानंतर जेव्हा दामदुपटीने सगळं सुरु होईल तेव्हा त्याची तक्रार करु नका अशा शब्दांत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी भाजपाला इशारा दिला आहे. अशा प्रकारे वाटोळं करणं, राजकारणात येणाऱ्यांची विचारसरणी बदलणं हे घातक आहे. आज जर प्रोत्सासन दिलं तर नंतर काय वाट्याला येणार आहे याचा विचार राजकीय पक्षांनी करणं गरजेचं आहे असंही ते म्हणाले आहे. तसंच पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या होत्या, तेव्हा भारतीय जनता पक्ष सुप्रीम कोर्टात गेला होता याची आठवण त्यांनी करुन दिली. शिवसेना भवनात जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना ते बोलत होते. 

Add Zee News as a Preferred Source

"पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या होत्या, तेव्हा भारतीय जनता पक्ष सुप्रीम कोर्टात गेला होता. आता त्याच पक्षाचे आत्ताच्या महाराष्ट्रातील गोष्टींबाबत काय म्हणणं आहे? हे त्यांनी सांगावं," असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बिनविरोध निवडणुका तुम्हाला चालत नाहीत आणि महाराष्ट्रात तुम्ही करतात अशी टीकाही त्यांनी केली. 

पुढे ते म्हणाले, "सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीच आलेले नाही. आज तुम्ही सत्तेत आल्यावर काँग्रेसने असं केले म्हणून आम्ही तसे करत आहोत, असे तुम्ही म्हणत आहात. उद्या तुम्ही गेल्यानंतर जेव्हा दामदुपटीने सगळं सुरु होईल तेव्हा त्याची तक्रार करु नका. आपण सत्तेतून कधी बाजूला होणार नाही असं वाटत असेल तर तो भ्रम दूर झाला पाहिजे. जेव्हा दुसरे सत्तेत आल्यानंतर याहून वाईट होईल त्याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी करायला हवा. आपण चुकीचे पायंडे पाडत नाही ना याचा नीट विचार केला पाहिजे".

"हे महाराष्ट्राचं युपी, बिहार करत आहेत हे मी 10 वर्षांपासून सांगत आहे. अशा प्रकारे वाटोळं करणं, राजकारणात येणाऱ्यांची विचारसरणी बदलणं हे घातक आहे. आज जर प्रोत्सासन दिलं तर नंतर काय वाट्याला येणार आहे याचा विचार राजकीय पक्षांनी करणं गरजेचं आहे," असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे. 

राज ठाकरेंनी जाहीनाम्याच्या निमित्ताने 20 वर्षांनी शिवसेना भवनात पाय ठेवला. त्यासंदर्भात ते म्हणाले की, "20 वर्षानंतर मला जेलमधून सुटून आल्यासारखे वाटत आहे. आज मी खूप वर्षानंतर शिवसेना भवनमध्ये आलोय. नवीन शिवसेना भवन मी पहिल्यांदा बघत आहे. माझ्या मनात कायमच्या कोरल्या गेलेल्या आठवणी जुन्या शिवसेना भवनातील आहेत. त्यामुळे कुठे काय होतं हेच मला आता समजत नाहीये. पण, जुन्या शिवसेना भवनमधील आठवणी या खूप आनंददायी होत्या. 1977 साली शिवसेना भवन झाले आणि त्याच वर्षी जनता पक्षाचे सरकार आले. त्यावेळी शिवसेना भवनवर दगडफेक झाली होती. तेव्हापासूनच्या सगळ्या जुन्या आठवणी आहेत".

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
mnsRaj ThackerayShivsenaSanjay Rautuddhav thackeray

इतर बातम्या

'राहुल नार्वेकरांचं तात्काळ निलंबन करा', उद्धव ठा...

महाराष्ट्र बातम्या