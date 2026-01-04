'उद्या तुम्ही गेल्यानंतर सगळं दामदुपटीने...,' राज ठाकरेंची भाजपावर घणाघाती टीका, 'अशा प्रकारे वाटोळं करणं...'

Raj Thackeray on BJP: सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीही येत नाही. उद्या तुम्ही गेल्यानंतर जेव्हा दामदुपटीने सगळं सुरु होईल तेव्हा त्याची तक्रार करु नका अशा शब्दांत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी भाजपाला इशारा दिला आहे. अशा प्रकारे वाटोळं करणं, राजकारणात येणाऱ्यांची विचारसरणी बदलणं हे घातक आहे. आज जर प्रोत्सासन दिलं तर नंतर काय वाट्याला येणार आहे याचा विचार राजकीय पक्षांनी करणं गरजेचं आहे असंही ते म्हणाले आहे. तसंच पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या होत्या, तेव्हा भारतीय जनता पक्ष सुप्रीम कोर्टात गेला होता याची आठवण त्यांनी करुन दिली. शिवसेना भवनात जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना ते बोलत होते.
"पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या होत्या, तेव्हा भारतीय जनता पक्ष सुप्रीम कोर्टात गेला होता. आता त्याच पक्षाचे आत्ताच्या महाराष्ट्रातील गोष्टींबाबत काय म्हणणं आहे? हे त्यांनी सांगावं," असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बिनविरोध निवडणुका तुम्हाला चालत नाहीत आणि महाराष्ट्रात तुम्ही करतात अशी टीकाही त्यांनी केली.
पुढे ते म्हणाले, "सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीच आलेले नाही. आज तुम्ही सत्तेत आल्यावर काँग्रेसने असं केले म्हणून आम्ही तसे करत आहोत, असे तुम्ही म्हणत आहात. उद्या तुम्ही गेल्यानंतर जेव्हा दामदुपटीने सगळं सुरु होईल तेव्हा त्याची तक्रार करु नका. आपण सत्तेतून कधी बाजूला होणार नाही असं वाटत असेल तर तो भ्रम दूर झाला पाहिजे. जेव्हा दुसरे सत्तेत आल्यानंतर याहून वाईट होईल त्याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी करायला हवा. आपण चुकीचे पायंडे पाडत नाही ना याचा नीट विचार केला पाहिजे".
"हे महाराष्ट्राचं युपी, बिहार करत आहेत हे मी 10 वर्षांपासून सांगत आहे. अशा प्रकारे वाटोळं करणं, राजकारणात येणाऱ्यांची विचारसरणी बदलणं हे घातक आहे. आज जर प्रोत्सासन दिलं तर नंतर काय वाट्याला येणार आहे याचा विचार राजकीय पक्षांनी करणं गरजेचं आहे," असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
राज ठाकरेंनी जाहीनाम्याच्या निमित्ताने 20 वर्षांनी शिवसेना भवनात पाय ठेवला. त्यासंदर्भात ते म्हणाले की, "20 वर्षानंतर मला जेलमधून सुटून आल्यासारखे वाटत आहे. आज मी खूप वर्षानंतर शिवसेना भवनमध्ये आलोय. नवीन शिवसेना भवन मी पहिल्यांदा बघत आहे. माझ्या मनात कायमच्या कोरल्या गेलेल्या आठवणी जुन्या शिवसेना भवनातील आहेत. त्यामुळे कुठे काय होतं हेच मला आता समजत नाहीये. पण, जुन्या शिवसेना भवनमधील आठवणी या खूप आनंददायी होत्या. 1977 साली शिवसेना भवन झाले आणि त्याच वर्षी जनता पक्षाचे सरकार आले. त्यावेळी शिवसेना भवनवर दगडफेक झाली होती. तेव्हापासूनच्या सगळ्या जुन्या आठवणी आहेत".