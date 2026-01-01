मनसेने मुंबईत दिला गुजराती उमेदवार, माटुंग्यातून उमेदवारी जाहीर, म्हणाल्या 'मला मराठी...'

MNS Gives Gujarati Candidate in Mumbai: मुंबईत मराठी-आणि गुजरातीचा वाद सुरु असताना मनसेकडून चक्क एका गुजराती उमेदवाराला राज ठाकरेंनी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं आहे. माटुंग्यातून हेमाली बन्सालींना राज ठाकरेंनी उमेदवारी दिली आहे. हेमाली बन्साली प्रभाग क्रमांक 177 मधून निवडणूक लढणार आहेत. यानंतर त्यांनी मराठी गुजराती वाद करण्यात अर्थ नाही अशी प्रतिक्रिया बन्साली यांनी दिली आहे.
"राज साहेबांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून मला उमेदवारी दिली आहे. माटुंग्यातून प्रभाग 177 मधून मी लढत आहे. माझा जन्मही इथलाच आहे आणि मला मराठी चांगले बोलता येतं. इथं राहतोय तर सर्वांनी मराठी बोलायला हवं. मराठी गुजराती वाद करण्यात काही अर्थ नाही. तुम्हीही हा वाद वाढवू नका. मी सामाजिक कार्य करत होती. मनसेत प्रवेश केला आणि आता लढत आहे." अशी प्रतिक्रिया त्यांनी झी 24 तासशी बोलताना दिली आहे.
"साहेबांनी पक्षपात न करता मला तिकीट दिलं आहे. मराठी-गुजराती वाद विनाकारण काढण्यात आला होता. तसं असतं तर मला साहेबांनी तिकीट दिलं नसतं. मी काम करणार अशी खात्री असल्यानेच त्यांनी मला उमेदवारी दिली आहे," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
राज ठाकरेंनी मुंबईत एक मेळावा घेतला. या मेळाव्यामध्ये राज ठाकरेंनी खास आपल्या शैलीमध्ये मार्गदर्शन केलं. राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना कोणत्याही अमिषाला बळी पडू नका असं सांगितलं आहे. "तुम्हाला अनेक ऑफर येतील पण पैशाचे आमिष दाखवली जातील. त्यामुळे कुठेही अमिषाला बळी पडू नका. पैसे दिले तरी बळी जाऊ नका, मुंबई वाचवायची आहे हे लक्षात ठेवा," असं राज ठाकरेंनी पदाधिकाऱ्यांना खोचक शब्दांमध्ये सांगितलं. पुढे बोलताना राज ठाकरेंनी, "मला पण खूप ऑफर आल्या पण मी सगळ्यांना पळवून लावलं," असंही राज म्हणाले.
"मुंबई मराठी माणसाची आहे, आपल्याकडे ही शेवटची संधी आहे. प्रत्येक बूथला आपली 10 लोकं उभी करा. बोगस मतदान होता कामा नये. तुम्ही सतर्क राहा," असा सल्ला राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना दिला. एवढ्यावरच न थांबता राज ठाकरेंनी, "जर बोगस मतदार सापडला तर तिथेच फटकवून काढा," असा सल्ला राज यांनी कार्यकर्त्यांना दिला आहे.
उद्धव ठाकरे आज राज ठाकरे यांची भेट घेण्यासाठी शिवतीर्थवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आज दुपारनंतर ही भेट होण्याची शक्यता आहे. वचननामा प्रसिद्ध करण्याबाबत तसंच प्रचाराची रणनिती ठरवण्यासाठी ही भेट होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या पाच तारखेपासून संयुक्त सभा सुरु होणार आहेत. पश्चिम उपनगर, पूर्व उपनगर आणि शिवाजी पार्क अशा मुंबईत तीन सभा होणार आहेत. कल्याण, डोंबिवली, ठाण्यात आणि मीरा भाईंदरमध्ये दोघांची एकेक सभा होणार आहे. नाशिकलाही उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची एक सभा होणार आहे. तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या वेगवेगळ्या सभा सुद्धा होतील असं सांगण्यात आलं आहे. संभाजीनगरात उद्धव ठाकरे यांची एक सभा होईल, अशी माहिती समोर आली आहे.
भाजपाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार 137 उमेदवारांमध्ये 19 गुजराती-मारवाडी असून हिंदीभाषिक साधारण 15 आहेत. दाक्षिणात्य चार आणि एक पंजाबी आहे. यादीत एका मुस्लीम उमेदवाराचाही समावेश आहे.
बंडखोरीची भीती असल्याने मंगळवारी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपल्यानंतर ही यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये काही उज्ज्वला मोडक, महेश पारकर, प्रकाश गंगाधरे, अनुराधा पेडणेकर, मकरंद नार्वेकर अशा माजी नगरसेवकांना पुन्हा संधी देण्यात आली असून, काही बाहेरून आयात करण्यात आले आहेत. या उमेदवारांची विशेष काळजी घेण्यात आल्याचे दिसून आले. यात तेजस्वी घोसाळकर, चंदन शर्मा, राखी जाधव, रवी राजा यांचा समावेश आहे.