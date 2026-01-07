English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मनसेला धक्क्यांमागून धक्के... संदीप देशपांडेही राज ठाकरेंची साथ सोडणार? ''मातोश्री'वर...'

Sandeep Deshpande Likely To Leave Raj Thackeray: मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंना अजून एक मोठा धक्का. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 7, 2026, 02:14 PM IST
मनसेला धक्क्यांमागून धक्के... संदीप देशपांडेही राज ठाकरेंची साथ सोडणार? ''मातोश्री'वर...'
निकटवर्तीयाने दिले संकेत (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Sandeep Deshpande Likely To Leave Raj Thackeray: पक्षांतर्गत मतभेद आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत झालेल्या जागावाटपावरुन नाराजीचा फटका राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला बसत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. असं असतानाच राज ठाकरेंचे जवळचे सहकारी संतोष धुरींनी मनसेला 'जय महाराष्ट्र' केलं आहे. त्यापाठोपाठ मनसेचे माजी नगरसेवक विरेंद्र तांडेल यांनीही मनसेला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर आता राज ठाकरेंचे अत्यंत निष्ठावान सहकारी संदीप देशपांडेही मनसे सोडण्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. संदीप देशपांडे हे पक्ष नेतृत्वावर नाराज असल्याचं दबक्या आवाजात बोललं जात असतानाच आता मनसे सोडून भाजपाचं कमळ हाती घेतलेल्या संतोष धुरींनी तसे थेट संकेत दिले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

माध्यमांशी बोलण्यावरही बंदी

संतोष धुरींपाठोपाठ संदीप देशपांडेही मनसेला रामराम ठोकण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर संदीप देशपांडे मनसेला सोडचिठ्ठी देणार असल्याची मनसैनिकांमध्ये चर्चा आहे. ठाकरेंच्या युती आणि जागावाटपाच्या चर्चेपासून लांब ठेवल्यानं तसेच संदीप देशपांडेंच्या जवळील कार्यकर्त्यांना तिकीट नाकारल्यानं देशपांडे नाराज असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. संदीप देशपांडे यांना माध्यमांशी बोलण्यावरही बंदी घातल्याचा दावा संतोष धुरींनी 'झी 24 तास'शी बोलताना केला आहे.

लाथाडलं गेलं

संतोष धुरींनी 'झी 24 तास'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये, "संदीपच्या मनात काय? हे माहितीये.  त्याला लाथाडलं गेलं, दोन्ही बंगल्यांवरुन आम्हाला लाथाडलं. मी संदीपला समजवण्याचा प्रयत्न केलाय. त्याचं मन मोठं आहे," असं उत्तर दिलं. "संदीप देशपांडे नाराज आहेत का? तर ते सध्या कुणाशीही बोलत नाही याचा काय अर्थ होतो संदीप देशपांडेंचं प्रमुख प्रवक्ता म्हणून माध्यमांशी बोलणंही बंद केलंय," असं धुरी यांनी म्हटलं आहे.

शिवसेनेकडून आलेली ऑफर

एवढ्यावरच न थांबता, "संदीप देशपांडे आणि मी जेव्हा यापूर्वी मातोश्रीशी युतीची चर्चा करत होतो, तेव्हा ती सफल झाली नाही तेव्हाही गाडं माहिमवरच अडलं. संदीप आणि मला यापूर्वीच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतून, 'तुम्ही दोघे आमच्याकडे या' अशी ऑफर दिली होती," असा दावा धुरी यांनी केला आहे. एवढ्यावरच न थांबता, "15 तारखेनंतर मनसेला मोठी गळती लागणार, यात महत्वाचे चेहरेही असणार," असं सूचक विधानही धुरी यांनी केलं आहे.

जाहीर सभेत व्यक्त केली नाराजी

संदीप देशपांडेंनी 'झी 24 तास'च्या 'जाहीर सभा' या कार्यक्रमात संतोष धुरींना उमेदवारी न दिल्याने नाराज आहात का? या प्रश्नाला उत्तर दिलं होतं. "संतोष धुरींना उमेदवारी न दिल्याने जीव तुटला," असं म्हटलं होतं. संतोष धुरींबरोबरच इतरही अनेक पदाधिकाऱ्यांची नावं यावेळी संदीप देशपांडेंनी घेतली होती. ते काय म्हणालेला तुम्हीच पाहा...

त्यामुळे आता खरोखरच संदीप देशपांडे मनसेला 'जय महाराष्ट्र' करतात का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026BMC Election 2025politicsRaj Thackeraysandeep deshpande

इतर बातम्या

कार्तिक आर्यनसोबत डेटिंगच्या अफवांवर मिस्ट्री गर्लने केला ख...

मनोरंजन