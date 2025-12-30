NCP Candidates List: मुंबई महापालिकेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारांची तिसरी यादी जाहीर, फडणवीस-शिंदेंना देणार थेट लढत

Ajit Pawar NCP Candidates List for BMC Election 2026: मुंबई महापालिकेसाठी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेदवारांची तिसरी यादी जाहीर केली आहे. तिसऱ्या यादीत पक्षाने 30 नावांची घोषणा केली आहे. याआधी दोन याद्यांमध्ये एकूण 64 उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली होती. नव्या 30 उमेदवारांसह एकूण संख्या 94 झाली आहे. आज अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने मुंबई महापालिकेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 94 उमेदवार रिंगणात असतील असं स्पष्ट झालं आहे.
मुंबईत शिवसेना-भाजपाने युती केली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढवत आहे. त्यामुळे मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसची थेट लढत भाजपा-शिवसेनेसह ठाकरे बंधूंशी असणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पहिल्या यादीत 37 उमेदवारांच्या नावाची घोषणा केली होती. तसंच दुसऱ्या यादीत 37 उमेदवारांचा समावेश होता. तिसरी यादीही लवकर जाहीर करु असं पक्षाकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार तिसरी यादी घोषित केली आहे.
नाराजी, पळवापळवी थांबवण्यासाठी पक्षाने फारच गुप्तता पाळल्याचं दिसत आहे. अर्ज भरण्याची मुदत 5 वाजता संपल्यानंतर ही यादी जाहीर केल्याने हे स्पष्ट होत आहे. अनेक पक्षांनी ही रणनिती आखली होती, ज्यामध्ये उमेदवारांना एबी फॉर्म दिले जात होते, मात्र त्यांची नावं जाहीर केली जात नव्हती.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने दुसऱ्या यादीत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतून आलेल्या मनीषा रहाटे, जाहिदा अहमद, काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका वंदना साबळे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा भाचा आशिष माने यासह कांचन बडे यांना उमेदवारी दिली होती.
१) मनिष दुबे (वॉर्ड क्र. ३),
२) सिरील पिटर डिसोझा (वॉर्ड क्र. ४८)
३) अहमद खान (वॉर्ड क्र. ६२),
४) बबन रामचंद्र मदने (७६)
५) सुभाष जनार्दन पाताडे (८६)
६) सचिन तांबे (९३)
७) श्रीम. आयेशा शाम्स खान (९६)
८) सज्जू मलिक (१०९)
९)शोभा रत्नाकर जाधव (११३)
१०)हरिश्चंद्र बाबालिंग जंगम (१२५)
११) अक्षय मोहन पवार (१३५)
१२) ज्योती देविदास सदावर्ते (१४०)
१३) रचना रविंद्र गवस (१४३)
१४) भाग्यश्री राजेश केदारे (१४६)
१५) सोमू चंदू पवार (१४८)
१६) अब्दुल रशीद (कप्तान) मलिक(१६५)
१७) चंदन धोंडीराम पाटेकर (१६९)
१८) दिशा अमित मोरे (१७१)
१९) सबिया अस्लम मर्चंट (२२४)
२०) विलास दगडू घुले (४०)
२१) अजय विचारे (५७)
२२) हदिया फैजल कुरेशी (६४)
२३) ममता धर्मेद्र ठाकूर (७७)
२४) युसूफ अबुबकर मेमन (९२)
२५) अमित अंकुश पाटील (९५)
२६) धनंजय पिसाळ (१११)
२७) प्रतिक्षा राजू घुगे (१२६)
२८) नागरत्न बनकर (१३९)
२९) चांदणी श्रीवास्तव (१४२)
३०)दिलीप हरिश्चंद्र पाटील (१४४)
३१) अंकिता संदीप द्रवे (१४७)
३२) लक्ष्मण गायकवाड (१५२)
३३) डॉ. सईदा खान (१६८)
३४) बुशरा परवीन मलिक (१७०)
३५) वासंथी मुरगेश देवेंद्र (१७५)
३६) किरण रविंद्र शिंदे (२२२)
३७) श्रीम. फरीन खान (१९७)
१)श्रीमती खदीजा इस्माईल मकवाना (६६),
२)डॉ. मनिषा चौधरी (८४)
३) श्रीम. संगीता वाजे (१०५)
४)रुकसार अन्जुमा मुस्तकीर खान (११०)
५) मनिषा रहाटे (११९)
६) जाहीदा सिराज अहमद (१२४)
७) अॅड. शबाना रशीद शेख (१३४)
८)नेहा भगवानराव राठोड (१५६)
९) रीमादेवी सिंग (१६३)
१०) प्रकाश ज्ञानदेव चौधरी (१६६)
११) मुस्कान समीर शेख (१८७)
१२) मंगेश बनसोडे (२०८)
१३) शाकीर अन्सारी (२११)
१४) फरान फरीद अन्सारी (७८)
१५) शिवाजी विनायक खडताळे (१०४)
१६)दीपा अनंत शेटे (११२)
१७) शबना अन्वर शेख (१२२)
१८) कांचन प्रशांत बडे (१२९)
१९) शब्बीर सिद्दिक खान (१४५)
२०) आशिष गडकरी (१५४)
२१) विद्या नवीनकुमार शिलवंत (१५५)
२२) आशिष महादेव माने (१५९)
२३) सतीश यादव (१६४)
२४) रेहाना आरिफ सय्यद (१७९)
२५) साराह डेरे (१९२)
२६) हर्षला हर्षद सुर्वे (२०९)
1) मयुरी बच्चनचंद्र झा (23)
2) मयुरी महेश स्वामी (38)
3) भक्ती नाथन चेट्टी (47)
4) आफरीन मोहम्मद असिफ तोले (61)
5) ट्विंकल परमार (79)
6) प्रविणा शिवाजी सावंत (88)
7) झाहीद युनुस खान (102)
8 )सौरभ गुलाब साठे (141)
9) वर्षा एकनाथ तुळसकर (158)
10) संतोष गवळी (162)
11) राजेश्री गणेश खाडे (183)
12) खुशी निरंजन नंदपल्ली (188)
13) अभिजीत उल्हास नागवेकर (193)
14) निलम कांबळे (196)
15) सौरभ चारुदत्त पेडणेकर (207)
16) सुरेंद्र लांडगे (26)
17) सुमन इंद्रजीत सिंग (39)
18) राकेश कोएल्हो (59)
19) मालीकचंद मेवाला यादव (63)
20) सुरेखा विष्णू सरोदे (83)
21) संदीप चंद्रकांत उधारकर (87)
22) रश्मी रुपेश मालुसरे (94)
23) भारती सुबोध बावदाने (123)
24) निखील विलास भिलये (149)
25) प्रदीप सत्यवान पोखरकर (160)
26) शबाना परवीन अब्बास खान (174)
27) अरुणा दिपक खंदारे (186)
28) आशा परशुराम भालेकर (189)
29) पूजा विजय पवार (194)
30) रामवचन सीताराम मुराई (206)