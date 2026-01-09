उद्धव ठाकरेंना निकालाआधीच धक्का? किशोरी पेडणेकरांची उमेदवारी रद्द होणार? रश्मी ठाकरेंना फोन करुन धमकी देत...

Nilesh Rane allegations on on Kishori Pednekar: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या उमेदवार किशोरी पेडणेकर यांची उमेदवारी रद्द होऊ शकते असा दावा आमदार निलेश राणे यांनी केला आहे. काल किरीट सोमय्या यांनी किशोरी पेडणेकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले. त्यामुळे त्यांची उमेदवारी रद्द होऊ शकते. तशी कायद्यात तरतूद आहे असं त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं. शपथपत्रात गुन्हे असल्याची माहिती द्यावी लागते, पण त्यांच्यावर दोन एफआयआर दाखल असूनही त्यांनी दाखवलं नाही असा दावा निलेश राणे यांनी केला आहे.
"125 A नियमानुसार माहिती लपवू शकत नाही. कायदेशीर तक्रार केली आहे. आम्ही या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊ. 101 टक्के किशोरीताई अपात्र होऊ शकतात," असंही त्यांनी म्हटलं. कोविड काळात उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे यांन धमकी देऊन फ्रॉड केला असा आरोपही त्यांनी केला आहे. एफआयआर झाली त्यात जामीनावर बाहेर आहेत असं ते म्हणाले.
"कोविड बॅगची किंमत 1600 रुपये असतात 6719 रुपयांना विकत घेतली. एका खासगी कंपनीकडून त्यांनी करून घेतलं. अशी व्यक्ती सेवा करायला जाईल की लुटायला जाईल? किशोरीताई यांना विनंती आहे.तुम्ही स्वतः बाहेर व्हावं. वरळीकरांना सहा महिन्यात पुन्हा निवडणूक नको. जर चुकून निवडून आल्या तर त्या अपात्र होण्यापासून वाचवू शकत नाही," असा दावा त्यांनी केला आहे.
राज ठाकरेंवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, "त्यांना आता मुंबई निवडणुकीच्या तोंडावर का आठवलं. तुम्हाला मुंबईबद्दल आस्था नाही. कुठेही तक्रार केली नाही. पुरावा द्यावा, कारवाई करू". उद्धव ठाकरेंवर भाष्य करताना म्हटलं की, तुम्ही काय उखडल आहे. इतके मुख्यमंत्री होऊन गेले . तुम्ही एक वास्तू सांगा त्यांनी तयार केलेली".
आम्ही मुंबईकर माझा जन्म मुंबईचा. ही कुठली मानसिकता. देव करो ते बरे व्हावेत. बोलताना भान पाहिजे. ठाकरे जे बोलतात आम्ही मुंबईकरांना काय दिलं. कोस्टल रोड तुमचा नाही. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना झाला असं ते म्हणाले आहेत.