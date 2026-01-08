English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'त्या' वेळी देवेंद्र फडणवीसांनी संदीप देशपांडेंना वाचवलं; भाजपा नेत्याचा गौप्यस्फोट! 'उद्धव ठाकरेंनी...'

BJP Nitesh Rane on Uddhav Thackeray Raj Thackeray Alliance: राज ठाकरेंनी दुर्देवाने चुकीचा रस्ता निवडला आहे, त्यांचं सर्वात मोठं नुकसान झालं आहे, हिंदुत्वाचं नुकसान झालं आहे असं मत भाजपा नेते नितेश राणे यांनी नोंदवलं आहे. ठाकरेंना मत म्हणजे जिहादींना मत ही नवी टॅगलाईन असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 8, 2026, 04:49 PM IST
BJP Nitesh Rane on Uddhav Thackeray Raj Thackeray Alliance: राज ठाकरेंनी दुर्देवाने चुकीचा रस्ता निवडला आहे, त्यांचं सर्वात मोठं नुकसान झालं आहे, हिंदुत्वाचं नुकसान झालं आहे असं मत भाजपा नेते नितेश राणे यांनी नोंदवलं आहे. ठाकरेंना मत म्हणजे जिहादींना मत ही नवी टॅगलाईन असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. दोन्ही ठाकरे कान्होजी शिर्केंसारखेच काम करतात. औरंग्याने जसं शिर्केंना वापरुन आमच्या राजाला संपवलं तसं, हे आताचे दोघे कान्होजी शिर्के आमच्या हिंदुंना संपवत आहेत असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

'16 तारखेनंतर मुंबई बांगलादेशीमुक्त करणार'

"16 तारखेनंतर मुंबई बांगलादेशीमुक्त करणार. आय लव्ह महादेव म्हणणारा महापौर असेल.   16 तारखेपर्यंतचाच वेळ आहे, बॅग भरुन ठेवा, मुंबईतल्या बांगलादेशी, रोहिंग्यांनी पाकिस्तानातील अब्बाकडे जावं. मराठीची सक्ती करायची असेल तर ठाकरे ती बेहरामपाड्यात का करत नाही? धारावीत अनिल देसाईंच्या मिरवणूकीत सर तन से जुदा, पाकिस्तान जिंदाबाद चे नारे दिले गेले," असा दावा त्यांनी केला आहे. 

'कार्टून नेटवर्क बघण्याचं माझं वय नाही'

"ज्युनियर ठाकरेंचं प्रेझेंटेशन बघितलं नाही, कार्टून नेटवर्क बघण्याचं माझं वय नाही, असे मुद्दे मांडतात ज्याचा मुंबईशी काही संबंधच नाही. शाखा फिरतो म्हणजे जमिनीवर उतरलो असं नाही. आदित्य ठाकरेंनी 5 शाखाप्रमुखांचं नाव सांगावं," असं आव्हानच त्यांनी दिलं आहे. 

'राज ठाकरेंनी दुर्देवाने चुकीचा रस्ता निवडला आहे'

"राज ठाकरेंनी दुर्देवाने चुकीचा रस्ता निवडला आहे. त्यांचं सर्वात मोठं नुकसान झालं आहे. हिंदुत्वाचं नुकसान झालं आहे. अमित ठाकरे खूप चांगला आणि साधा मुलगा आहे. अमित आदित्यपेक्षा जास्त प्रभावी आहे. संतोष, संदीपसारख्या कार्यकर्त्यांनी मनसेला जिवंत ठेवलं.  या दोघांवर उद्धव ठाकरेंनी केसेस टाकल्या त्यावेळी देवेंद्र फडणवीसच धावून आले. संतोष भाजपामध्ये आलाय, मनसेत संदीप देशपांडेलाही लांब ठेवलं जात आहे," असा आरोप त्यांनी केला आहे. 

हिंदुत्वाचा बुस्टर डोस अश्या जागी देऊ की...

अकोल्या एमआयएमसोबत युती केल्यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले, काही दोन-तीन सडके आंबे पेटीत गेलेत त्यांना बाहेर फेकलंच जाईल. ज्यांनी ही मस्ती केली त्यांना शासन होणार. हिंदुत्वाचा बुस्टर डोस अश्या जागी देऊ की शुक्रवारी बसता येणार नाही.

"राणे विरुद्ध राणे कधीही नव्हतं, भाजप विरुद्ध शिवसेना होतं. नारायण राणे दुस-यांना रिटायर्ड करायला बसलेत, निवृत्तीचे वगैरे काही संबंध नाही, मुंबईत प्रचाराला उतरतील," अशी माहिती त्यांनी दिली. 

