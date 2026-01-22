मुंबईत सत्तेसाठी राजकीय खिचडी होणार? महायुतीचं बिनसलं तर सगळ्यांनाच संधी? जाणून घ्या!

BMC Election: मुंबई महापालिकेत भाजप-शिवसेना महायुतीला बहुमत मिळालंय. मात्र दोन्ही पक्षांनी वेगवेगळ्या मार्गानं जाऊन सत्ता स्थापनेचा निर्णय घेतल्यास सर्वच राजकीय पक्षांना मुंबईत सत्तास्थापनेची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. मुंबईत सत्तेसाठी राजकीय खिचडी होणार का याबाबत उत्सुकता निर्माण झालीय.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा आघाड्या बिघाड्यांचं वारं वाहू लागलंय. महापालिका निवडणुकीत महायुतीच्या पदरात यशाचं दान पडलं. मात्र महायुतीतल्या शिवसेना आणि भाजपचे सूर बिघडल्यासारखे वाटू लागलेत. त्यामुळंच मुंबईत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर कोणत्या पक्षाचा महापौर होणार हे ना भाजप सांगतेय ना शिवसेना सांगते. त्यातच भाजपनं उद्धव ठाकरेंना साद घातल्याची माहिती समोर आली होती. ठाकरेंनी हे सगळं फेटाळलं असलं तरी मुंबईच्या महापौरपदाचा आणि सत्तेचा सस्पेन्स मात्र अजूनही कायम आहे. कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेनेनं मनसेला सोबतीला घेतलं. शिवसेनेला पाठिंबा देण्याच्या मुद्यावर बोलताना महापालिकेच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होऊ शकते अशी शक्यता वर्तवलीय.
बाळा नांदगावकरांनी काहीही होऊ शकतं असं सांगून मुंबई महापालिकेत पुन्हा मोठी राजकीय उलथापालथ होऊ शकते असे स्पष्ट संकेत दिल्याचं सांगण्यात येतंय. दरम्यान मुंबईच्या सत्तेच्या कोणकोणत्या शक्यता आहेत? यातल्या दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याच्या शक्यतांकडं राजकीय अभ्यासक थोड्या साशंकतेनं पाहतात.एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंची फसवणूक केल्याची भावना कडवट शिवसैनिकांमध्ये आहे. त्यामुळं शिंदेंना सोबत घेतल्यास त्याचा नकारात्मक संदेश जाण्याची शक्यता आहे. पण तरीही महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाच्या मुद्यावर शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंना साथ देतो असं सांगितल्यास कदाचित ते स्वीकारलं जाईल असंही सांगितलं जातंय.
शिवसेना आणि भाजपचं एकमेकांवर दबावाचं राजकारण सुरु आहे. या दबावाच्या राजकारणावेळी उद्धव ठाकरे आपली भूमिका जाहीर करणार नाही. एकदा की भाजप शिवसेनेनं वेगळं व्हायचं ठरवलं, मग त्यानंतरच सगळे आपापल्या भूमिका जाहीर करुन सत्तासमीकरणं जुळवतील असं सांगण्यात येतंय.
शिंदेंनी भाजपला सोडून मुंबई महापालिकेत उद्धव ठाकरेंसोबत जाणं ही शक्यता अशक्यप्राय वाटते कारण त्यांना दिल्लीतली आणि महाराष्ट्रातली सत्ता सोडावी लागणार आहे. उपमुख्यमंत्रिपदावर पाणी सोडून दोन महापालिका ताब्यात घेणं हा राजकीय शहाणपणाचा निर्णय नक्कीच नसेल. त्यामुळं ही एकमेकांवर दबाव आणण्याची नुराकुस्ती कुठंपर्यंत चालणार याची उत्सुकता आहे. तोपर्यंत राजकीय अभ्यासक नगरसेवकांची आणि वेगवेगळ्या पक्षांची गोळाबेरीज करण्यास मोकळेच आहेत.