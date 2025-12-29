'काँग्रेसने दोन शकुनीमामांना....', मुंबईत युतीने लढणार असतानाच प्रकाश आंबेडकरांचं खळबळजनक विधान, 'स्पिपर सेलने..,'

Prakash Ambedkar on Alliance with Congress: मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष महाविकास आघाडीपासून फारकत घेत स्वतंत्र लढणार असल्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेसने मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी वंचित बहुजन आघाडीसह युती जाहीर केली आहे. काँग्रसने आज एकूण 87 उमेदवारांची यादीदेखील घोषित केली आहे. 2017 च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने 31 जागा जिंकल्या आणि शिवसेना आणि भाजपनंतर पालिकेतील तिसरा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. यावेळी काँग्रेस महाविकास आघाडीतून बाहेर पडली असून प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीसह युती करून मुंबई निवडणूक लढवत आहे. दरम्यान या युतीसंदर्भात प्रकाश आंबेडकरांनी मोठं विधान केलं आहे.
"काँग्रेस नेतृत्वाने यावेळी दोन शकुनीमामांना बाजूला ठेवल्यानेच वंचितने यावेळी प्रथमच मुंबईत त्यांच्याशी युती केली," असा खुलासा वंचितचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी झी 24 तासशी बोलताना केला आहे. मुंबई काँग्रेससोबत आम्ही युती केली असली तरी त्यांच्या पक्षात असलेले स्लिपर सेल्स या बोलणी प्रक्रियेत कुठेच सहभागी नव्हते. उद्या पुढे जाऊन काही गडबड होणार नाही ना, यासाठी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी काळजी घ्यावी, असाही सल्ला प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे.
पुणे, पीसीएमपी मनपा इलेक्शनच्या निमित्ताने दोन्ही राष्ट्रवादी आता एकञ येत असल्याने खासदार सुप्रिया सुळे लवकरच केंद्रात मंञी झाल्याचं बघायला मिळेल, असाही अंदाज आंबेडकर यांनी वर्तवला आहे. दरम्यान, 1998 साली राज्यात काँग्रेस आणि रिपाई पक्षांच्या युतीत पवारांचा काहीच संबंध नव्हता, मीडियाने विनाकारण पवारांना त्याचे क्रेडिट दिले होते, सिताराम केसरी यांनी ते सर्व जुळवून आणलं होतं असंही आंबेडकर म्हणाले आहेत.
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी पहिली यादी प्रसिद्ध करताना मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी एक्सवर लिहिलं आहे की, "आम्ही प्रत्येक मुंबईकराच्या हक्कांसाठी लढू! तळागाळातील एकता, संघटना आणि कटिबद्धतेस, मुंबई काँग्रेस या निवडणुकीत पूर्णपणे तयार आणि दृढनिश्चयीपणे उतरत आहे. आम्ही सामान्य मुंबईकरांसाठी आणि आमच्या सहकाऱ्यांसह लोकशाही वाचवण्यासाठी लढू".
We will fight for every Mumbaikars' right!
With unity, organisation, and commitment on the ground, the Mumbai Congress enters this election prepared and determined. We will fight for the common Mumbaikar and to save democracy, along with our allies. The journey ahead is… pic.twitter.com/ARPCSt33Pj
— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) December 29, 2025
"पुढील प्रवास कठीण आहे, परंतु जनता आमच्यासोबत आहे आणि आम्ही जिंकू," असं सांगताना त्यांनी पोस्टमध्ये #JusticeForMumbai हा हॅशटॅग देखील जोडला आहे.