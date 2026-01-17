English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LEGAL DISCLAIMER
'निराधार, तथ्यहिन... ' BMC Election Result वर अण्णामलईंची पहिली प्रतिक्रिया! 'रसमलाई' म्हणून होते ठाकरेंच्या निशाण्यावर...

BMC Election Result 2026 : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल अखेर हाती आला असून, यामध्ये भाजपला बहुमत मिळाल्याचं स्पष्ट दिसत असतानाच आता पक्षाला देशभरातील नेतेमंडळी शुभेच्छा देत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Jan 17, 2026, 08:22 AM IST
BMC Election Result 2026 : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या क्षणापासून ते अगदी या निवडणुकीच्या निकालापर्यंत उत्सुकतेची विविध रुपं पाहायला मिळाली. राजकीय डावपेच असो किंवा हेवेदावे. प्रत्येकानं या न त्या माध्यमातून मुंबई निवडणुकीत भूमिका बजावली. जिथं मतदारांनी त्यांचं कर्तव्य बजावलं, तिथंच उमेदवारांनी जिंकला मतदारांचा विश्वास. संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या अशा या मुंबई निवडणुकीमध्ये यंदा विजय भाजपचा झाला असला तरीही ठाकरे बंधूंनी त्यांना अकदी चिवट झुंड दिल्याचं पाहायला मिळालं. अशा या मुंबई निवडणुकीदरम्यान भाजपचे स्टार प्रचारक म्हणून आलेल्या के. अण्णामलई यांचीसुद्धा बरीच चर्चा झाली. 

मुंबईबदद्ल केलेल्या वक्तव्यामुळं त्यांनी अनेकांचा रोष आढावला होता. 'मुंबई महाराष्ट्राची नसून हे एक आंतरराष्ट्रीय शहर आहे' असं म्हणणाऱ्या अण्णामलई यांनी प्रामुख्यानं (Raj Thackeray Uddhav Thackeray) ठाकरे बंधूंचा रोष ओढावला होता. फक्त इतकंच नव्हे तर इतर नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली. मात्र, राज ठाकरे यांनी रसमलाई म्हणज दाक्षिणात्य नेत्यावर उठवलेली टीकेची झोड अधिक चर्चेत राहिली. आश्चर्याची बाब म्हणजे हाच रसमलाईचा फोटो सोशल मीडियावर निकालाच्या दिवशी तूफान ट्रेंड झाला.

चर्चांमध्येच आली अण्णामलईंची प्रतिक्रिया... 

मुंबईत भाजप मोठा पक्ष ठरलेला असतानाच अण्णामलई यांनी महाराष्ट्रातील एकंदर मनपा निवडणुकीवर भाष्य करत आपली प्रतिक्रिया देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन केलं. 'महाराष्ट्राच्या जनतेनं निर्णायक कौल दिला आहे. महायुतीला स्थानिक निवडणुकांमध्ये मिळालेलं घवघवीत आणि एकहाती यश पाहता हा विकास आणि कार्यक्षम शासनपद्धतीला मिळालेला कौल आहे. 

गावखेड्यापासून महानगरांपर्यंत 'ट्रीपल इंजिन' नेतृत्त्वाला जनतेनं विश्वास दाखवला असून, हा प्रगती आणि विकासाच्या राजकारणाचं द्योतक असून, निराधार आणि तथ्यहिन फूटीचं राजकारण जनतेनं नाकारलं आहे', असं अण्णामलाई यांनी लिहिलं. या अतिप्रचंड यशासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांचं आणि त्यांना दिशा देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं अभिनंदन करत महाराष्ट्राचा जागतिक स्तरावर विकास होत असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. 

दरम्यान मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निकालात मुंबई महायुतीची! असली आणि शहरात भाजपची सरशी असली तरीही ठाकरेंची चिवट झुंज मात्र नाकारता येत नाही हेसुद्धा खरं. विजयी उमेदवारांची संख्या घटली असली तरीही ठाकरेंनी दिलेली झुंज भाजपला अखेरच्या क्षणापर्यंत आव्हान देताना दिसल्याचं चित्र पाहायला मिळालं ही वस्तूस्थिती. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

