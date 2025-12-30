महायुतीला मुंबईत मोठा धक्का! मित्रपक्षाने सोडली फडणवीस-शिंदेंची साथ, थेट उमेदवारांची यादीच केली जाहीर

RPI Announce List of 39 Candidates for BMC Election: मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी कंबर कसलेल्या महायुतीला मोठा धक्का बसला आहे. मित्रपक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने (आठवले गट) महायुतीची साथ सोडत, मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांची घोषणा केली आहे. यामुळे महायुतीसमोर फक्त ठाकरे बंधूच नाही तर विरोधकांसह मित्रपक्षाचं आव्हान उभं राहिलं आहे. आरपीआयने थेट 39 उमेदवारांची घोषणा देखील केली आहे.
महायुतीतून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) बाहेर पडला आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पक्षाने 39 उमेदवार घोषित केले आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी स्वत: ही माहिती दिली आहे.
रामदास आठवले यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत सांगितलं होतं की, "महायुतीच्या स्थापनेपासून आम्ही अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि खंबीरपणे सोबत राहिलो आहोत, मात्र आज जागावाटपाच्या बाबतीत जो प्रकार घडला आहे, तो निव्वळ विश्वासघात आहे. चर्चेसाठी काल दुपारी ४ वाजताची वेळ निश्चित करण्यात आली होती, मात्र मित्रपक्षांकडून त्याचेही पालन करण्यात आले नाही. हा प्रकार म्हणजे केवळ वेळेचा अपव्यय नसून आमच्या स्वाभिमानावर केलेला आघात आहे. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक तोंडावर असताना कार्यकर्त्यांचा हा अपमान मी कदापि सहन करणार नाही. त्यामुळेच आज माझे कार्यकर्ते जो काही निर्णय घेतील, तो मला पूर्णपणे मान्य असेल".
"भाजपने रात्री उशिरा केवळ ७ जागांचा प्रस्ताव दिला, परंतु ऐनवेळी नवीन ठिकाणी उमेदवार उभे करणे आता अशक्य आहे. मुंबईत आमची ताकद वंचित बहुजन आघाडीपेक्षा (VBA) जास्त असूनही जागावाटपात आम्हाला डावलले गेले, त्यामुळे महाराष्ट्रभरातील आरपीआय कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे," असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
पुढे त्यांनी म्हटलं होतं की, "इतर नेत्यांसारखे वारंवार शब्द फिरवणारे किंवा सोयीनुसार भूमिका बदलणारे आम्ही नाही. मुळात पक्ष, कार्यकर्ते आणि त्यांचा स्वाभिमान विसरून तडजोड करणे आम्हाला मान्य नाही, कारण कार्यकर्त्यांची ताकद हीच पक्षाची खरी ताकद आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा मान आणि पक्षाचे अस्तित्व पणाला लावून आम्ही कोणतीही भूमिका घेणार नाही. आमचा शब्द आणि आमची निष्ठा पक्की आहे".
"व्यापक दृष्टीने विचार करता, आंबेडकरी समाजाची शक्ती सत्तेत सहभागी असणे आणि त्यामाध्यमातून जनसामान्यांची कामे अविरत चालू राहणे, हे अत्यंत गरजेचे आहे. हे गांभीर्य लक्षात घेऊनच आम्ही महायुतीसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर पुढील अनेक निर्णय घेता येतील, पण आता हे स्पष्ट आहे की, आम्ही ३८ ते ३९ जागांवर 'मैत्रीपूर्ण लढत' लढू. आमचा महायुतीला पाठिंबा कायम असला, तरी या जागांवर आरपीआय आपली ताकद दाखवून देईल," असा इशारा त्यांनी दिला होता.