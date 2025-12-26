'मंत्र्यांच्या मुलावर हत्येचा आरोप, भाजपची लोकं...'; राऊतांनी खणखणीत शब्दांत वाचला पाढा; सत्ताधाऱ्यांचं काय सुरुय?

BMC Election 2026 : सत्ताधाऱ्यांकडून पोलीस यंत्रणेसह हाती असणाऱ्या सत्तेचाबही गैरवापर सुरु असल्याचं स्पष्ट वक्तव करत शिवसेना उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी एका खळबळजनक प्रकरणाकडे माध्यमांसह नागरिकांचंसुद्धा लक्ष वेधलं. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या धर्तीवर सध्या राज्यात पक्षपक्षांतरं आणि तत्सम अनेक घडामोडींना वेग आलेला असताना राष्ट्रवादीचा कोणता पक्ष नेमका कोणासोबत असेल याचंही उत्तर राऊतांनी दिलं.
शुक्रवार, 26 डिसेंबर 2025 रोजी माध्यमांशी संवाद साधत असताना महायुती आणि मविया या दोन्ही आघाड्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे असं राऊतांनी स्पष्ट केलं.
भाजपसोबत सत्तेत असलेली लोकं पक्षाचा पराभव करण्यासाठी आम्हाला मदत करत असतील तर त्यांचं स्वागत केलं पाहिजे, असं सूचक वक्तव्य राऊतांनी केलं. ज्या पद्धतीचं राज्य भाजप या महाराष्ट्रात चालवत आहे ते आपण पाहिल्याचं सांगत गुंडगिरी, दहशतवाद, यंत्रणेचा गैरवापर अशी उदाहरणं देत राऊतांनी भाजपवर थेट निशाणा साधला. गोगावलेंचा मुलगा फरार असल्यानं त्यावर प्रश्न का उपस्थित केले जात नाहीत? असा खडा सवाल त्यांनी केला.
महाड नगरपालिकेच्या निवडणुकीत Attemp to Murder चं प्रकरण असल्याचं सांगत, एका काँग्रेस कार्यकर्त्याला ज्या पद्धतीनं त्याला ठार मारण्यासाठी त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला आणि पोलीस यंत्रणा त्यांना मदत करत राहिली, हायकोर्टानं त्यांचा अटकपूर्व जामीनही फेटाळला म्हणजे हे प्रकरण गंभीर आहे, याकडेच राऊतांनी लक्ष वेधलं. 'मंत्री, मंत्र्यांची मुलं, त्यांचे भाऊ यांना खून केले किंवा दरोडे, चोऱ्या, भ्रष्टाचार केला तर त्यांना राज्याचे गृहमंत्री फडणवीस आणि राज्यातील पोलीस महासंचालकांनी अभय दिलंय का?', असा स्पष्ट प्रश्न त्यांनी केला.
मंत्र्यांचा मुलगा फरार आहे आणि तो पोलिसांना तो सापडल नाही, त्याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला जातो तरीही तो साप़डत नाही. राज्याचा एक मंत्री बेपत्ता होतो, (कोकाटे) ते 48 तास सापडत नाही असं सांगताना 'ही पोलीस यंत्रणा आहे की भाजपची खाकी वर्दीतली टोळी? कायदा आणि सुव्यवस्थेवर तुम्ही विधीमंडळात भाषणं देता मंग मंत्र्यांची मुलं, भाऊ, बाप कसे सुटतात?' हा प्रश्न त्यांनी परखडपणे मांडला.
पुण्यातील युतीच्या चर्चा आणि त्यातून उपस्थित होणाऱ्या शंकांसंदर्भार वरील प्रश्न राऊतांना विचारलं असला ते म्हणाले, 'शरद पवारांचा एक विचार आहे, एक दृष्टीकोन आहे. त्यांचा एक पक्ष आहे. जातीयवादी आणि धर्मांधशक्तींविरोधात लढण्याची ती विचारसरणी असून, पवार हे पुरोगामी विचारांचे आहेत. त्यांनी जीवनभर भाजपसारख्या प्रवृत्तीशी लढण्यात क्यांनी आयुष्य वेचलं आणि आम्हीही त्यांच्यासोबतच्या या लढ्यात उतरलो आहोत. त्यामुळं भविष्यात त्यांचा पक्ष कोणत्या दिशेनं जाणार हे शरद पवारच ठरवू शकतात.'
दरम्यान अभिषेक घोसाळकर यांचा फोटो प्रचारासाठी त्यांच्या पत्नीकडून वापरला जात असल्याच्या प्रकारावर वक्तव्य करत, ज्यांनी शिवसेना सोडली, त्यांनी निष्ठावान शिवसैनिक पतीचा फोटो लावून मतं मागू नयेत. त्यांनी पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री शाह आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांचा फोटो लावावा. अभिषेक घोसाळकर हे अतिशय कडवट शिवसैनिक होते, त्यामुळं त्यांचा फोटो लावू नये', अशी स्पष्ट भूमिका मांडली.