...तर मुंबईत ठाकरेंचा महापौर होणार, निकाल सुरु होताच संजय राऊतांचं मोठं विधान

Sanjay Raut on Mumbai Mayor: मुंबईचे निकाल येण्यास सुरुवात झाले असून, महापालिकेच्या सत्तेच्या चाव्या कोणाच्या हातात जाणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. दरम्यान खासदार संजय राऊत यांनी लोकांनी केलेलं मतदान जर ईव्हीएम मशीनमधून गायब केलं नसेल तर ठाकरे बंधूंचा महापौर होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. यावेळी त्यांनी तुतारीचं बटण दाबल्यानंतर कमळाला मत जाणं, मशालीचं बटण दाबलं न जाणं हे नेहमीच होत आहे असा आरोप केला आहे.
"किती टक्के मतदान झालं हे निवडणूक आयोग सांगत नव्हतं. एक्झिट पोल टक्केवारीच्या आधी आले. जणू काही एक्झिट पोलची वाट पाहत होते. मतदान सुरु असताना रांगा लागल्या होत्या आणि पोल आले. एक्झिट पोल नाहीतर आणखी काही येऊ द्या, लोकांनी मतदान केलं आहे. जे घोटाळे करायचे ते केले आहेत. पैशांचं वाटप नक्की झालं आहे. शाई सपुसली गेली आहे. तरी आम्ही खात्रीने सांगतो की निकाल लागू देत. मुंबईकर, मराठी माणसाने शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीला मतदान केलं आहे," असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
"काल 6 वाजता भाजपाचे काही प्रमुख लोक आणि पालिका आयुक्त गगराणी यांची प्रदीर्घ बैठक झाली. त्याचे सीसीटीव्ही फुटेजही आहे. त्यांना भेटण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. नावं नाहीत, मतदान करता येणार नाही अशा तक्रारी घेऊन लोक आले होते. त्यांना पालिका आयुक्त कार्यालयात नाहीत सांगण्यात आलं. ते दुसऱ्या खोलीत बसून भाजपाच्या लोकांसोबत बैठक घेत होते. कशासाठी राजकीय पक्षांसोबत बैठका घेत आहात? काय अजेंडा ठरला आहे?," अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.
"या तक्रारी नव्या नाहीत. आम्ही बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्या सांगत होतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकेच्या माध्यमातून घेण्यास काही हरतत नव्हती. पण त्या घेतल्या नाहीत. तरी आम्ही एका जिद्दीने लढत आहोत. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रचार केला. सत्ताधारी मानत नसले तरी लोकशाही आहे आणि आम्ही त्या मार्गाने निवडणूक लढत आहोत," असंही त्यांनी म्हटलं.
लोकांनी केलेलं मतदान जर ईव्हीएम मशीनमधून गायब केलं नसेल तर ठाकरे बंधूंचा महापौर होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. लोकांनी मोठ्या संख्येने आम्हला मतदान केलं आहे. यांच्याकडे पूर्ण यंत्रणा आहे म्हणून तर खात्रीने 140 जिंकू वैगेरे सांगत आहेत. आम्ही बहुमत मिळेल असं सौम्यपणे सांगत आहोत असं ते म्हणाले आहेत. तसंच जे मुंबई वाचवण्यासाठी, भाजपला रोखण्यासाठी येतील त्यांची मदत घेतली जाईल असंही स्पष्ट केलं आहे.