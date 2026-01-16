मुंबईत ठाकरे बंधूंना धक्का मिळणार! Exit Poll चा धक्कादायक अंदाज; राऊत म्हणाले 'फडणवीस, गगराणी आणि बिल्डरच्या बैठकीत...'

Sanjay Raut claims meeting between Devendra Fadnavis Bhushan Gagrani and builder: सर्व एक्झिट पोलनुसार, मुंबईत ठाकरे बंधूंना धक्का मिळणार असून, भाजपाची सत्ता येणार आहे. एक्झिट पोलमध्ये वर्तवण्यात आलेल्या अंदाजानुसार, भाजपा-शिवसेनेच्या महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसत आहे. मुंबईत 227 जागांसाठी निवडणूक असून, सत्तेत येण्यासाठी 114 चं बहुमत गाठावं लागणार आहे. एक्झिट पोलचे अंदाच पाहता मुंबईत भाजपा-शिवसेना म्हणजेच महायुतीची सत्ता येण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ठाकरे बंधूंना मोठा धक्का मिळू शकतो. ठाकरे बंधूंची युती 60 ते 80 पर्यंत मर्यादित राहणार असा अंदाज आहे. दरम्यान एक्झिट पोल आल्यानंतर खासदार संजय राऊत यांच्या एका पोस्टने लक्ष वेधून घेतलं.
संजय राऊत यांनी एक्सला पोस्ट शेअर करत मुंबई पालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांची व कमळाबाईची प्रदीर्घ चर्चा आणि बैठक संपल्याचा दावा केला. बैठकीत काय शिजले? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. "आताची ताजी खबर: मुंबई पालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांची व कमळाबाईची प्रदीर्घ चर्चा आणि बैठक संपली. देवेंद्र फडणवीस यांचा मुंबईतील खास खजिनदार, लाडका बिल्डर आणि गगराणी यांच्या बैठकीत काय शिजले?", असं संजय राऊतांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी संजय राऊतांना प्रत्युत्तर दिलं असून, दोन्ही भावांनी संजय राऊतांना असे ट्विट करण्याचे आदेश दिले असा टोला लगावला आहे. "त्याहून मोठी बातमी. आताच एक मोठी बैठक व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगवर झाली. तीत प्रदीर्घ चर्चा होऊन काही गोष्टी ठरल्या. या बैठकीला उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे उपस्थित होते. त्यांनी आपापले निरोप आदित्य आणि अमित ठाकरेंना दिले. त्यानंतर या दोन्ही भावांनी संजय राऊतांना असे ट्विट करण्याचे आदेश दिले".
जेव्हीसीच्या एक्झिट पोलनुसार, मुंबईत भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना सत्तेत येण्याची शक्यता आहे. महायुतीला 138 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, ठाकरे बंधूंना फक्त 59 जागी यश मिळेल असा अंदाज आहे. काँग्रेस आणि इतरांना मिळून 30 जागीच विजय मिळेल असा अंदाज आहे.
जेव्हीसानुसार, भाजपाला 97 ते 108 , शिवसेनेला 32 ते 38, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला 52 ते 59, मनसेला 2 ते 5 आणि काँग्रेसला 21 ते 25 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. 6 ते 9 इतर उमेदवार जिंकतील असा अंदाज आहे.
महायुती - 138
ठाकरे बंधू - 59
काँग्रेस वंचित - 23
इतर - 7
डीव्ही रिसर्चनेही मुंबई महापालिकेत महायुतीची सत्ता येतील असा अंदाज वर्तवली आहे. डीव्ही रिसर्चच्या एक्झिट पोलनुसार, महायुतीला 107 ते 122 जागा मिळतील असा अंदाज आहे. तर ठाकरे बंधू 68 ते 83 जागा जिंकतील अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याशिवाय काँग्रेसला 18 ते 25 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 2 ते 4, इतरांना 8 ते 15 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
महायुती - 107-122
ठाकरे बंधू - 68-83
काँग्रेस वंचित - 18-25
राष्ट्रवादी - 2-4
इतर - 8-15
जनमत एक्झिट पोलने महायुतीला एकहाती सत्ता मिळेल असा अंदाज वर्तवला आहे. जनमतच्या एक्झिट पोलमध्ये महायुतीला 138 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, ठाकरे बंधू फक्त 62 जागी विजयी होतील अशी शक्यता वर्तवली आहे. काँग्रेस-वंचितला 20 तर इतरांना 7 जागी विजयी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
महायुती - 138
ठाकरे बंधू - 62
काँग्रेस वंचित - 20
इतर - 7
अॅक्सिस एक्झिट पोलनेही महायुतीला पसंती दर्शवली आहे. या एक्झिट पोलनुसार, महायुतीला बहुमताचा आकडा पार करेल. महायुतीला 131 ते 151 जागा मिळतील असा अंदाज आहे, तर ठाकरे बंधू 58 ते 68 जागा जिंकण्यातच यशस्वी होतील असा अंदाज आहे. काँग्रेसचे उमेदवार 12 ते 16 जागांवर विजयी होईल असा अंदाज आहे.
महायुती - 131-151
ठाकरे बंधू : 58-68
काँग्रेस वंचित: 12-16
पोल मित्र एक्झिट पोलनेही इतरांप्रमाणे महायुतीला पहिला क्रमांक दिला आहे. पोल मित्र एक्झिट पोलनुसार, महायुतीला मुंबईत 165 ते 175 जागा मिळतील. तर दुसरीकडे ठाकरे बंधूंना 45 ते 55 जागांवरच समाधान मानावं लागणार आहे. काँग्रेस-वंचितला 9 ते 14 जागांवरच विजय साजरा करता येईल असा अंदाज आहे. तर इतर 7 ते 12 जागा जिंकतील असा आंदाज आहे.
महायुती - 165–175
ठाकरे बंधू - 45–55
काँग्रेस-वंचित - 9–14
इतर 7–12
महायुती - 127 - 155
ठाकरे बंधू - 44 - 64
काँग्रेस वंचित - 16-25
अजित पवार राष्ट्रवादी - 1 - 4