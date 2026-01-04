उद्धव ठाकरेंची मुंबईत मोठी खेळी! नील सोमय्यांच्या बिनविरोध विजयात अडथळा, अधिकृत पत्रच काढलं

Uddhav Thackeray Support to Dinesh Jadhav: भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांचे चिरंजीव नील सोमय्या बिनविरोध निवडून येण्याच्या तयारीत असतानाच उद्धव ठाकरेंनी मोठी खेळी केली आहे. उद्धव ठाकरेंनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरणाऱ्या दिनेश जाधव यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. उद्धव ठाकरेंनी तसं अधिकृत पत्रच काढलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे दिनेश जाधव शिवसैनिक असून, काहीतरी गडबड होण्याची शक्यता असल्याने अर्ज दाखल केला होता. अखेर त्यांची भीती खरी ठरली आणि उमेदवारी अर्ज भरलेल्या शरद पवार गटाच्या उमेदवाराचा अर्ज बाद झाला. आता उद्धव ठाकरेंनी पाठिंबा जाहीर केला असल्याने दिनेश जाधव आणि नील सोमय्या यांच्यात लढत होणार आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली.
मुंबईत वॉर्ड क्रमांक 107 मध्ये शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रसने आपला उमेदवार दिला होता. मात्र उमेदवारी अर्ज बाद झाल्याने त्यांना धक्का बसला होता. प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यामुळे उमेदवारी अर्ज बाद झाला. भाजपचे उमेदवार नील सोमय्या आणि शरद पवार गटाचे भरत दनानी यांच्यात प्रमुख लढत होणार होती. मात्र भरत दनानी यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यामुळे शरद पवार गट आणि ठाकरे बंधूंच्या आघाडीची पहिली विकेट पडल्याची चर्चा होती.
भाजपने मुंबईतील मुलुंड परिसरातील वॉर्ड क्रमांक 107 मध्ये किरीट सोमय्या यांचा मुलगा नील सोमय्या यांना उमेदवारी दिली आहे. येथे उमेदवार न देण्यासंदर्भात विचारलं असता संजय राऊत म्हणाले की, "किरीट सोमय्या हे फक्त आमचेच नाही तर महाराष्ट्राचे शत्रू आहेत. ते मराठी आणि महाराष्ट्र द्वेष्टे आहेत. अशा महाराष्ट्राच्या दुश्मनांना निवडणुकीत आणलं जात असेल तर, भाजपचे मनसुबे स्पष्ट होत आहेत. त्यांच्या भूमिका महाराष्ट्र विरोधी आहेत. त्यांनी शालेय शिक्षणात मराठी सक्तीला विरोध केला होता. ते कोर्टात गेले होते. अमित शाह यांच्या सांगण्यावरुन महारष्ट्रातील अनेक मराठी उद्योजक यांच्याविरोधात मोहीम उघडली होती. भाजपात सगळे भ्रष्टाचारी गेल्यावर आता त्यांचं तोंड शिवलं गेलं".
पुढे ते म्हणाले की, "जागावाटपात या जागेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने आग्रह आणि हट्ट केला. जागा नाजूक असून, लढणं गरजेचं आहे असं आम्ही सांगितलं. अखेर नाईलाजाने ती जागा दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मागे उभं राहण्याचं ठरलं होतं. पण बिनविरोध घोटाळ्यात वॉर्ड क्रमांक 107 ही सहभागी झाला. आमचे क़डवट शिवसैनाक दिनेश जाधव यांनी अर्ज भरला होता. त्यांना काहीतरी गडबड होईल याची शंका होती. दिनेश जाधव यांना आम्ही अधिकृतपणे शिवसेनेचा पाठिंबा दिला आहे. ते नील सोमय्या यांचा विरोधात लढणार आहेत. त्यामुळे सोमय्या बिनविरोध येणार नाहीत".
"उद्धव ठाकरेंनी पाठिंब्याचं अधिकृत पत्र काढलं आहे. दोघांमध्ये लढत होईल. पण त्यांना मशाल चिन्ह मिळू शकलं नाही. दूरदर्शन संच हे त्यांचं चिन्ह असेल. पण लढाई अटीतटीची होईल. ते बिनविरोध येणार नाहीत, त्यांना संघर्ष करावा लागेल. महाराष्ट्र या महारष्ट्र द्वेष्ट्याविरोधात एकत्र येईल आणि दिनेश जाधव यांचा विजय होईल याबाबत मनात शंका नाही," असंही त्यांनी महटलं आहे.