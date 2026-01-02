'सूर्याजी पिसाळ जसा लक्षात राहिला, तसा शिंदेही लक्षात राहील', उद्धव ठाकरेंकडून एकेरी उल्लेख करत घणाघाती टीका

Uddhav Thackeray compares Eknath Shinde with Suryaji Misal: उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर घणाघाती टीका केली असून, त्यांची तुलना सूर्याजी मिसाळ यांच्याशी केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी उमेदवारांना मार्गदर्शन करताना एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला. सूर्याजी पिसाळ जसा लक्षात राहिला, तसे एकनाथ शिंदेही लक्षात राहतील असं त्यांनी म्हटलं आहे. जशी लढाई मुघलांबरोबर झाली तशीच लढाई मुंबई महानगरपालिकेची आहे असं विधान त्यांनी केलं आहे. लढायचं, जिंकायचं आणि जल्लोष करायचा असं आवाहन यावेळी त्यांनी उमेदवारांना केलं.
"जशी लढाई मुघलांबरोबर झाली तशीच लढाई मुंबई महानगरपालिकेची आहे. सूर्याजी पिसाळवरचा गद्दारीचा टीळा 400 वर्षं झाली तरी मिटला नाही तर या गद्दारांचं काय. सुर्याजी पिसाळ जसा लक्षात राहिला तसा शिंदेही लक्षात राहील," असा एकेरी उल्लेख त्यांनी केला. लढायचं, जिंकायचं आणि जल्लोष करायचा असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
"दोन गुजरातींच्या हातात हातात आपल्याला मुंबई द्यायची नाही. तन, मनाने काम करा. समोरून धनाचा वर्षाव होणार आहे," अशी टीका त्यांनी भाजपा-शिवसेनेचं नाव न घेता केलं.
पुढे ते म्हणाले "लढायला उभे राहिला आहात तर लढा. कोणी गद्दारी करू नका आणि ज्यांनी गद्दार केली आहे त्यांना गाडून टाका. मुंबई मराठी माणसाच्या हातात राहिली पाहिजे. इथे जितके उमेदवार आहेत त्यांनी सर्वांनी निवडून आले पाहिजेत".
मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी शिवसेना भवनातून उमेदवारांना मार्गदर्शन केलं. दोन्ही ठाकरे बंधूंनी एकत्र संवाद साधण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यावेळी त्यांनी सादरीकरण करत सत्ता आल्यानंतर नेमक्या कोणत्या प्रश्नांवर ते काम करणार आहेत याची माहिती दिली. "यावेळी आमचं छान समीकरण जुळलं आहे. मुंबईत शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आलो आहोत. आपण काय ताकदीने लढत आहोत हे माहिती आहे. समोरच्यांकडून साम दाम दंड भेद वापरलं जात आहे. आमच्याकडे तन, मन आहे, आणि धन त्यांच्याकडे आहे. त्यांच्याकडे असल्याने धनाचा वापर होणार आहे. कुठे ताटं, वाट्या, पैसे वाटले जात आहेत. निवडणूक आयोग कोणाच्या बाजूने राहणार याच्या कथा आहेत," अशी टीका आदित्य ठाकरेंनी केली.
पुढे ते म्हणाले आहेत की, "अनेकांना उमेदवारी मागे घेण्यासाठी धमक्या येत आहेत. हे फक्त मुंबईत नाही तर अनेक ठिकाणी होत आहे. पण हे सगळं होत असताना उद्धव आणि राज यांची चर्चा सुरु असते. आपण एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी. आपण जिंकण्यासाठी, मुंबई वाचवण्यासाठी लढत आहोत".
दरम्यान यावेळी अमित ठाकरेंनी भाजपाचा उल्लेख न करता टोला लगावला. "मला सर्वांचे आभार मानायचे आहेत. कार्यालय फोडलं नाही, एबी फॉर्म गिळला नाही, शिवीगाळ केली नाही, मारामारी केली नाही. सर्वांनी समजून घेतलं. ही निष्ठा असते. हाच आपल्यात आणि त्यांच्यात फरक आहे. ही निष्ठा फार कमी पाहायला मिळते."
दरम्यान यावेळी आदित्य आणि अमित ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेत सत्ता आल्यास मराठी माणसासाठी 1 लाख परवडणारी घरं, कॅन्सर हॉस्पिटल, बसचं परडवणारं भाडं अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख केला आहे.