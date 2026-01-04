English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'राहुल नार्वेकरांचं तात्काळ निलंबन करा', उद्धव ठाकरेंची जाहीर मागणी, 'स्वत:ला अनिल कपूर समजतात'

Uddhav Thackeray demands action on Rahul Narvekar: राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी उमेदवारांना धमकावल्याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 4, 2026, 01:54 PM IST
Uddhav Thackeray demands action on Rahul Narvekar: राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी उमेदवारांना धमकावल्याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. राहुल नार्वेकर यांचा विषय निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने घेतला पाहिजे आणि त्यांचं तात्काळ अध्यक्षपदावरुन निलंबित केलं पाहिजे असं ते म्हणाले आहेत. शिवसेना भवनात मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना त्यांनी ही मागणी केली आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्रितपणे हा वचननामा प्रसिद्ध केला. 

देशात लोकशाही संपून झुंडशाही सुरु आहे असं वातावरण आहे. आम्ही त्यांची मतचोरी पकडल्यानंतर आता उमेदवारांची पळवापळवी सुरु केली आहे. निगरगट्ट राज्यकर्ते याआधी लाभले नव्हते. बिनविरोधसाठी जे सुरु आहे ते चुकीचं आहे. राहुल नार्वेकर यांचा विषय निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने घेतला पाहिजे आणि त्यांचं तात्काळ अध्यक्षपदावरुन निलंबित केलं पाहिजे. प्रचाराला जात छेद देणारं कृत्य त्यांनी केलं आहे अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी यावेळी केली.

"राहुल नार्वेकर हे आमदार अधिकारांचा दुरूपयोग करत आहे. हा विषय गांभीर्याने घेऊन अध्यक्षांना निलंबित करायला हवं. अध्यक्ष हे कोणत्याही पक्षाच्या प्रचारासाठी जाऊ शकत नाहीत. हे उद्दाम वर्तन आहे. स्वत:ला नायक चित्रपटातील अनिल कपूर समजतात. संरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार त्यांना नसतो. दमदाटी करून बिनविरोध निवडणुका केल्या. मतदारांना मतदानाचा अधिकार नाकारला आहात. पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया तिथल्या घेतल्या गेल्या पाहिजेत. निवडणूक आयुक्त सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम समजले जातील," असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. 

उद्या तुम्ही तक्रार करु नका - राज ठाकरे

"सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीही येत नाही. उद्या तुम्ही गेल्यानंतर जेव्हा दामदुपटीने सगळं सुरु होईल तेव्हा त्याची तक्रार करु नका. आपण सत्तेतून कधी बाजूला होणार नाही असं वाटत असेल तर तो भ्रम दूर झाला पाहिजे. जेव्हा दुसरे सत्तेत आल्यानंतर याहून वाईट होईल त्याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी करायला हवा. आपण चुकीचे पायंडे पाडत नाही ना याचा नीट विचार केला पाहिजे. हे महाराष्ट्राचं युपी, बिहार करत आहेत हे मी 10 वर्षांपासून सांगत आहे. अशा प्रकारे वाटोळं करणं, राजकारणात येणाऱ्यांची विचारसरणी बदलणं हे घातक आहे. आज जर प्रोत्साहसन दिलं तर नंत काय वाट्याला येणार आहे हे ओळखावं," असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे. 

'भाजपा मराठी माणसाला हिंदू समजत नाही का?'

आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नाही. येथे मराठीच महापौर होणार. मराठीचा मान राखायला पाहिजे. त्यामुळे आमचा महापौर मराठीच होणार असं राज ठाकरेंनी ठणकावून सांगितलं आहे. यावर भाजपा मराठी माणसाला हिंदू समजत नाही का? अशी विचारणा उद्धव ठाकरेंनी केली. 

'करोना काळातील पुस्तक वाटणार, आयोगाने हवं ते करावं'

करोना काळातील पुस्तकावर निवडणूक आयोगाने बंदी घातली आहे. पण आम्ही ते पुस्तक वाटणार आहे, निवडणूक आयोगाने हवं ते करावं. त्यांनी आम्हाला अडवण्याची हिंमत दाखवावी असं आव्हान उद्धव ठाकरेंनी दिलं. भाजपाचा महापौर झाल्यानंतर मुंबईचं अदानीस्थान होईल अशी टीकाही त्यांनी केली.

