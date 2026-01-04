English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधूंकडून जाहीरनामा प्रसिद्ध

Shivsena MNS Manifesto Released: आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. शिवसेना भवनात ठाकरे बंधूंनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत वचननामा प्रसिद्ध केला.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 4, 2026, 01:32 PM IST
Shivsena MNS Manifesto Released: आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. शिवसेना भवनात ठाकरे बंधूंनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत वचननामा प्रसिद्ध केला. राज ठाकरेंनी यावेळी शिवसेना भवनासंदर्भातील आपल्या आठवणींना उजाळा दिला. याचं कारण राज ठाकरे 20 वर्षांनी शिवसेना भवनात आले होते. 

देशात लोकशाही संपून झुंडशाही सुरु आहे असं वातावरण आहे. आम्ही त्यांची मतचोरी पकडल्यानंतर आता उमेदवारांची पळवापळवी सुरु केली आहे. निगरगट्ट राज्यकर्ते याआधी लाभले नव्हते. बिनविरोधसाठी जे सुरु आहे ते चुकीचं आहे. राहुल नार्वेकर यांचा विषय निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने घेतला पाहिजे आणि त्यांचं तात्काळ अध्यक्षपदावरुन निलंबित केलं पाहिजे. प्रचाराला जात छेद देणारं कृत्य त्यांनी केलं आहे अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी यावेळी केली.

'राहुल नार्वेकरांचं निलंबन करा'

"राहुल नार्वेकर हे आमदार अधिकारांचा दुरूपयोग करत आहे. हा विषय गांभीर्याने घेऊन अध्यक्षांना निलंबित करायला हवं. अध्यक्ष हे कोणत्याही पक्षाच्या प्रचारासाठी जाऊ शकत नाहीत. हे उद्दाम वर्तन आहे. स्वत:ला नायक चित्रपटातील अनिल कपूर समजतात. संरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार त्यांना नसतो. दमदाटी करून बिनविरोध निवडणुका केल्या. मतदारांना मतदानाचा अधिकार नाकारला आहात. पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया तिथल्या घेतल्या गेल्या पाहिजेत. निवडणूक आयुक्त सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम समजले जातील," असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. 

मोदींनी कैलास पर्वत बांधला 

वरळीत सगळे डोम कावळे जमले होते असा टोला त्यांनी लगावला. आम्ही मुंबईत 25 वर्षात साधारणं कामं केली. कोस्टल रोड बांधला, मध्य वैतरणा धरण बांधलं आहे. मोदींनी कैलास पर्वत बांधला आहे. गंगा स्वर्गातून आणली हे तुम्ही सांगत का नाही? अरबी समुद्र मिंध्यांनी निर्माण केला आहे. पाण्यातलं शिवस्मारक कधी बाहेर काढणार आहेत? समुद्रमंथन करुन ते स्मारक बाहेर काढावं असंही ते उपहासात्मकपणे म्हणाले. निवडणूक आयोगात दम असेल तर निर्णय राखून ठेवायचा नाही असं आव्हानही त्यांनी दिलं. 

उद्या तुम्ही तक्रार करु नका - राज ठाकरे

"सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीही येत नाही. उद्या तुम्ही गेल्यानंतर जेव्हा दामदुपटीने सगळं सुरु होईल तेव्हा त्याची तक्रार करु नका. आपण सत्तेतून कधी बाजूला होणार नाही असं वाटत असेल तर तो भ्रम दूर झाला पाहिजे. जेव्हा दुसरे सत्तेत आल्यानंतर याहून वाईट होईल त्याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी करायला हवा. आपण चुकीचे पायंडे पाडत नाही ना याचा नीट विचार केला पाहिजे. हे महाराष्ट्राचं युपी, बिहार करत आहेत हे मी 10 वर्षांपासून सांगत आहे. अशा प्रकारे वाटोळं करणं, राजकारणात येणाऱ्यांची विचारसरणी बदलणं हे घातक आहे. आज जर प्रोत्साहसन दिलं तर नंत काय वाट्याला येणार आहे हे ओळखावं," असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे. 

आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नाही. येथे मराठीच महापौर होणार. मराठीचा मान राखायला पाहिजे. त्यामुळे आमचा महापौर मराठीच होणार असं राज ठाकरेंनी ठणकावून सांगितलं आहे. यावर भाजपा मराठी माणसाला हिंदू समजत नाही का? अशी विचारणा उद्धव ठाकरेंनी केली. 

करोना काळातील पुस्तकावर निवडणूक आयोगाने बंदी घातली आहे. पण आम्ही ते पुस्तक वाटणार आहे, निवडणूक आयोगाने हवं ते करावं. त्यांनी आम्हाला अडवण्याची हिंमत दाखवावी असं आव्हान उद्धव ठाकरेंनी दिलं. 

ठाकरे बंधूंच्या सभा

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या संयुक्त सभा महाराष्ट्रात पडणार आहे. 5 जानेवारीपासून त्यांच्या संयुक्त सभा सुरु होणार आहेत. पश्चिम उपनगर, पूर्व उपनगर आणि शिवाजी पार्क अशा मुंबईत तीन सभा होणार आहेत. 

महत्त्वाचं म्हणजे एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्लाही ठाकरे बंधूंच्या निशाण्यावर आहेत. एकनाथ शिंदेंचा बालेकिला असणाऱ्या कल्याण, डोंबिवली, ठाणे आणि मीरा भाईंदरमध्ये राज आणि उद्धव ठाकरेंची एकेक सभा होणार आहे. 

राज ठाकरेंच्या मनसेचे एकेकाळी सत्ता असणाऱ्या नाशिकमध्येही उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची एक सभा होणार आहे. तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या वेगवेगळ्या सभा सुद्धा होतील असं सांगण्यात आलं आहे. याशिवाय संभाजीनगरात उद्धव ठाकरे यांची एक सभा होईल, अशी माहिती समोर आली आहे.

ठाकरे बंधूंचे स्टार प्रचारक 

ठाकरे बंधूंच्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर  झाली आहे. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे अमित ठाकरे घेणार राज्यभर महापालिका निवडणुकीच्या प्रचार सभा घेणार आहेत.  संजय राऊत, भास्कर जाधव, अरविंद सावंत, सुषमा अंधारे यांचे स्टार प्रचारकांच्या यादीत नाव आहे. 3 जानेवारी पासून स्टार प्रचाराकांच्या सभांचा धडाका सुरु होईल. 

राज ठाकरे 20 वर्षांनी शिवसेना भवनात

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जवळपास 20 वर्षानंतर पहिल्यांदाच शिवसेना भवनाची पायरी चढले आहेत. ठाकरे बंधूंचं मनोमिलन झाल्यानंतर दोन्ही बांधवांनी एकत्र निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज ठाकरेंनी शिवसेनेमधून बाहेर पडत मनसेची स्थापना केली दरम्यान यानंतर अनेकदा ठाकरे बंधूंमध्ये निवडणूक एकत्र लढवण्याबाबत चर्चा झाली, मात्र, काही मुद्दयांमुळे या चर्चा नेहमीच फिस्कटत राहिल्यात, आता दोन्ही बंधूंनी ठाम निर्धार केल्यानंतर 2 दशकांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या तोफा चांगल्याच धडाडणार आहे.

राज ठाकरेंआधीच अमित ठाकरेंनी शिवसेना भवनात हजेरी लावत मनसे-शिवसेनेच्या पदाधिका-यांना मार्गदर्शन करत विकासाचा अजेंडा समोर ठेवला.

